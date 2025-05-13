РФ грозят очень жесткие санкции, если не будет перемирия, - Келлог

США и Европа могут ввести против России самые жестокие в истории санкции, если не будет достигнуто прекращение огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox Business.

Он напомнил, что в Конгрессе США уже подготовили законопроект о новых санкциях против России. Его поддержали более 70 сенаторов. Ограничения могут быть направлены прежде всего на российский Центральный банк или "теневой флот", который перевозит большую часть нефти РФ за границу.

И подчеркнул, что около 70% российской нефти транспортируется через Балтийское море. И США могут начать преследовать "теневой флот".

"Мы предупредили об этом президента Путина. Послушайте, это очень серьезно Эти санкции очень серьезные. Они жестче, чем мы когда-либо видели раньше. Европейцы придерживаются того же мнения", - подчеркнул Келлог.

Он также добавил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц очень жестко относится к новым санкциям. При этом Европа становится на защиту Украины.

Ранее Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.

