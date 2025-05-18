Келлог о мирном плане США: первый пункт – всеобъемлющее прекращение огня
США представили "сильный мирный план", первый пункт которого - это "всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства".
Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, информирует Цензор.НЕТ.
"В Стамбуле госсекретарь Рубио ясно дал понять, что мы представили "сильный мирный план". По итогам лондонских встреч мы (США) выступили с всеобъемлющим планом из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства сейчас",- написал Келлог.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
І що? А нічого...
Якби не Трамп , то всього цього б не було.
Ага, а потім буде "сильний самміт миру", за ним "сильний план стійкості", потім будуть "сильні безпекові угоди", слідом "сильний пакет пекельних санкцій" і тд., і т.п.
Україна і світ вже це проходили, але конферанс'є був інший: неголений, в мілітарістайлі, з хриплуватим голосом... Результат теж відомий і Україні, і світу.
- Перше питання - ремонт даху корівника. Друге питання - побудова комунізму... Поскільки немає шиферу, перше питання з обговорення знімається. Переходимо до розгляду другого питання...
.
наивные янки ***..........................................................
А вбивати москалів це богоугодна справа і тільки ця справа наближає мир.
Другий пункт. Коли ні, то ні.