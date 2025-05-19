Лідери європейських країн хочуть схилити Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому, - Пєсков
Лідери європейських країн хочуть схилити президента США Дональда Трампа на свій бік і "обламати Росію в усьому".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"У них розрахунок на те, щоб схилити Трампа до своєї позиції. Якщо позиція Трампа все-таки досить нейтральна, і він справді займається питаннями врегулювання, то у них - відверто проукраїнська, і, напевно, основна траєкторія їх роботи спрямована на те, щоб обламати Росію у всьому, і вони хочуть схилити Трампа на свій бік" - сказав Пєсков.
"Але, як відомо, реальним посередництвом, реальним врегулюванням може займатися лише той, хто дотримується однакової дистанції від сторін конфлікту", - додав прессекретар Путіна.
Это у нас конфликт, понятно? Типа, оба виноваты.
ОДНА РАДІСТЬ -у пІськова зовсім немає партій та лідерів йому в противагу а в США ... маємо надію...
Згідно з останнім опитуванням Gallup, рейтинг схвалення роботи Трампа склав у середньому 45% з моменту його встання під час другого терміну. Загальний середній показник першого терміну становив 41%. Будь-якої миті протягом обох термінів його рейтинги схвалення від найнижчого до найвищого варіюються від 34% до 49%.
Останні опитування Pew Research Center показали 40% рейтинг схвалення на 100 день Трампа на посаді, що на 7 процентних пунктів знизилося з лютого.
Опитування Reuters/Ipsos від 25-27 квітня показало, що 42% опитаних дали йому позитивну оцінку схвалення його роботи на посаді.
The Economist показує, що 41% людей підтримують Трампа, а 53% не підтримують його, згідно з останнім оновленням від 6 травня.
Опитування CNBC, востаннє оновлене 21 квітня, показало, що 44% американців схвалили і 51% не схвалили роботу Трампа.
Опитування Rasmussen Reports від DATE показало 51% схвалення та 48% несхвалення Трампа.
Убивство прутіним ЛЮДЕЙ, починаючи з війни проти мирної Ічкерії та сьогоднішньої проти мирної України, вимагає справедливого СУДУ!!
Але ж Трамп, сам собі не господар, з часу його поїздки до СОВДЕПІЇ та гріхів на московії!