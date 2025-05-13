РФ загрожують дуже жорсткі санкції, якщо не буде перемир’я, - Келлог

США та Європа можуть ввести проти Росії найжорстокіші в історії санкції, якщо не буде досягнуто припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

Він нагадав, що в Конгресі США вже підготували законопроєкт про нові санкції проти Росії. Його підтримали понад 70 сенаторів. Обмеження можуть бути спрямовані насамперед на російський Центральний банк або "тіньовий флот", який перевозить більшу частину нафти РФ за кордон.

Та підкреслив, що близько 70% російської нафти транспортується через Балтійське море. І США можуть почати переслідувати "тіньовий флот".

"Ми попередили про це президента Путіна. Послухайте, це дуже серйозно Ці санкції дуже серйозні. Вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше. Європейці дотримуються тієї ж думки", - наголосив Келлог.

Він також додав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дуже жорстко ставиться до нових санкцій. При цьому Європа стає на захист України.

Раніше Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра.

