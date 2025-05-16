Трамп стремится продвигать мир через силу для американского народа, - Келлог после переговоров в Стамбуле

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал переговоры в Стамбуле с представителями Украины, Великобритании, Франции и Греции продуктивными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Келлог написал в соцсети Х.

"В Стамбуле для продвижения миссии президента США - остановить убийства и достичь мира. Продуктивные переговоры с лидерами/агентствами национальной безопасности Великобритании, Франции, Греции и Украины. Президент США стремится продвигать мир через силу для американского народа. Он всегда будет ставить Америку на первое место", - написал Келлог.

