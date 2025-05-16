1 986 9
Трамп стремится продвигать мир через силу для американского народа, - Келлог после переговоров в Стамбуле
Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал переговоры в Стамбуле с представителями Украины, Великобритании, Франции и Греции продуктивными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Келлог написал в соцсети Х.
"В Стамбуле для продвижения миссии президента США - остановить убийства и достичь мира. Продуктивные переговоры с лидерами/агентствами национальной безопасности Великобритании, Франции, Греции и Украины. Президент США стремится продвигать мир через силу для американского народа. Он всегда будет ставить Америку на первое место", - написал Келлог.
А чи не прояснить мені шановне товариство питання: з ким воює "американський народ", що для нього потрібно "просувати мир через силу"? 🤔
a з ким воює доня?
зі всіма - і американський народ входить до цих "всіма"