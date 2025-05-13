РУС
РФ грозят очень жесткие санкции, если не будет перемирия, - Келлог

Кіт Келлог

США и Европа могут ввести против России самые жестокие в истории санкции, если не будет достигнуто прекращение огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox Business.

Он напомнил, что в Конгрессе США уже подготовили законопроект о новых санкциях против России. Его поддержали более 70 сенаторов. Ограничения могут быть направлены прежде всего на российский Центральный банк или "теневой флот", который перевозит большую часть нефти РФ за границу.

И подчеркнул, что около 70% российской нефти транспортируется через Балтийское море. И США могут начать преследовать "теневой флот".

Читайте: США надеются, что Путин приедет в Стамбул. Тогда туда может прибыть и Трамп, - Келлог

"Мы предупредили об этом президента Путина. Послушайте, это очень серьезно Эти санкции очень серьезные. Они жестче, чем мы когда-либо видели раньше. Европейцы придерживаются того же мнения", - подчеркнул Келлог.

Он также добавил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц очень жестко относится к новым санкциям. При этом Европа становится на защиту Украины.

Ранее Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отправит Келлога и Виткоффа в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ, - Reuters

россия (96910) санкции (11765) Келлог Кит (203) война в Украине (5716)
+18
Перемир'я не буде. Санкцій теж.
13.05.2025 19:16 Ответить
+14
да З@**@ли вы импотенты ст@рые, кроме как языками 3,14здеть.

Тампон ни разу не осудил, не критиковал ху*ла... неужели кто то вам верит ?
13.05.2025 19:23 Ответить
+9
Да, будет то же самое что и вчера и позавчера ,короче жуть...
13.05.2025 19:19 Ответить
зато дадуть ракети про. Щоб ми не загинули за пару днів.
14.05.2025 00:10 Ответить
Трамп запустить бороду і вуса?🤠🤡
13.05.2025 19:16 Ответить
Ні! Підстрижеться налисо! Або пофарбується!
13.05.2025 19:39 Ответить
🤣
13.05.2025 19:17 Ответить
Україна тільки втрачає час з цими пендосами, які водять її за ніс. Зараз потрібно сконцентрувати всі сиди і увагу на вирішенні внутрішніх проблем
13.05.2025 19:21 Ответить
Якраз «внутрішня проблема» зібралася в Стамбул.
13.05.2025 19:42 Ответить
Ну так введіть санкції зараз, якщо путін погодиться на мир зніміть.
13.05.2025 19:31 Ответить
Тампон та його команда ІМПОТЕНТИ як у прямому сенсі так і у політичному
13.05.2025 19:49 Ответить
Отмазуют путина
13.05.2025 19:57 Ответить
Вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше.

Наверное такие же "жесткие", как например против Ирана или КНДР?)
13.05.2025 19:30 Ответить
Келлог заборонить Сонцю світити над Росією.
13.05.2025 19:34 Ответить
Тільки над Україною. Тоді Ху"ло злякається і забереться геть.
13.05.2025 19:40 Ответить
Може тоді й над Китаєм теж? Ну щоб два рази не забороняти?
13.05.2025 19:49 Ответить
Китай може підняти мита на 300%.
13.05.2025 20:01 Ответить
Існує дуже легкий принцип сприйняття інформації: у разі додавання до якихось тверджень слів "як що", "за умови"," в майбутньому", "колись" і т.і. - перед нами типова лажа,або дезінформація! Не дарма розвідники завжди цікавляться: звідкіля інфа? Сам бачив, читав, хтось сказав? А як що хтось сказав,то хто саме?
13.05.2025 19:39 Ответить
Ой, я вас умоляю!! Які там страшики для прутіна, коли уже він, з 2022 року, ОСОБИСТО, відправив до Раю, уже більше 960.000 орків з московії!!
13.05.2025 19:46 Ответить
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ - НЕТ, ви будете смоктати Пуйлу далі і казати що дуже смачно
13.05.2025 19:59 Ответить
Я вибачаюсь хочу в пана запитати? Це будуть більш пекельні санкції як в Байден чи прям плазма?
13.05.2025 20:06 Ответить
"на банк або флот". То банк чи флот? Ви навіть на такому рівні ще не визначилися?
13.05.2025 20:08 Ответить
згідно санкцій-окуповані рашистом корисні копалини на території України переходять під контроль 3,14дерації на невизначений термін,а решту копалин України переходять під контроль США .БЕЗ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ .
13.05.2025 20:09 Ответить
Они могут выпустить Кончиту Вэнса,
а Витькофф сменит ********* пальто на кожаную тужурку с красным бантом!
13.05.2025 20:10 Ответить
Почему вы их не ввели год,два назад?Сейчас это выглядит как отмазки путину.Что **** сейчас произошло,что не было год назад.?Спасем рашку вместе!
13.05.2025 20:12 Ответить
🤣 збіговисько маразматичних дідів
13.05.2025 21:44 Ответить
 
 