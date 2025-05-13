УКР
РФ загрожують дуже жорсткі санкції, якщо не буде перемир’я, - Келлог

Кіт Келлог

США та Європа можуть ввести проти Росії найжорстокіші в історії санкції, якщо не буде досягнуто припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

Він нагадав, що в Конгресі США вже підготували законопроєкт про нові санкції проти Росії. Його підтримали понад 70 сенаторів. Обмеження можуть бути спрямовані насамперед на російський Центральний банк або "тіньовий флот", який перевозить більшу частину нафти РФ за кордон.

Та підкреслив, що близько 70% російської нафти транспортується через Балтійське море. І США можуть почати переслідувати "тіньовий флот".

Читайте: США сподіваються, що Путін приїде у Стамбул. Тоді туди може прибути і Трамп, - Келлог

"Ми попередили про це президента Путіна. Послухайте, це дуже серйозно Ці санкції дуже серйозні. Вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше. Європейці дотримуються тієї ж думки", - наголосив Келлог.

Він також додав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дуже жорстко ставиться до нових санкцій. При цьому Європа стає на захист України.

Раніше Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбулу на переговори між Україною та РФ, - Reuters

росія (67242) санкції (12573) Келлог Кіт (205) війна в Україні (5754)
+18
Перемир'я не буде. Санкцій теж.
13.05.2025 19:16 Відповісти
+14
да З@**@ли вы импотенты ст@рые, кроме как языками 3,14здеть.

Тампон ни разу не осудил, не критиковал ху*ла... неужели кто то вам верит ?
13.05.2025 19:23 Відповісти
+9
Да, будет то же самое что и вчера и позавчера ,короче жуть...
13.05.2025 19:19 Відповісти
Перемир'я не буде. Санкцій теж.
13.05.2025 19:16 Відповісти
зато дадуть ракети про. Щоб ми не загинули за пару днів.
14.05.2025 00:10 Відповісти
Трамп запустить бороду і вуса?🤠🤡
13.05.2025 19:16 Відповісти
Ні! Підстрижеться налисо! Або пофарбується!
13.05.2025 19:39 Відповісти
🤣
13.05.2025 19:17 Відповісти
Да, будет то же самое что и вчера и позавчера ,короче жуть...
13.05.2025 19:19 Відповісти
Україна тільки втрачає час з цими пендосами, які водять її за ніс. Зараз потрібно сконцентрувати всі сиди і увагу на вирішенні внутрішніх проблем
13.05.2025 19:21 Відповісти
Якраз «внутрішня проблема» зібралася в Стамбул.
13.05.2025 19:42 Відповісти
да З@**@ли вы импотенты ст@рые, кроме как языками 3,14здеть.

Тампон ни разу не осудил, не критиковал ху*ла... неужели кто то вам верит ?
13.05.2025 19:23 Відповісти
Ну так введіть санкції зараз, якщо путін погодиться на мир зніміть.
13.05.2025 19:31 Відповісти
Тампон та його команда ІМПОТЕНТИ як у прямому сенсі так і у політичному
13.05.2025 19:49 Відповісти
Отмазуют путина
13.05.2025 19:57 Відповісти
Вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше.

Наверное такие же "жесткие", как например против Ирана или КНДР?)
13.05.2025 19:30 Відповісти
Келлог заборонить Сонцю світити над Росією.
13.05.2025 19:34 Відповісти
Тільки над Україною. Тоді Ху"ло злякається і забереться геть.
13.05.2025 19:40 Відповісти
Може тоді й над Китаєм теж? Ну щоб два рази не забороняти?
13.05.2025 19:49 Відповісти
Китай може підняти мита на 300%.
13.05.2025 20:01 Відповісти
Існує дуже легкий принцип сприйняття інформації: у разі додавання до якихось тверджень слів "як що", "за умови"," в майбутньому", "колись" і т.і. - перед нами типова лажа,або дезінформація! Не дарма розвідники завжди цікавляться: звідкіля інфа? Сам бачив, читав, хтось сказав? А як що хтось сказав,то хто саме?
13.05.2025 19:39 Відповісти
Ой, я вас умоляю!! Які там страшики для прутіна, коли уже він, з 2022 року, ОСОБИСТО, відправив до Раю, уже більше 960.000 орків з московії!!
13.05.2025 19:46 Відповісти
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ - НЕТ, ви будете смоктати Пуйлу далі і казати що дуже смачно
13.05.2025 19:59 Відповісти
Я вибачаюсь хочу в пана запитати? Це будуть більш пекельні санкції як в Байден чи прям плазма?
13.05.2025 20:06 Відповісти
"на банк або флот". То банк чи флот? Ви навіть на такому рівні ще не визначилися?
13.05.2025 20:08 Відповісти
згідно санкцій-окуповані рашистом корисні копалини на території України переходять під контроль 3,14дерації на невизначений термін,а решту копалин України переходять під контроль США .БЕЗ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ .
13.05.2025 20:09 Відповісти
Они могут выпустить Кончиту Вэнса,
а Витькофф сменит ********* пальто на кожаную тужурку с красным бантом!
13.05.2025 20:10 Відповісти
Почему вы их не ввели год,два назад?Сейчас это выглядит как отмазки путину.Что **** сейчас произошло,что не было год назад.?Спасем рашку вместе!
13.05.2025 20:12 Відповісти
🤣 збіговисько маразматичних дідів
13.05.2025 21:44 Відповісти
 
 