Если я не смогу помочь, то "отступлю" от переговоров, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN.

Так, он заявил, что во время их двухчасового телефонного разговора спросил правителя России Владимира Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.

Президент США также сказал, что если он посчитает, что не может помочь, то "отступит" от переговоров. Он добавил, что здесь задействованы "очень большие эго".

"Говорю вам, привлечены большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - утверждает Трамп.

На вопрос, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора, президент ответил, что "разговаривал с ним об этом".

Напомним, ранее он провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.