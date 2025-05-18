Келлог про мирний план США: Перший пункт – всеосяжне припинення вогню
США представили "сильний мирний план", перший пункт якого - це "всеосяжне припинення вогню, яке зупинить убивства".
Про це в соцмережі Х написав спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ.
"У Стамбулі держсекретар Рубіо ясно дав зрозуміти, що ми представили "сильний мирний план". За підсумками лондонських зустрічей ми (США) виступили з всеосяжним планом із 22 пунктів, який є основою для миру. Перший пункт - всеосяжне припинення вогню, яке зупинить убивства зараз",- написав Келлог.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І що? А нічого...
Якби не Трамп , то всього цього б не було.
Ага, а потім буде "сильний самміт миру", за ним "сильний план стійкості", потім будуть "сильні безпекові угоди", слідом "сильний пакет пекельних санкцій" і тд., і т.п.
Україна і світ вже це проходили, але конферанс'є був інший: неголений, в мілітарістайлі, з хриплуватим голосом... Результат теж відомий і Україні, і світу.
- Перше питання - ремонт даху корівника. Друге питання - побудова комунізму... Поскільки немає шиферу, перше питання з обговорення знімається. Переходимо до розгляду другого питання...
.
наивные янки ***..........................................................
А вбивати москалів це богоугодна справа і тільки ця справа наближає мир.
Другий пункт. Коли ні, то ні.