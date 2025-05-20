РУС
Новости
6 493 41

Мирный план президента США основан на иллюзиях, - WP

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет остановить войну в Украине, однако ему нужна лучше организованная стратегия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в статье для WP обозреватель Дэвид Игнатиус.

"Путин пока не соглашается даже на прекращение огня. Глава Белого дома потакает российскому диктатору, согласившись в понедельник, что "условия этого [прекращения огня] будут обсуждаться между двумя сторонами", потому что именно они знают детали. Это форма иррационального мышления. Трампу нужно организовать этот процесс более слаженно, иначе его ждет неудача", - говорится в материале.

Игнатиус отмечает, администрация Трампа использовала запутанную тактику: сначала предложила ограниченное прекращение огня - энергетическое и морское перемирие. Это ни к чему не привело, поэтому команда президента США попросила обе стороны подготовить проект своих условий. Условия в итоге оказались очень разными, поэтому Трамп призвал к прямым переговорам. Встреча представителей Украины и РФ в Стамбуле не принесла прорыва, поэтому в понедельник Трамп провел разговор с Путиным.

И что происходит сейчас? Похоже, Трамп хочет, чтобы стороны сами все решили. Такой разрозненный, постоянно меняющийся подход - это рецепт неудачи, который отражает основные ошибочные предположения, лежащие в его основе.

Первая и самая большая проблема: Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что действительно хочет мира. Российский диктатор стремится к победе, которую во время разговора с Трампом в понедельник снова описал как "устранение первопричин кризиса". Это "шифр" для его убеждения в том, что Украина не может быть европейским государством, а должна оставаться под российской гегемонией.

Путин начал войну с ошибочной мыслью, что Украина - это не настоящее государство, а потому не будет упорно бороться за свой суверенитет. Как же он ошибался. Потери РФ достигли около 800 тысяч убитыми и ранеными, а за три года полномасштабного вторжения огромная российская армия не смогла полностью "завоевать" даже, например, Донецкую область. Когда затихнут пушки, Россия начнет оценивать последствия огромной глупости Путина. Неудивительно, что российский диктатор предпочитает продолжать войну.

Вторым препятствием является представление Трампа о том, что РФ - это потенциальная экономическая золотая жила для Соединенных Штатов. Трамп повторил это и в понедельник с характерной гиперболизацией: "У России есть огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства [когда война закончится]. Ее потенциал неограничен".

Трамп еще с 1980-х годов зациклен на идее, что РФ может стать золотой жилой для бизнеса. Этот энтузиазм поощряет советник Путина Кирилл Дмитриев, который встречался с посланником Трампа Стивом Уиткоффом. Но экономисты, изучающие Россию, говорят, что такое видение необоснованно. РФ остается коррумпированной, плохо управляемой экономикой, которая до сих пор в значительной степени зависит от экспорта энергии и полезных ископаемых. В последние десятилетия Россия была страной, которая приходит в упадок, а не "поднимается".

Если бы у Трампа была более реалистичная экономическая оценка, он бы увидел лучшую экономическую ставку в Украине. В Украине также есть проблема коррупции, но война создала в Киеве инновационную экосистему, которая может быть самой продуктивной в Европе. Вместо того, чтобы покупать беспилотники у Ирана, как это делала РФ, Украина разрабатывает собственные, во все более совершенных комплектациях. Вместо того, чтобы ждать "подачки", министр обороны Украины Рустем Умеров, по словам Игнатиуса, сказал, что ищет партнеров для инвестиций в оборонную сферу.

Третья иллюзия заключается в том, что пострадавшую в результате войны Украину можно принудить к капитуляции. Версия Трампа относительно этого обреченного сценария - фраза "у вас нет карт", которую он повторял украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Но оказывается, что у Украины есть одна очень мощная карта - поддержка со стороны Европы.

Европейцы признают: если Путин "придушит" Украину, то изменит баланс безопасности на всем континенте. Европа видит доказательства амбиций российского диктатора в новых военных базах на границе с Финляндией и странами Балтии, а также в кампании диверсий против сторонников Украины. По словам Игнатиуса, некоторые европейцы считают, что Россия уже находится в состоянии войны с НАТО.

