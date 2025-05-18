Келлог о мирном плане США: первый пункт – всеобъемлющее прекращение огня

США представили "сильный мирный план", первый пункт которого - это "всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства".

Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

"В Стамбуле госсекретарь Рубио ясно дал понять, что мы представили "сильный мирный план". По итогам лондонских встреч мы (США) выступили с всеобъемлющим планом из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства сейчас",- написал Келлог.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

