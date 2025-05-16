РУС
Новости Переговоры в Турции
Трамп стремится продвигать мир через силу для американского народа, - Келлог после переговоров в Стамбуле

Келлог о переговорах в Стамбуле

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал переговоры в Стамбуле с представителями Украины, Великобритании, Франции и Греции продуктивными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Келлог написал в соцсети Х.

"В Стамбуле для продвижения миссии президента США - остановить убийства и достичь мира. Продуктивные переговоры с лидерами/агентствами национальной безопасности Великобритании, Франции, Греции и Украины. Президент США стремится продвигать мир через силу для американского народа. Он всегда будет ставить Америку на первое место", - написал Келлог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ грозят очень жесткие санкции, если не будет перемирия, - Келлог

Келлог

переговоры (5129) Турция (3532) Келлог Кит (205)
Шта? Через власну сраку хіба що. Де прутень *****. Меле якусь маячню.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:14 Ответить
А хитродупіті греки тут до чого? По простому повний маразм.В рудих підор.в зце невиліковне.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:18 Ответить
Це можна зрозуміти як завгодно. Силою треба змусити Україну капітулювати, щоб Америка нарешті мала можливість вільно гандлювати з роССією. Бо інтереси Америки - понад усе.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:21 Ответить
Президент США прагне просувати мир через силу для американського народу. Це про що? Словесний прнос??
показать весь комментарий
16.05.2025 15:24 Ответить
гроші ******* тишу
показать весь комментарий
16.05.2025 15:26 Ответить
А чи не прояснить мені шановне товариство питання: з ким воює "американський народ", що для нього потрібно "просувати мир через силу"? 🤔
показать весь комментарий
16.05.2025 16:09 Ответить
я б поставив питання по іншому,
a з ким воює доня?
зі всіма - і американський народ входить до цих "всіма"
показать весь комментарий
16.05.2025 16:34 Ответить
Логічно.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:59 Ответить
Так, маячня, але якщо розшифрувати, то саме трамп зі своїм народом і воює.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:01 Ответить
 
 