Трамп не сможет заставить Зеленского принять плохую сделку, потому что европейские союзники готовы сопротивляться. И они наконец наращивают военные мускулы, чтобы отстоять свою позицию.

Украина может получить приемлемую сделку на будущих переговорах, если Путин увидит, что Киев готов продолжать борьбу с европейской помощью и небольшим количеством необходимых разведывательных данных спутников от США.

"Я слышал эту уверенность, высказанную высокопоставленными министрами в правительстве Зеленского во время встреч в Киеве в этом месяце. Они хотят, чтобы мирная инициатива Трампа была успешной. Но готовятся к вероятности ее провала", - пишет Игнатиус.

Трамп был настойчивым сторонником прекращения войны РФ против Украины, часто критикуя кровопролитие. Но если он хочет добиться успеха, то должен осознать: прекращение войны РФ против Украины - это не быстрый "переворот". Это больше похоже на строительство нового завода, чем на сделки с недвижимостью.

"Любой переговорщик, который соблазняет себя мыслью, что его личность ведет к автоматическому прорыву, вскоре окажется в особом чистилище, которое история приберегает для тех, кто измеряет себя не достижениями, а славой", - сказал в свое время бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

У Трампа есть шанс помочь заключить сделку, которая остановит войну РФ против Украины. Но если ему не хватит терпения для тяжелых и хорошо организованных переговоров с Путиным, Украине не останется ничего другого, кроме как защищать себя, оставляя на репутации Трампа "черную метку", а не знак почета.

