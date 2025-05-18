УКР
Новини Мирний план Трампа Припинення вогню між Україною та РФ
Келлог про мирний план США: Перший пункт – всеосяжне припинення вогню

Келлог про мирний план Трампа

США представили "сильний мирний план", перший пункт якого - це "всеосяжне припинення вогню, яке зупинить убивства".

Про це в соцмережі Х написав спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ.

"У Стамбулі держсекретар Рубіо ясно дав зрозуміти, що ми представили "сильний мирний план". За підсумками лондонських зустрічей ми (США) виступили з всеосяжним планом із 22 пунктів, який є основою для миру. Перший пункт - всеосяжне припинення вогню, яке зупинить убивства зараз",- написав Келлог.

Читайте також: РФ загрожують дуже жорсткі санкції, якщо не буде перемир’я, - Келлог

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Трамп прагне просувати мир через силу для американського народу, - Келлог після перемовин у Стамбулі

Автор: 

США (24113) Келлог Кіт (208) війна в Україні (5829)
Топ коментарі
+21
18.05.2025 20:25 Відповісти
18.05.2025 20:25 Відповісти
+15
Головне щоб папір був мягкий, а то пуйлу може не сподобатися план.
18.05.2025 20:22 Відповісти
18.05.2025 20:22 Відповісти
+13
рашці покажіть "сильний мирний план" а потім гундіть
18.05.2025 20:15 Відповісти
18.05.2025 20:15 Відповісти
рашці покажіть "сильний мирний план" а потім гундіть
18.05.2025 20:15 Відповісти
18.05.2025 20:15 Відповісти
Головне щоб папір був мягкий, а то пуйлу може не сподобатися план.
18.05.2025 20:22 Відповісти
18.05.2025 20:22 Відповісти
Показали, кацапи навіть дивитися не стали, що і було очікувано.
18.05.2025 20:58 Відповісти
18.05.2025 20:58 Відповісти
капець, дебіли..
18.05.2025 20:16 Відповісти
18.05.2025 20:16 Відповісти
перший пук
18.05.2025 20:17 Відповісти
18.05.2025 20:17 Відповісти
Так ***** начебто вже похерило той план, а трампіти все шмарклі жують...
18.05.2025 20:19 Відповісти
18.05.2025 20:19 Відповісти
***** вже поклало на цей потужний план прутня.

І що? А нічого...
18.05.2025 20:19 Відповісти
18.05.2025 20:19 Відповісти
а якщо перший пункт виявиться недосяжним, як Марс? через небажання уті-путі... на друге буде похід до туалету, чи на поле гольфу?...
18.05.2025 20:20 Відповісти
18.05.2025 20:20 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
Якби не Трамп , то всього цього б не було.
18.05.2025 20:21 Відповісти
18.05.2025 20:21 Відповісти
мабуть треба показати план санкцій з 22 пунктів, щоб ботоксний щур зрозумів що він на кукані
18.05.2025 20:21 Відповісти
18.05.2025 20:21 Відповісти
"сильний мирний план"

Ага, а потім буде "сильний самміт миру", за ним "сильний план стійкості", потім будуть "сильні безпекові угоди", слідом "сильний пакет пекельних санкцій" і тд., і т.п.

Україна і світ вже це проходили, але конферанс'є був інший: неголений, в мілітарістайлі, з хриплуватим голосом... Результат теж відомий і Україні, і світу.
18.05.2025 20:22 Відповісти
18.05.2025 20:22 Відповісти
50-ті роки ХХ ст. СРСР. Колгоспні збори. Голова колгоспу оголошує повістку дня:
- Перше питання - ремонт даху корівника. Друге питання - побудова комунізму... Поскільки немає шиферу, перше питання з обговорення знімається. Переходимо до розгляду другого питання...
18.05.2025 20:24 Відповісти
18.05.2025 20:24 Відповісти
18.05.2025 20:25 Відповісти
18.05.2025 20:25 Відповісти
18.05.2025 20:30 Відповісти
18.05.2025 20:30 Відповісти
18.05.2025 21:02 Відповісти
18.05.2025 21:02 Відповісти
🤣🤣🤣
18.05.2025 22:10 Відповісти
18.05.2025 22:10 Відповісти
Безумовне ? чи вже на умовах пуйла в які входить зупинка постачання зброї Україні і відхід ЗСУ з 4 областей ?
18.05.2025 20:30 Відповісти
18.05.2025 20:30 Відповісти
,, Якщо росія не погодиться на припинення вогню, то ми накажемо Зеленському односторонньо припинити вогонь та чекати на перемовини,,- добавив Келлог.
18.05.2025 20:31 Відповісти
18.05.2025 20:31 Відповісти
19.05.2025 12:00 Відповісти
19.05.2025 12:00 Відповісти
Можете разходиться - пуйло не устраивает ваш перший пункт
18.05.2025 20:32 Відповісти
18.05.2025 20:32 Відповісти
18.05.2025 20:36 Відповісти
18.05.2025 20:36 Відповісти
Агент Козырь, покажитесь агенту Краснову.
.
18.05.2025 20:51 Відповісти
18.05.2025 20:51 Відповісти
У мадам Спартц, с такой картины крыша окончательно съедет.
18.05.2025 22:56 Відповісти
18.05.2025 22:56 Відповісти
Бл. Связь с реальностью потеряна. И похоже давно.
18.05.2025 20:43 Відповісти
18.05.2025 20:43 Відповісти
феерические н
наивные янки ***..........................................................
18.05.2025 21:01 Відповісти
18.05.2025 21:01 Відповісти
Цікаво. Скільки разів ще будуть представляти цей мирний план? 5? 10? Поки ***** здохне? А може не *****, а Трамп?
А вбивати москалів це богоугодна справа і тільки ця справа наближає мир.
18.05.2025 21:55 Відповісти
18.05.2025 21:55 Відповісти
Браво старий!!!!!!!! Дякуємо!!!!!!!!!! 🤣
18.05.2025 22:12 Відповісти
18.05.2025 22:12 Відповісти
Незабаром лімонарій дохлих кацапів, от найкращий мирний план, а свій с трампампоном насолоджуйся, містер Келлог.
19.05.2025 00:54 Відповісти
19.05.2025 00:54 Відповісти
Перший пункт. Усеосяжне припинення вогню.
Другий пункт. Коли ні, то ні.
19.05.2025 10:16 Відповісти
19.05.2025 10:16 Відповісти
Переговори 15 травня, а склад делегації затвердив ввечері 15 травня. Отак готувався до перемовин. Юрист - доvбоoйб.
19.05.2025 10:26 Відповісти
19.05.2025 10:26 Відповісти
А мало би бути так: Перший пункт - всеосяжне припинення вогню російською федерацією.
19.05.2025 10:41 Відповісти
19.05.2025 10:41 Відповісти
Ух ти, пуйло напевно охренів від такої заяви...
19.05.2025 12:03 Відповісти
19.05.2025 12:03 Відповісти
Зараз пулер пояснить своєму агенту😵‍💫
19.05.2025 13:11 Відповісти
19.05.2025 13:11 Відповісти
 
 