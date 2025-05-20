Если я не смогу помочь, то "отступлю" от переговоров, - Трамп
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN.
Так, он заявил, что во время их двухчасового телефонного разговора спросил правителя России Владимира Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.
Президент США также сказал, что если он посчитает, что не может помочь, то "отступит" от переговоров. Он добавил, что здесь задействованы "очень большие эго".
"Говорю вам, привлечены большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - утверждает Трамп.
На вопрос, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора, президент ответил, что "разговаривал с ним об этом".
Напомним, ранее он провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
"Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав: "А як же я?". Ні, їм більше подобається Меланія. Це було не погано. Не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд, - сказав Трамп."
Краще би було тому старому дурню Тромбу дати команду своїм нукерам в Конгресі США підготувати й прийняти новий закон про військову допомогу Україні, який би складався лише з одного речення:
"На офіційні заявки від українського уряду негайно надавати Україні в борг з відстрочкою сплати у 10 років будь-які наявні у США системи озброєння і **********, окрім ядерних, з відповідним навчанням бойових розрахунків Збройних сил України."
росії тільки це і треба!
щоб америка від неї відчепилась і вона могла далі спокійно собі воювати проти україни!
на фоні Трумпа навіть Зєля виглядає поміркованим політиком, типу навіть державним діячем.. дожилися..
Ночь...Млечный путь уходил вдаль туманом
и тишина расползлась по барханам.
Глядя на небо, я лежал в мешке спальном,
думать хотелось о чем-то глобальном...
Наш караван приближается к свету,
кто видит сны, кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте,
Кто? а, не важно, ведь главное - вместе,
Главное - к свету, а там будь что будет,
Солнце наш труп поцелуем разбудит...
Общий порыв сцьементировал груди...
Люди и стремя, Стремя и люди (=государство правых взглядов).
Так ось треба розуміти, шо директор вже просто прийняв рішення, і тут можна хоч плакати, хоч доводити свою користь, але нічого не поможе - пішов нафіг. Москалі відкрито лупитимуть касетами по будинках, Трамп морозитиметься, допомогу урізатимуть, всі думатимуть шо він тупий, а він просто чекає, коли ти вже прийдеш з заявою "за власним бажанням".
47й добре знає як і чим він може реально допомогти - це озброїти Україну, завалити збооєю... але, але... він по факту пуйла захищає і рятує, та ще на європейців тисне.
Така вона на зараз американська допомога.
і ерефія в складі постійних членів ... то це що?
Це те, що расєя не може жити без двіжухи ще за доби Петра І. Комуняки в тренді, як і їх нащадки: Корея, Вьєтнам, Афганістан...зараз Україна
Пу казав, що в Україні воює з НАТО і амерікосами...
Зараз же трампушка - друг, якій розуміє першопричини...
мабудь, дядько сем не розуміє, що буде з українцями, Європою і світом, якщо Україна не витримає удар і пу захопить її людей і ресурси ...мобілізує їх в свою армію і суне далі на Захід?
Основні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо України:
Резолюція ES-11/4:
Засудила псевдореферендуми на окупованих територіях України, спроби РФ анексувати області та закликала до не визнання змін статусу.
Резолюція A/RES/77/229:
Стосується ситуації з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь.
Інші резолюції:
Ухвалили резолюції щодо повномасштабного вторгнення, засудження російської агресії та підтримки територіальної цілісності України.
Резолюція 73/263:
Підтвердила неприпустимість захоплення АР Крим силою та засудила політично вмотивовані переслідування.
Основні положення резолюцій:
Засудження агресії РФ:
Резолюції неодноразово засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також її агресію та порушення міжнародного права.
Підтвердження територіальної цілісності:
Резолюції підтверджують територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Заклик до виведення військ:
Резолюції містять заклик до Росії негайно вивести всі війська з території України.
Підтримка України:
Резолюції виражають підтримку народу України та її зусиль щодо відновлення миру та територіальної цілісності.
Ситуація з правами людини:
Деякі резолюції також стосуються ситуації з правами людини в окупованих територіях та закликають до звільнення українців, незаконно утримуваних Росією.
Значення резолюцій:
Резолюції Генеральної Асамблеї ООН є важливим інструментом для вираження міжнародної підтримки Україні та засудження агресії РФ. Хоча вони не є юридично обов'язковими, вони мають значний морально-політичний вплив. " (С) - ШІ знайшов.
Так, ти їх собі на хліба не намажеш, але їх варто згадувати щоразу, коли хтось починає згадувати про карти.
тим не менше, остаточно переконує нас у тому що ми маємо справу з морально й інтелектуально найслабшою адміністрацією і президеном США в новітній історії, на жаль !!
Прорвемося !!
Треп ?
https://www.youtube.com/watch?v=vXoBJG-y4oo
Зеленский предложил Путину переговоры
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339