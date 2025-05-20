РУС
Если я не смогу помочь, то "отступлю" от переговоров, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN.

Так, он заявил, что во время их двухчасового телефонного разговора спросил правителя России Владимира Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.

Президент США также сказал, что если он посчитает, что не может помочь, то "отступит" от переговоров. Он добавил, что здесь задействованы "очень большие эго".

"Говорю вам, привлечены большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - утверждает Трамп.

На вопрос, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора, президент ответил, что "разговаривал с ним об этом".

Напомним, ранее он провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

+45
"Еслі я не закончу войну - я уйду !" (С) Нелох Оманський
20.05.2025 02:36
+30
Не здох, це просто пі**абол найвищого ґатунку.
«Я зупиню війни за один день» - «Ну якщо не зупиню, то вирішуйте там самі».

За давніх часів молодості курсантом був один знайомий (думаю, що в кожного такі знайомі є) - язик у нього не зупинявся - у нього там знайомі, там 129 гурій, туди запрошує на Мальдіви на курорт, сюди організовує ще щось - «та ось, та зараз, та тут усе підхоплено».

На ділі, за два дні після зарплати, пилять, пакет мівіни і чекушка горілки в нього в кишені на місяць наперед...

Ось коли спостерігаю Трампа, то ось той персонаж із давньої молодості відразу згадуєтьсяві
20.05.2025 02:18
+30
А як вихвалялося і обіцялося, а як грозилося що тільки один його телефонний дзвінок і все закінчиться за 24 години..Отак і в житті часто буває що той хто більше усіх вихваляється що він супер-пупер коханець Дон-Жуан і по 10 раз за ніч. ..насправді виявляється повним імпотентом.....
20.05.2025 02:31
Дуже близько до правди)
"Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав: "А як же я?". Ні, їм більше подобається Меланія. Це було не погано. Не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд, - сказав Трамп."
20.05.2025 09:39
трампАдло звичвйне
20.05.2025 07:46
Чесно кажучи, не дуже то і хотілось тієї тромбівської участі у примиренні з пітьмою.
Краще би було тому старому дурню Тромбу дати команду своїм нукерам в Конгресі США підготувати й прийняти новий закон про військову допомогу Україні, який би складався лише з одного речення:
"На офіційні заявки від українського уряду негайно надавати Україні в борг з відстрочкою сплати у 10 років будь-які наявні у США системи озброєння і **********, окрім ядерних, з відповідним навчанням бойових розрахунків Збройних сил України."
20.05.2025 07:47
Нехай зеленський поїде до Білого Дому і кине Трампу в морду бумажку з цими вимогами. Але здається там охорону попередили не впускати його на поріг. Може не треба було попереднього разу трампу дулі тикати?
20.05.2025 08:15
Так званий "Denis Rudnik", а нагадай но нам коли саме і яким чином ЗЕзидент демонстрував "дулі" Трампону чи напряму чи опосередковано, бо щось не пригадується нічого подібного, а от принижуючі висловлювання з боки чубатого та його посіпак відомі усьому світу бо робились публічно як у самому Білому домі так й у висловлюваннях представників нової адміністрації США!!!
20.05.2025 09:03
Баби на базарі ,та такі всі вумні.....
20.05.2025 08:05
Трампон Трампакс у тебя нету козырей в игре шахмат!!!🤡🤪🤣😂🥳🤮😆
20.05.2025 08:14
Что ж ты, фраер, сдал назад? (с)
20.05.2025 08:17
Ти, дебіл, вже так "надопомагав" що годі....
20.05.2025 08:17
А якщо мене пошлють на ...., те я із задоволенням піду. ******** не лише в ху...лостане, а і геї почали перетворення
20.05.2025 08:17
Геї були геями, ними й залишаються, то ж не треба їх принижувати порівнянням із підАрАсами котрі не мають ніякого відношення до гендерної орієнтації але роблять усе можливе щоб накласти лайна що власним громадянам, що громадянам інших країн!
20.05.2025 09:12
оце то погроза росії!
росії тільки це і треба!
щоб америка від неї відчепилась і вона могла далі спокійно собі воювати проти україни!
20.05.2025 08:17
