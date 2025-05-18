РУС
Келлог о мирном плане США: первый пункт – всеобъемлющее прекращение огня

США представили "сильный мирный план", первый пункт которого - это "всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства".

Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, информирует Цензор.НЕТ.

"В Стамбуле госсекретарь Рубио ясно дал понять, что мы представили "сильный мирный план". По итогам лондонских встреч мы (США) выступили с всеобъемлющим планом из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства сейчас",- написал Келлог.

Читайте также: РФ грозят очень жесткие санкции, если не будет перемирия, - Келлог

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Трамп стремится продвигать мир через силу для американского народа, - Келлог после переговоров в Стамбуле

+21
+15
Головне щоб папір був мягкий, а то пуйлу може не сподобатися план.
+13
рашці покажіть "сильний мирний план" а потім гундіть
рашці покажіть "сильний мирний план" а потім гундіть
Головне щоб папір був мягкий, а то пуйлу може не сподобатися план.
Показали, кацапи навіть дивитися не стали, що і було очікувано.
капець, дебіли..
перший пук
Так ***** начебто вже похерило той план, а трампіти все шмарклі жують...
***** вже поклало на цей потужний план прутня.

І що? А нічого...
а якщо перший пункт виявиться недосяжним, як Марс? через небажання уті-путі... на друге буде похід до туалету, чи на поле гольфу?...
Імітація бурхливої діяльності.
Якби не Трамп , то всього цього б не було.
мабуть треба показати план санкцій з 22 пунктів, щоб ботоксний щур зрозумів що він на кукані
"сильний мирний план"

Ага, а потім буде "сильний самміт миру", за ним "сильний план стійкості", потім будуть "сильні безпекові угоди", слідом "сильний пакет пекельних санкцій" і тд., і т.п.

Україна і світ вже це проходили, але конферанс'є був інший: неголений, в мілітарістайлі, з хриплуватим голосом... Результат теж відомий і Україні, і світу.
50-ті роки ХХ ст. СРСР. Колгоспні збори. Голова колгоспу оголошує повістку дня:
- Перше питання - ремонт даху корівника. Друге питання - побудова комунізму... Поскільки немає шиферу, перше питання з обговорення знімається. Переходимо до розгляду другого питання...
показать весь комментарий
18.05.2025 20:24 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
🤣🤣🤣
Безумовне ? чи вже на умовах пуйла в які входить зупинка постачання зброї Україні і відхід ЗСУ з 4 областей ?
,, Якщо росія не погодиться на припинення вогню, то ми накажемо Зеленському односторонньо припинити вогонь та чекати на перемовини,,- добавив Келлог.
показать весь комментарий
Можете разходиться - пуйло не устраивает ваш перший пункт
показать весь комментарий
Агент Козырь, покажитесь агенту Краснову.
.
У мадам Спартц, с такой картины крыша окончательно съедет.
Бл. Связь с реальностью потеряна. И похоже давно.
феерические н
наивные янки ***..........................................................
Цікаво. Скільки разів ще будуть представляти цей мирний план? 5? 10? Поки ***** здохне? А може не *****, а Трамп?
А вбивати москалів це богоугодна справа і тільки ця справа наближає мир.
Браво старий!!!!!!!! Дякуємо!!!!!!!!!! 🤣
Незабаром лімонарій дохлих кацапів, от найкращий мирний план, а свій с трампампоном насолоджуйся, містер Келлог.
Перший пункт. Усеосяжне припинення вогню.
Другий пункт. Коли ні, то ні.
Переговори 15 травня, а склад делегації затвердив ввечері 15 травня. Отак готувався до перемовин. Юрист - доvбоoйб.
А мало би бути так: Перший пункт - всеосяжне припинення вогню російською федерацією.
Ух ти, пуйло напевно охренів від такої заяви...
Зараз пулер пояснить своєму агенту😵‍💫
