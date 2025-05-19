УКР
переговори США та Росії Переговори Трампа і Путіна
Лідери європейських країн хочуть схилити Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому, - Пєсков

пєсков

Лідери європейських країн хочуть схилити президента США Дональда Трампа на свій бік і "обламати Росію в усьому".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У них розрахунок на те, щоб схилити Трампа до своєї позиції. Якщо позиція Трампа все-таки досить нейтральна, і він справді займається питаннями врегулювання, то у них - відверто проукраїнська, і, напевно, основна траєкторія їх роботи спрямована на те, щоб обламати Росію у всьому, і вони хочуть схилити Трампа на свій бік" - сказав Пєсков.

"Але, як відомо, реальним посередництвом, реальним врегулюванням може займатися лише той, хто дотримується однакової дистанції від сторін конфлікту", - додав прессекретар Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери провели розмову з Трампом перед його дзвінком Путіну

Пєсков Дмитро (1738) Євросоюз (14017) Трамп Дональд (6986) переговори з Росією (1417)
Топ коментарі
+16
та ваша рсісія обламана по життю. нєхер навідь бухтіти бєнзоклолонка індійська
показати весь коментар
19.05.2025 21:47 Відповісти
+11
Європа ше тримається - Трампа рашка вже обломала
показати весь коментар
19.05.2025 21:54 Відповісти
+10
Ну, звісно, всі адекватні в Європі розуміють, що, не дай Боже, ви завоюєте Україну, то полізете в Європу далі.
показати весь коментар
19.05.2025 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ваша рсісія обламана по життю. нєхер навідь бухтіти бєнзоклолонка індійська
показати весь коментар
19.05.2025 21:47 Відповісти
Йоршик ви самі вже все обломали тільки рудий додя ні як не второпає що його ***** має у всі дири.
показати весь коментар
19.05.2025 21:48 Відповісти
.... лише той, хто дотримується однакової дистанції від сторін конфлікту", додав прессекретар Путіна.

Это у нас конфликт, понятно? Типа, оба виноваты.
показати весь коментар
19.05.2025 21:48 Відповісти
Это правильно, так и должно быть. Ватную бензоколонку давно пора демонтировать.
показати весь коментар
19.05.2025 21:49 Відповісти
Ну, звісно, всі адекватні в Європі розуміють, що, не дай Боже, ви завоюєте Україну, то полізете в Європу далі.
показати весь коментар
19.05.2025 21:52 Відповісти
рижий підор
показати весь коментар
19.05.2025 21:53 Відповісти
А в чому мінуси?
показати весь коментар
19.05.2025 21:54 Відповісти
Європа ше тримається - Трампа рашка вже обломала
показати весь коментар
19.05.2025 21:54 Відповісти
трамп обломаним народився
показати весь коментар
19.05.2025 21:56 Відповісти
Европейские лидеры хотят чтобы кремлевская моль не покусала рыжего, он и так несполна ума, а 2х отбитых начисто деда мир не вытянет!
показати весь коментар
19.05.2025 21:58 Відповісти
Настав час зносити міст та зірки на кремлі "обломити"
показати весь коментар
19.05.2025 22:02 Відповісти
Відкрив пІськов вочковіднає : ВЕСЬ СВІТ з його лідерами зараз - це сцена для одного глядача, поки він набиває "свої кишені" хабарами , зраджуючи НАВІТЬ Ізраїль ... тягнучи в бездоння сорому свою партію , всю країну ...
ОДНА РАДІСТЬ -у пІськова зовсім немає партій та лідерів йому в противагу а в США ... маємо надію...
показати весь коментар
19.05.2025 22:03 Відповісти
Зміни рейтингу на важелях "підримка" - "непідтримка" на значення "-8", це перший дзвіночок історичного досвіду боротьби двох партій у США - наступної більшості у Палаті 2026 року респам нє відать...
показати весь коментар
19.05.2025 22:05 Відповісти
Ось останні рейтинги схвалення, опубліковані про адміністрацію Трампа:- 13 травня , USA. TODAY

Згідно з останнім опитуванням Gallup, рейтинг схвалення роботи Трампа склав у середньому 45% з моменту його встання під час другого терміну. Загальний середній показник першого терміну становив 41%. Будь-якої миті протягом обох термінів його рейтинги схвалення від найнижчого до найвищого варіюються від 34% до 49%.
Останні опитування Pew Research Center показали 40% рейтинг схвалення на 100 день Трампа на посаді, що на 7 процентних пунктів знизилося з лютого.
Опитування Reuters/Ipsos від 25-27 квітня показало, що 42% опитаних дали йому позитивну оцінку схвалення його роботи на посаді.
The Economist показує, що 41% людей підтримують Трампа, а 53% не підтримують його, згідно з останнім оновленням від 6 травня.
Опитування CNBC, востаннє оновлене 21 квітня, показало, що 44% американців схвалили і 51% не схвалили роботу Трампа.
Опитування Rasmussen Reports від DATE показало 51% схвалення та 48% несхвалення Трампа.
показати весь коментар
19.05.2025 22:16 Відповісти
"Але, як відомо, реальним посередництвом, реальним врегулюванням може займатися лише той, хто дотримується однакової дистанції від сторін конфлікту", додав прессекретар Путіна. Рашистський пес.котрий з 2014 року шматує Україну.вбиває українців руйнує українські міста і села .хоче такого самого до себе відношення.як до його жертви ,котрим є Україна..та Тебе с..цуко давно пора пристрелити...
показати весь коментар
19.05.2025 22:03 Відповісти
насправді це послання Фредовичу від Пу - - "не увлєкайся !" набиванням своїх кишень, настане риска терпіння гєбьоннава й він тебе потопить тебе кормпроматі й ЄСівські рішучі тебе не врятують...
показати весь коментар
19.05.2025 22:09 Відповісти
А мінуси де ?
показати весь коментар
19.05.2025 22:09 Відповісти
Цікаво що ху-йлятина вже майже прямо заявляє що Трамп у них на побігушках...
показати весь коментар
19.05.2025 22:15 Відповісти
росіїї ще б по мармизі настукати...але поки щось потужний навіть ті рідкі удари припинив...а нарассея щоночі посилає зграї шахедів...намагання переконати Трампа втратами та руїнами..?!!!
показати весь коментар
19.05.2025 22:30 Відповісти
Лідери європейських країн, хочуть ВЕРХОВЕСТВА права законів ООН щодо убивці Українців та окупанта України, прутіна!! Судити прутіна в ГААЗІ , як Мілошевича та йому подібних, воєнних злочинців!!
Убивство прутіним ЛЮДЕЙ, починаючи з війни проти мирної Ічкерії та сьогоднішньої проти мирної України, вимагає справедливого СУДУ!!
Але ж Трамп, сам собі не господар, з часу його поїздки до СОВДЕПІЇ та гріхів на московії!
показати весь коментар
19.05.2025 22:32 Відповісти
Пєсков! НЕ збрехав!!!
показати весь коментар
19.05.2025 22:39 Відповісти
Ну бо ви збираєтеся на Європу напасти, а Трампу сра..ти на Європу
показати весь коментар
19.05.2025 22:50 Відповісти
Трамп трішки увльокся , його партія ще таки за конституцією - це його опора . Він зможе сказати партіїї- дійте а ***** - тоне я , то мої противаги ???
показати весь коментар
19.05.2025 23:48 Відповісти
О, то песков признает, шо Трампон Трампакс играет на руку *****!!!!!🤪🤣😂🥳😆
показати весь коментар
20.05.2025 10:21 Відповісти
 
 