Нарвзі Трамп допомагає рф затягувати час та уникати посилення санкцій
20.05.2025 08:18
Трампон Трампакс обеспечил войну в Украине ещё на 4 года!!
20.05.2025 08:26
Він не забезпечив, бо не варто перекидати на чубатого "досягнення" )(уйла (воно ж путін), але нічого не зробив й задля її припинення посиленням України задля перемоги, чи/та послабленням Московії (т.з. "роССії") з тією ж метою!!!
20.05.2025 08:58
Потужно робить вигляд, шо не обісрався...
20.05.2025 08:39
Цей нікчемний писдабол чекає, поки оркостан додавить Україну і та капітулює, тоді він зміг би заявити що «досягнув миру»
20.05.2025 08:53
Ніхто не може згадати котра з заяв Трампа після початку його 2-го терміну у Білому домі була виконана і що з обіцяного американцям перед виборами він виконав чи хоча б наблизився до виконання! Тому хоч і не можливо повністю ігнорувати висловлювання керівника поки що наймогутнішої країни світу, але враховувати щось у своїх планах з чергової брехні Трампа не варто, а варто діяти виключно в інтересах України та погоджувати що саме робити лише з урахуванням планів тих хто здатен відповідати за свої слова та РЕАЛЬНО допомагає Україні а не несе аби що!!!
20.05.2025 08:55
Та, ну! А Мексиканську затоку хто перейменував у Американську?
20.05.2025 11:31
старий,рудий імпотент і трус
20.05.2025 13:22
А, кто вернул название мексиканского залива назад?...
20.05.2025 13:51
То все несерйозно!
20.05.2025 14:22
Куколд пристарілий....
20.05.2025 09:02
Трумп - гальмо, для усього, нікчемна вередлива балаболка.. ще гірше нашого чЬуда..
на фоні Трумпа навіть Зєля виглядає поміркованим політиком, типу навіть державним діячем.. дожилися..
20.05.2025 09:02
все карти для ''дурня'' закінчились
20.05.2025 09:04
У свій час розмовляючий кінь Кремля Лавров висловився, прям як гопнік з підворотні - "пацан сказав - пацан зробив", але щось я не пригадую за який саме пустий базар він, та його керівництво відповіло, бо є величезний перелік обіцяного )(уйлом (воно ж путін) як своїм громадянам, так і підписанням відповідних міжнародних та державних угод, що було зроблено протилежно заявам й документам. Так само й MAGAвці зараз - кажуть одне, роблять протилежне, і не збираються відповідати за власні слова й обіцянки. Тож поки не бачу великої різниці між словами й ділами що рашистів, що прихильників трампона!!!
20.05.2025 09:09
Триндабол. То за три дня, то не может и отступит.
20.05.2025 09:15
Не тока нам, но и пересiчним амерам, чертовски подвезло з вуйками, на кшталт , мол, оторви и выбрось...
20.05.2025 09:17
На кикиморе вы женился - это чявой , стравили? А очи где ваши были или, на худой конец , разум? Отдать должное, амеры нас же за ручку не вели, они просто, отмашку дали для НАТО на восток, как и сейчас, начинают упразднять эту отмашку. Або и в 1654 г, нас разве за руку в ярмо тащили? Если о нас до сих пор так вытирают ноги , значит , как демократическое государство, мы - еще только в зародке.

Ночь...Млечный путь уходил вдаль туманом
и тишина расползлась по барханам.
Глядя на небо, я лежал в мешке спальном,
думать хотелось о чем-то глобальном...
Наш караван приближается к свету,
кто видит сны, кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте,
Кто? а, не важно, ведь главное - вместе,
Главное - к свету, а там будь что будет,
Солнце наш труп поцелуем разбудит...
Общий порыв сцьементировал груди...
Люди и стремя, Стремя и люди (=государство правых взглядов).
20.05.2025 09:33
Іншими словами: здуюся.... Але,здутися,це звичайна практика рудого мудака і балабола. Вірити в Трампушку може лише ще більший мудак і балабол,на кшталт одного гарькавого,маленького,оброслого мохом полководця,який дуже любить тусуватися у Ватикані....
20.05.2025 09:28
Все це дуже нагадує ситуацію, коли тебе на роботі хочуть позбутися, але прямо не кажуть - клади заяву на стіл. Просто створюють такі умови - треба попрацювати в суботу, навалюють задач, відпустка тільки в лютому, колеги ігнорять, регулярний пресинг в стилі "не там чашку поставив, чого морда заспана", урізання зарплати і так далі. Ти сам повинен додуматися, що є небажаною персоною і час писати "за власним бажанням".

