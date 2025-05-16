Трамп прагне просувати мир через силу для американського народу, - Келлог після перемовин у Стамбулі

Спецпосланець президента США Кіт Келлог назвав перемовини у Стамбулі з представниками України, Великої Британії, Франції та Греції продуктивними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Келлог написав в соцмережі Х.

"У Стамбулі для просування місії президента США – зупинити вбивства та досягти миру. Продуктивні переговори з лідерами/агентствами національної безпеки Великої Британії, Франції, Греції та України. Президент США прагне просувати мир через силу для американського народу. Він завжди ставитиме Америку на перше місце", - написав Келлог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ загрожують дуже жорсткі санкції, якщо не буде перемир’я, - Келлог