Лідери європейських країн хочуть схилити Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому, - Пєсков

Лідери європейських країн хочуть схилити президента США Дональда Трампа на свій бік і "обламати Росію в усьому".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У них розрахунок на те, щоб схилити Трампа до своєї позиції. Якщо позиція Трампа все-таки досить нейтральна, і він справді займається питаннями врегулювання, то у них - відверто проукраїнська, і, напевно, основна траєкторія їх роботи спрямована на те, щоб обламати Росію у всьому, і вони хочуть схилити Трампа на свій бік" - сказав Пєсков.

"Але, як відомо, реальним посередництвом, реальним врегулюванням може займатися лише той, хто дотримується однакової дистанції від сторін конфлікту", - додав прессекретар Путіна.