Так ось треба розуміти, шо директор вже просто прийняв рішення, і тут можна хоч плакати, хоч доводити свою користь, але нічого не поможе - пішов нафіг. Москалі відкрито лупитимуть касетами по будинках, Трамп морозитиметься, допомогу урізатимуть, всі думатимуть шо він тупий, а він просто чекає, коли ти вже прийдеш з заявою "за власним бажанням".
20.05.2025 09:30
Розумна людина зазвичай знаходить іншу роботу коли такі дзвіночки тільки з'являються.
20.05.2025 11:45
Так це ж якщо розумна. За розумними взагалі працедавці самі бігають з пропозиціями)
20.05.2025 11:52
И, что? Вы "уважаемый" предлагаете сдаться "на милость победителя", может вам следует переселиться "с видом на кремль"?
20.05.2025 14:02
Не розумію цю мову.
20.05.2025 14:10
Про санкції на ***** які обіцяв минулого року - а ні слова.
20.05.2025 09:32
Чому ж ні слова? Він сказав, що ще почекає, адже віріть, що пу хоче миру да, пу дійсно хоче миру, тобто капітуляції України - усунення першопричин, зняття санкцій... да, це хоче він.
47й добре знає як і чим він може реально допомогти - це озброїти Україну, завалити збооєю... але, але... він по факту пуйла захищає і рятує, та ще на європейців тисне.
Така вона на зараз американська допомога.
20.05.2025 09:56
А как дисал, как дисал!
20.05.2025 09:36
"Кажу вам, залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - стверджує Трамп. "ВЕЛИКІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕГО БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ТИСНУТИ АМЕРИКАНСЬКОГО АФЕРИСТА І БРЕХУНА.ТА СПІВУЧАСНИКА РАШИСТСЬКОГО ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ЇЇ ОКУПАЦІЇ , І РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.. КУЙЛА .
20.05.2025 09:41
Іди вже, заї*ав, блть, чучело
20.05.2025 10:07
А де ж та ООН з її статутом, міжн.право?!
і ерефія в складі постійних членів ... то це що?
Це те, що расєя не може жити без двіжухи ще за доби Петра І. Комуняки в тренді, як і їх нащадки: Корея, Вьєтнам, Афганістан...зараз Україна

Пу казав, що в Україні воює з НАТО і амерікосами...
Зараз же трампушка - друг, якій розуміє першопричини...
мабудь, дядько сем не розуміє, що буде з українцями, Європою і світом, якщо Україна не витримає удар і пу захопить її людей і ресурси ...мобілізує їх в свою армію і суне далі на Захід?
20.05.2025 10:11
"Генеральна Асамблея ООН прийняла кілька резолюцій щодо України, які засуджують агресію Російської Федерації та підтверджують територіальну цілісність України. Зокрема, резолюція ES-11/4 засудила псевдореферендуми та спроби анексії областей України, а також закликала не визнавати будь-які зміни статусу. Інші резолюції, такі як 77/229, стосувалися ситуації з правами людини в окупованих територіях, а також засуджували російські порушення прав людини.

Основні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо України:

Резолюція ES-11/4:

Засудила псевдореферендуми на окупованих територіях України, спроби РФ анексувати області та закликала до не визнання змін статусу.

Резолюція A/RES/77/229:

Стосується ситуації з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь.

Інші резолюції:

Ухвалили резолюції щодо повномасштабного вторгнення, засудження російської агресії та підтримки територіальної цілісності України.

Резолюція 73/263:

Підтвердила неприпустимість захоплення АР Крим силою та засудила політично вмотивовані переслідування.

