Мирний план президента США заснований на ілюзіях, - WP

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп хоче зупинити війну в Україні, проте йому потрібна краще організована стратегія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у статті для WP оглядач Девід Ігнатіус.

"Путін наразі не погоджується навіть на припинення вогню. Глава Білого дому потурає російському диктатору, погодившись у понеділок, що "умови цього [припинення вогню] будуть обговорюватися між двома сторонами", тому що саме вони знають деталі. Це форма ірраціонального мислення. Трампу потрібно організувати цей процес більш злагоджено, інакше на нього чекає невдача", - йдеться в матеріалі.

Ігнатіус зазначає, адміністрація Трампа використовувала заплутану тактику: спочатку запропонувала обмежене припинення вогню — енергетичне та морське перемир'я. Це ні до чого не призвело, тому команда президента США попросила обидві сторони підготувати проєкт своїх умов. Умови зрештою виявилися дуже різними, тому Трамп закликав до прямих переговорів. Зустріч представників України та РФ у Стамбулі не принесла прориву, тож у понеділок Трампа провів розмову з Путіним.

І що відбувається зараз? Схоже, Трамп хоче, щоб сторони самі все вирішили. Такий розрізнений, постійно мінливий підхід — це рецепт невдачі, який відображає основні помилкові припущення, що лежать в його основі.

Перша і найбільша проблема: Путін не продемонстрував жодних ознак того, що дійсно хоче миру. Російський диктатор прагне перемоги, яку під час розмови з Трампом у понеділок знову описав як "усунення першопричин кризи". Це "шифр" для його переконання в тому, що Україна не може бути європейською державою, а повинна залишатися під російською гегемонією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до припинення вогню, проте потрібно кілька тижнів, щоб оцінити ці зусилля, - Трамп

Путін розпочав війну з помилковою думкою, що Україна - це не справжня держава, а тому не буде наполегливо боротися за свій суверенітет. Як же він помилявся. Втрати РФ сягнули близько 800 тисяч вбитими і пораненими, а за три роки повномасштабного вторгнення величезна російська армія не змогла повністю "завоювати" навіть, наприклад, Донецьку область. Коли затихнуть гармати, Росія почне оцінювати наслідки величезної дурості Путіна. Не дивно, що російський диктатор вважає за краще продовжувати війну.

Другою перешкодою є уявлення Трампа про те, що РФ - це потенційна економічна золота жила для Сполучених Штатів. Трамп повторив це і в понеділок з характерною гіперболізацією: "У Росії є величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства [коли війна закінчиться]. Її потенціал необмежений".

Трамп ще з 1980-х років зациклений на ідеї, що РФ може стати золотою жилою для бізнесу. Цей ентузіазм заохочує радник Путіна Кіріл Дмітрієв, який зустрічався з посланцем Трампа Стівом Віткоффом. Але економісти, які вивчають Росію, кажуть, що таке бачення необґрунтоване. РФ залишається корумпованою, погано керованою економікою, яка досі значною мірою залежить від експорту енергії та корисних копалин. В останні десятиліття Росія була країною, що занепадає, а не "підіймається".

Якби у Трампа була реалістичніша економічна оцінка, він би побачив кращу економічну ставку в Україні. В Україні також є проблема корупції, але війна створила в Києві інноваційну екосистему, яка може бути найпродуктивнішою в Європі. Замість того, щоб купувати безпілотники в Ірану, як це робила РФ, Україна розробляє власні, в дедалі більш досконалих комплектаціях. Замість того, щоб чекати на "подачки", міністр оборони України Рустем Умєров, за словами Ігнатіуса, сказав, що шукає партнерів для інвестицій в оборонну сферу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог про мирний план США: Перший пункт – всеосяжне припинення вогню

Третя ілюзія полягає в тому, що постраждалу внаслідок війни Україну можна примусити до капітуляції. Версія Трампа стосовно цього приреченого сценарію - фраза "у вас немає карт", яку він повторював українському президенту Володимиру Зеленському. Але виявляється, що в України є одна дуже потужна карта - підтримка з боку Європи.

