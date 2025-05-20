Мирный план президента США основан на иллюзиях, - WP
Президент США Дональд Трамп хочет остановить войну в Украине, однако ему нужна лучше организованная стратегия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в статье для WP обозреватель Дэвид Игнатиус.
"Путин пока не соглашается даже на прекращение огня. Глава Белого дома потакает российскому диктатору, согласившись в понедельник, что "условия этого [прекращения огня] будут обсуждаться между двумя сторонами", потому что именно они знают детали. Это форма иррационального мышления. Трампу нужно организовать этот процесс более слаженно, иначе его ждет неудача", - говорится в материале.
Игнатиус отмечает, администрация Трампа использовала запутанную тактику: сначала предложила ограниченное прекращение огня - энергетическое и морское перемирие. Это ни к чему не привело, поэтому команда президента США попросила обе стороны подготовить проект своих условий. Условия в итоге оказались очень разными, поэтому Трамп призвал к прямым переговорам. Встреча представителей Украины и РФ в Стамбуле не принесла прорыва, поэтому в понедельник Трамп провел разговор с Путиным.
И что происходит сейчас? Похоже, Трамп хочет, чтобы стороны сами все решили. Такой разрозненный, постоянно меняющийся подход - это рецепт неудачи, который отражает основные ошибочные предположения, лежащие в его основе.
Первая и самая большая проблема: Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что действительно хочет мира. Российский диктатор стремится к победе, которую во время разговора с Трампом в понедельник снова описал как "устранение первопричин кризиса". Это "шифр" для его убеждения в том, что Украина не может быть европейским государством, а должна оставаться под российской гегемонией.
Путин начал войну с ошибочной мыслью, что Украина - это не настоящее государство, а потому не будет упорно бороться за свой суверенитет. Как же он ошибался. Потери РФ достигли около 800 тысяч убитыми и ранеными, а за три года полномасштабного вторжения огромная российская армия не смогла полностью "завоевать" даже, например, Донецкую область. Когда затихнут пушки, Россия начнет оценивать последствия огромной глупости Путина. Неудивительно, что российский диктатор предпочитает продолжать войну.
Вторым препятствием является представление Трампа о том, что РФ - это потенциальная экономическая золотая жила для Соединенных Штатов. Трамп повторил это и в понедельник с характерной гиперболизацией: "У России есть огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства [когда война закончится]. Ее потенциал неограничен".
Трамп еще с 1980-х годов зациклен на идее, что РФ может стать золотой жилой для бизнеса. Этот энтузиазм поощряет советник Путина Кирилл Дмитриев, который встречался с посланником Трампа Стивом Уиткоффом. Но экономисты, изучающие Россию, говорят, что такое видение необоснованно. РФ остается коррумпированной, плохо управляемой экономикой, которая до сих пор в значительной степени зависит от экспорта энергии и полезных ископаемых. В последние десятилетия Россия была страной, которая приходит в упадок, а не "поднимается".
Если бы у Трампа была более реалистичная экономическая оценка, он бы увидел лучшую экономическую ставку в Украине. В Украине также есть проблема коррупции, но война создала в Киеве инновационную экосистему, которая может быть самой продуктивной в Европе. Вместо того, чтобы покупать беспилотники у Ирана, как это делала РФ, Украина разрабатывает собственные, во все более совершенных комплектациях. Вместо того, чтобы ждать "подачки", министр обороны Украины Рустем Умеров, по словам Игнатиуса, сказал, что ищет партнеров для инвестиций в оборонную сферу.
Третья иллюзия заключается в том, что пострадавшую в результате войны Украину можно принудить к капитуляции. Версия Трампа относительно этого обреченного сценария - фраза "у вас нет карт", которую он повторял украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Но оказывается, что у Украины есть одна очень мощная карта - поддержка со стороны Европы.
Европейцы признают: если Путин "придушит" Украину, то изменит баланс безопасности на всем континенте. Европа видит доказательства амбиций российского диктатора в новых военных базах на границе с Финляндией и странами Балтии, а также в кампании диверсий против сторонников Украины. По словам Игнатиуса, некоторые европейцы считают, что Россия уже находится в состоянии войны с НАТО.
Трамп не сможет заставить Зеленского принять плохую сделку, потому что европейские союзники готовы сопротивляться. И они наконец наращивают военные мускулы, чтобы отстоять свою позицию.
Украина может получить приемлемую сделку на будущих переговорах, если Путин увидит, что Киев готов продолжать борьбу с европейской помощью и небольшим количеством необходимых разведывательных данных спутников от США.
"Я слышал эту уверенность, высказанную высокопоставленными министрами в правительстве Зеленского во время встреч в Киеве в этом месяце. Они хотят, чтобы мирная инициатива Трампа была успешной. Но готовятся к вероятности ее провала", - пишет Игнатиус.
Трамп был настойчивым сторонником прекращения войны РФ против Украины, часто критикуя кровопролитие. Но если он хочет добиться успеха, то должен осознать: прекращение войны РФ против Украины - это не быстрый "переворот". Это больше похоже на строительство нового завода, чем на сделки с недвижимостью.
"Любой переговорщик, который соблазняет себя мыслью, что его личность ведет к автоматическому прорыву, вскоре окажется в особом чистилище, которое история приберегает для тех, кто измеряет себя не достижениями, а славой", - сказал в свое время бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
У Трампа есть шанс помочь заключить сделку, которая остановит войну РФ против Украины. Но если ему не хватит терпения для тяжелых и хорошо организованных переговоров с Путиным, Украине не останется ничего другого, кроме как защищать себя, оставляя на репутации Трампа "черную метку", а не знак почета.
Це що, громадян його країни кацапи мочать Іскандерами?
Американскі президенти не зупиняли фінансування своїх ракетних і оборонних програм.
В нас та сама ситуація
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО. Під час засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 партії ЄС підтримали лише 24 народні обранці. Ініціатор постанови, член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") заявив, що постанову провалили "через те, що Офіс президента дав наказ "слугам" не голосувати за цю постанову".
Депутат від СН Арахамія пояснив, що статус союзника поза НАТО суперечить вступу до Альянсу.
Послиня України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова напередодні голосування написала у Facebook, що статус основного союзника за межами НАТО надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.
Нардеп від ЄС Олексій Гончаренко спростував ці твердження послині СН. За словами нардепа, статус MNNA (Major Non-NATO Ally, MNNA - ред.) не закриває для України двері до НАТО: "Я розмовляв з головою Парламентської Асамблеї НАТО, Джеррі Коннолі, який заявив, що статус MNNA не закриває для України двері до НАТО. Чому послиня Маркарова зробила дану заяву? Думаю, що це загальна гра ОП, щоб збити голосування за дану постанову" сказав Олексій Гончаренко.
"Я думаю, что Российская Федерация - это тоже люди, это тоже россияне. Они не смогут пойти войной на Украину".
Чому малі країни спочатку чинять спротив агресору? Напевно тому, що надіються на сусідів!?
Коли Сталін напав на Фінляндію, то сусідні країни не пропускали не тільки через свою територію зброю і війська, а і добровольців...
А доля Польщі!? Навіть Англія оголосила війну Німеччині, але не квапилася допомогти Польщі.
Маневри, маневри, які закінчуються умиротворенням агресора. "Великі птиці завжди договоряться між собою за рахунок більш дрібних" (с)
Рекомендую Уинстон Черчилль - Вторая мировая война. Часть 1. (аудиокнига) https://www.youtube.com/watch?v=4AARiMPKQ9E&t=14479s
