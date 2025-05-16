УКР
Новини Переговори у Туреччині
1 986 9

Трамп прагне просувати мир через силу для американського народу, - Келлог після перемовин у Стамбулі

Келлог про перемовини у Стамбулі

Спецпосланець президента США Кіт Келлог назвав перемовини у Стамбулі з представниками України, Великої Британії, Франції та Греції продуктивними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Келлог написав в соцмережі Х.

"У Стамбулі для просування місії президента США – зупинити вбивства та досягти миру. Продуктивні переговори з лідерами/агентствами національної безпеки Великої Британії, Франції, Греції та України. Президент США прагне просувати мир через силу для американського народу. Він завжди ставитиме Америку на перше місце", - написав Келлог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ загрожують дуже жорсткі санкції, якщо не буде перемир’я, - Келлог

Келлог

Шта? Через власну сраку хіба що. Де прутень *****. Меле якусь маячню.
показати весь коментар
16.05.2025 15:14 Відповісти
А хитродупіті греки тут до чого? По простому повний маразм.В рудих підор.в зце невиліковне.
показати весь коментар
16.05.2025 15:18 Відповісти
Це можна зрозуміти як завгодно. Силою треба змусити Україну капітулювати, щоб Америка нарешті мала можливість вільно гандлювати з роССією. Бо інтереси Америки - понад усе.
показати весь коментар
16.05.2025 15:21 Відповісти
Президент США прагне просувати мир через силу для американського народу. Це про що? Словесний прнос??
показати весь коментар
16.05.2025 15:24 Відповісти
гроші ******* тишу
показати весь коментар
16.05.2025 15:26 Відповісти
А чи не прояснить мені шановне товариство питання: з ким воює "американський народ", що для нього потрібно "просувати мир через силу"? 🤔
показати весь коментар
16.05.2025 16:09 Відповісти
я б поставив питання по іншому,
a з ким воює доня?
зі всіма - і американський народ входить до цих "всіма"
показати весь коментар
16.05.2025 16:34 Відповісти
Логічно.
показати весь коментар
17.05.2025 13:59 Відповісти
Так, маячня, але якщо розшифрувати, то саме трамп зі своїм народом і воює.
показати весь коментар
17.05.2025 14:01 Відповісти
 
 