Основні положення резолюцій:

Засудження агресії РФ:

Резолюції неодноразово засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також її агресію та порушення міжнародного права.

Підтвердження територіальної цілісності:

Резолюції підтверджують територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Заклик до виведення військ:

Резолюції містять заклик до Росії негайно вивести всі війська з території України.

Підтримка України:

Резолюції виражають підтримку народу України та її зусиль щодо відновлення миру та територіальної цілісності.

Ситуація з правами людини:

Деякі резолюції також стосуються ситуації з правами людини в окупованих територіях та закликають до звільнення українців, незаконно утримуваних Росією.

Значення резолюцій:

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН є важливим інструментом для вираження міжнародної підтримки Україні та засудження агресії РФ. Хоча вони не є юридично обов'язковими, вони мають значний морально-політичний вплив. " (С) - ШІ знайшов.
20.05.2025 11:41
I що з тих резолюцій?
20.05.2025 12:47
"Резолюції Генеральної Асамблеї ООН є важливим інструментом для вираження міжнародної підтримки Україні та засудження агресії РФ. Хоча вони не є юридично обов'язковими, вони мають значний морально-політичний вплив." (С)
Так, ти їх собі на хліба не намажеш, але їх варто згадувати щоразу, коли хтось починає згадувати про карти.
20.05.2025 13:16
Склалася дуже ганебна ситуація,
тим не менше, остаточно переконує нас у тому що ми маємо справу з морально й інтелектуально найслабшою адміністрацією і президеном США в новітній історії, на жаль !!
Прорвемося !!
20.05.2025 10:22
Добре коли є віра, але хіба у нас керівництво змінилося на чесних, тямущіх людей? Ні? Тоді не бачу приводу для оптимізму.
20.05.2025 13:11
А как же твое, мол если путин не пойдет на мир, то я снижу цену на нефть до 40 долларов и завалю Украину самым современным оружием?
Треп ?
20.05.2025 10:40
трамп це "молодий" зеленський) якщо його мочати у вчорашні сцики отримаєте - "я вам щось винен...?"
20.05.2025 13:14
Колись США були номер 1, а зараз 0.
20.05.2025 11:01
Кримінальні справи проти Байдена та неефективне використання американської допомоги зробили свою справу.
20.05.2025 11:13
"Пісочна" психологія...
20.05.2025 11:51
100% відступить. Бо неспроможний
20.05.2025 12:14
Про таких в народі кажуть - пиз...ти, не мішки тягати.
20.05.2025 12:30
не плач,Доні ,життя наладиться.зроби бізнес з Україною:продай Україні ядерну зброю і залиши в себе на зберіганні з умовою до першого запиту.також Україна може купити і зберігати ядерну зброю в інших країнах ,звичайно ,з умовою передач,коли Україна зробить запит.
20.05.2025 12:30
Новости: Британия надула многоходовщика, ультиматум Израилю, "золотой век" Трампа вылазит боком
https://www.youtube.com/watch?v=vXoBJG-y4oo
20.05.2025 13:04
Та нехай вже буде "неможливий", аби ЗСУ військових поставок не позбавив на радість кремля
20.05.2025 13:05
20.05.2025 13:06
Рыжий баклан орал и добился , США дала Украине примерно $350 млрд. Зеленский забрал деньги из этой страны, как конфету у ребенка . Трамп заявил , я хочу чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили», - сказал он. И так редкоземельные доходы Украины пошли за долги без всяких гарантий , миссия рыжего выполнена можно отвалить, это дрыщ который пиарился перед выборами , баклан в 150 кг.
20.05.2025 13:18
ох цей бзд* ивий дідуганчику ...трамп 🤠 ...жив би собі ,як багатий банкрут ,а так старий козел ,трусишся за компромати ,і воно тобі, таке треба ?!!!...
20.05.2025 13:22
А долари перетворяться на папірці...
20.05.2025 22:20
Скільки б ви не кидалися на Трампа, але почалося не з нього

Зеленский предложил Путину переговоры

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
21.05.2025 17:03
Страница 2 из 2
 
 