20.05.2025 09:10 Ответить
20.05.2025 09:04 Ответить
20.05.2025 09:11 Ответить
На яких ілюзіях? На маразмі старого п.дора.
20.05.2025 09:04 Ответить
20.05.2025 09:04 Ответить
На шахрайстві.Трамп-щахрай,брехун,подли і цинічни.Він не друг,він ворог Украіни.Нам не можна слухати його бред.
20.05.2025 09:10 Ответить
20.05.2025 09:10 Ответить
це така потужна ілюзія, мільон дерев, мільон дронів, сто пятьсот безпекових угод з гарантіями безпеки, переміріє та припинення вогню
20.05.2025 09:15 Ответить
20.05.2025 09:15 Ответить
мільйон, мільйон
20.05.2025 21:35 Ответить
20.05.2025 21:35 Ответить
Та ми вже сьомий рік живемо в країні важкої фантасмагорії, бо в 2019 році відірвались від книжок і побігли за зеленим кроликом з роялем, як зачарована Аліса, в нору яка не має виходу(
Так нам хотілось чудес. І тепер ми всі рухаємось, як мурахи, навколо Озера сліз(, в нашому випадку і крові, а кролік риє нові нори вглиб землі аби ми взагалі забули, що таке світло.
І в нього до хріна кротів в помічниках, а в нас жодного Данко(
20.05.2025 09:31 Ответить
20.05.2025 09:31 Ответить
Читайте більш серйозні книжки.
20.05.2025 10:32 Ответить
20.05.2025 10:32 Ответить
Які саме? Я не впевнена, що ви хоч щось прочитали.
20.05.2025 11:05 Ответить
20.05.2025 11:05 Ответить
"Мирний план президента США заснований на ілюзіях..." Ніякого плану і не було. Просто було таке собі чергове передвиборче гасло. Було просто бажання, яке справді засноване на ілюзіях. Можливо, в даний час, це бажання стало сильнішим, але від цього реальнішим воно не стало. І буде далі пуйло розказувати, як сильно він хоче миру, тільки з "малесенькими" умовами...
20.05.2025 09:35 Ответить
20.05.2025 09:35 Ответить
так-і ці його ілюзії ще й в рожевих окулярах...
20.05.2025 09:07 Ответить
20.05.2025 09:07 Ответить
Суходрочка це називається...
20.05.2025 09:08 Ответить
20.05.2025 09:08 Ответить
Трампу не вистачає кебети і її хер купиш!
20.05.2025 09:08 Ответить
20.05.2025 09:08 Ответить
Гарна стаття.
20.05.2025 09:10 Ответить
20.05.2025 09:10 Ответить
Трамп-цинічний ,мерзенний, тупий довбой@б. Горіти йому в пеклі разом з ******.
20.05.2025 09:11 Ответить
20.05.2025 09:11 Ответить
Та йому отвінта.
Це що, громадян його країни кацапи мочать Іскандерами?
Американскі президенти не зупиняли фінансування своїх ракетних і оборонних програм.
20.05.2025 09:12 Ответить
20.05.2025 09:12 Ответить
Йому насрати і на американців, на всіх крім себе особисто, і в деякій мірі йому не насрати на свою сім'ю, але лише в деякій.
В нас та сама ситуація
20.05.2025 09:15 Ответить
20.05.2025 09:15 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!! Самозакоханий у...к !
20.05.2025 09:18 Ответить
20.05.2025 09:18 Ответить
https://suspilne.media/162087-rada-ne-pidtrimala-zvernenna-do-kongresu-ssa-sodo-nadanna-statusu-osnovnogo-souznika-poza-nato/
А як ми самі файно вміємо це робити !!!
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО. Під час засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 партії ЄС підтримали лише 24 народні обранці. Ініціатор постанови, член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") заявив, що постанову провалили "через те, що Офіс президента дав наказ "слугам" не голосувати за цю постанову".
Депутат від СН Арахамія пояснив, що статус союзника поза НАТО суперечить вступу до Альянсу.
Послиня України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова напередодні голосування написала у Facebook, що статус основного союзника за межами НАТО надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.
Нардеп від ЄС Олексій Гончаренко спростував ці твердження послині СН. За словами нардепа, статус MNNA (Major Non-NATO Ally, MNNA - ред.) не закриває для України двері до НАТО: "Я розмовляв з головою Парламентської Асамблеї НАТО, Джеррі Коннолі, який заявив, що статус MNNA не закриває для України двері до НАТО. Чому послиня Маркарова зробила дану заяву? Думаю, що це загальна гра ОП, щоб збити голосування за дану постанову" сказав Олексій Гончаренко.
20.05.2025 09:36 Ответить
20.05.2025 09:36 Ответить
Иллюзии конечно иллюзии дурака. Ну или сознательный саботаж. Выбирайте. 19 февраля 2022 года, Мюнхен. Фельдмаршал Зеленский:
"Я думаю, что Российская Федерация - это тоже люди, это тоже россияне. Они не смогут пойти войной на Украину".
20.05.2025 09:13 Ответить
20.05.2025 09:13 Ответить
Це НАВМИСНО робилося!! Щоб приспати населення, щоб не тікали а були готові стати гарматним м'ясом "до ЛаМаншу"... а актівні в катівнях звісно
20.05.2025 10:31 Ответить
20.05.2025 10:31 Ответить
Хороша стаття і змістовна.Від кого це залежить , може прочитають.
20.05.2025 09:19 Ответить
20.05.2025 09:19 Ответить
клятий Девід Ігнатіус псує діду щасливу старість.
20.05.2025 09:19 Ответить
20.05.2025 09:19 Ответить
знову ці інсінуації продажних і брехливих дем. змі проти найвеличнійвшивого президента, блискучого перемовника, неперевершеного бізнесмена, і просто генія в усіх галузях.
20.05.2025 09:20 Ответить
20.05.2025 09:20 Ответить
Особливо у грі на піаніно !!!
20.05.2025 09:25 Ответить
20.05.2025 09:25 Ответить
Да що тут не зрозуміло.
Венс сказав, що параша хоче те, що навіть не захопила.
***** такий - Гівно питання, захопимо. Трамп - ми не те мали на увазі.. Але якщо захопите то нехай.
Європа - не захопите. Ми не дамо. Україні треба ще два роки воювати.
Зеленський - я тут нічого не вирішую.
20.05.2025 09:26 Ответить
20.05.2025 09:26 Ответить
Рудий король-ГОЛИЙ!
20.05.2025 09:26 Ответить
20.05.2025 09:26 Ответить
Ігнатіус)
20.05.2025 09:27 Ответить
20.05.2025 09:27 Ответить
тверезий погляд на стан речей... на тлі потоку дивних тверджень від трампа виглядає як джерельна вода поруч з прокислими щами...
20.05.2025 09:27 Ответить
20.05.2025 09:27 Ответить
Я цього боявся ще до кєнгурації трампа ((( нажаль він не той хто хотів зупини вбивства мирняка . Воно, недолуге, тупо забовтує , заколисує своєю хуцпою.
А час іде так як прутін хоче - санкції відклали, бо дьобані імітації переговори , великих поставок немає;, тему миротворців забазікали- заколисали ; Скалічюючі Санкції забазікали, резинк тягнуть еіективно!!
Україна втрачає багато часу, втрачає мирних громадян.
Влада блаЗЕня - це вирок Україні! воно навмисно лізе під дудку трампа, щоб не було допомоги і союзників під час "пепеговорів"
20.05.2025 09:35 Ответить
20.05.2025 09:35 Ответить
Результатом двогодинної розмови Трампа і Путіна стали дві речі - по-перше - РФ уникла американських санкцій, чисто перегравши Трампа порожніми обіцянками підготовки "меморандуму про угоду з Україною". По-друге - Трамп вирішив поступово відійти від "миротворчої місії" і передати її реалізацію європейському співтовариству. Для України це означає, що "потужна угода" про мінеральні ресурси була просто бездарним політичним кроком недолугої української влади. Хроніка https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
20.05.2025 09:47 Ответить
20.05.2025 09:47 Ответить
Так. Все що робить режим Ларьочника є недолугим і непрофесійним апріорі
20.05.2025 10:28 Ответить
20.05.2025 10:28 Ответить
Нарешті! Сказали хоча б це !
Може хтось Потужно скаже вже що Траподоппуло бреше ....
20.05.2025 09:28 Ответить
20.05.2025 09:28 Ответить
Весь план Тампона полягає в тому щоб не давати Україні зброї і як найдовше затягувати прийняття санкцій проти Сосії. А там дивись, Україна впаде і будуть з ****** ділити вже Європу і Канаду
20.05.2025 09:29 Ответить
20.05.2025 09:29 Ответить
в старого ідіота виварка давно вже не варить
20.05.2025 09:36 Ответить
20.05.2025 09:36 Ответить
Історія повторюється: до Мюнхен38 і після Мюнхен38.

