Трамп прагне просувати мир через силу для американського народу, - Келлог після перемовин у Стамбулі
Спецпосланець президента США Кіт Келлог назвав перемовини у Стамбулі з представниками України, Великої Британії, Франції та Греції продуктивними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Келлог написав в соцмережі Х.
"У Стамбулі для просування місії президента США – зупинити вбивства та досягти миру. Продуктивні переговори з лідерами/агентствами національної безпеки Великої Британії, Франції, Греції та України. Президент США прагне просувати мир через силу для американського народу. Він завжди ставитиме Америку на перше місце", - написав Келлог.
А чи не прояснить мені шановне товариство питання: з ким воює "американський народ", що для нього потрібно "просувати мир через силу"? 🤔
a з ким воює доня?
зі всіма - і американський народ входить до цих "всіма"