Чому малі країни спочатку чинять спротив агресору? Напевно тому, що надіються на сусідів!?

Коли Сталін напав на Фінляндію, то сусідні країни не пропускали не тільки через свою територію зброю і війська, а і добровольців...

А доля Польщі!? Навіть Англія оголосила війну Німеччині, але не квапилася допомогти Польщі.

Маневри, маневри, які закінчуються умиротворенням агресора. "Великі птиці завжди договоряться між собою за рахунок більш дрібних" (с)

Рекомендую Уинстон Черчилль - Вторая мировая война. Часть 1. (аудиокнига) https://www.youtube.com/watch?v=4AARiMPKQ9E&t=14479s
20.05.2025 09:42 Ответить
20.05.2025 09:42 Ответить
Всьо!
*****, Шахеди з кацапстану, звірства кацапів, всьо!
Хохлокацапи знайшли для наріда «справжнього » ворога України.
20.05.2025 09:43 Ответить
20.05.2025 09:43 Ответить
Ну, де там *************** з твердженнями, що Вашингтон Пост - демівське видання?
20.05.2025 09:44 Ответить
20.05.2025 09:44 Ответить
20.05.2025 09:48 Ответить
20.05.2025 09:48 Ответить
Який план?
Це піарна імітація бурхливої діяльності купки негідників.
У сподіванні, що воно якось саме владнається.
20.05.2025 11:59 Ответить
20.05.2025 11:59 Ответить
 
 