Європейці визнають: якщо Путін "придушить" Україну, то змінить баланс безпеки на всьому континенті. Європа бачить докази амбіцій російського диктатора у нових військових базах на кордоні з Фінляндією та країнами Балтії, а також у кампанії диверсій проти прихильників України. За словами Ігнатіуса, деякі європейці вважають, що Росія вже перебуває у стані війни з НАТО.

Трамп не зможе змусити Зеленського прийняти погану угоду, тому що європейські союзники готові чинити опір. І вони нарешті нарощують військові м'язи, щоб відстояти свою позицію.

Україна може отримати прийнятну угоду на майбутніх переговорах, якщо Путін побачить, що Київ готовий продовжувати боротьбу з європейською допомогою і невеликою кількістю необхідних розвідувальних даних супутників від США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа поступово змінює позицію щодо війни в Україні, розуміючи, що головна перепона миру - Путін, а не Зеленський, - FT

"Я чув цю впевненість, висловлену високопоставленими міністрами в уряді Зеленського під час зустрічей у Києві цього місяця. Вони хочуть, щоб мирна ініціатива Трампа була успішною. Але готуються до ймовірності її провалу", - пише Ігнатіус.

Трамп був наполегливим прихильником припинення війни РФ проти України, часто критикуючи кровопролиття. Але якщо він хоче досягти успіху, то повинен усвідомити: припинення війни РФ проти України — це не швидкий "переворот". Це більше схоже на будівництво нового заводу, ніж на угоди з нерухомістю.

"Будь-який переговірник, який спокушає себе думкою, що його особистість веде до автоматичного прориву, незабаром опиниться в особливому чистилищі, яке історія приберігає для тих, хто вимірює себе не досягненнями, а славою", - сказав свого часу колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер.

У Трампа є шанс допомогти укласти угоду, яка зупинить війну РФ проти України. Але якщо йому не вистачить терпіння для важких і добре організованих переговорів з Путіним, Україні не залишиться нічого іншого, окрім як захищати себе, лишаючи на репутації Трампа "чорну мітку", а не знак пошани.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, бо "є шанс на прогрес", - CNN

Топ коментарі
+22
На шахрайстві.Трамп-щахрай,брехун,подли і цинічни.Він не друг,він ворог Украіни.Нам не можна слухати його бред.
показати весь коментар
20.05.2025 09:10 Відповісти
+19
На яких ілюзіях? На маразмі старого п.дора.
показати весь коментар
20.05.2025 09:04 Відповісти
+11
Трамп-цинічний ,мерзенний, тупий довбой@б. Горіти йому в пеклі разом з ******.
показати весь коментар
20.05.2025 09:11 Відповісти
це така потужна ілюзія, мільон дерев, мільон дронів, сто пятьсот безпекових угод з гарантіями безпеки, переміріє та припинення вогню
показати весь коментар
20.05.2025 09:15 Відповісти
мільйон, мільйон
показати весь коментар
20.05.2025 21:35 Відповісти
Та ми вже сьомий рік живемо в країні важкої фантасмагорії, бо в 2019 році відірвались від книжок і побігли за зеленим кроликом з роялем, як зачарована Аліса, в нору яка не має виходу(
Так нам хотілось чудес. І тепер ми всі рухаємось, як мурахи, навколо Озера сліз(, в нашому випадку і крові, а кролік риє нові нори вглиб землі аби ми взагалі забули, що таке світло.
І в нього до хріна кротів в помічниках, а в нас жодного Данко(
показати весь коментар
20.05.2025 09:31 Відповісти
Читайте більш серйозні книжки.
показати весь коментар
20.05.2025 10:32 Відповісти
Які саме? Я не впевнена, що ви хоч щось прочитали.
показати весь коментар
20.05.2025 11:05 Відповісти
"Мирний план президента США заснований на ілюзіях..." Ніякого плану і не було. Просто було таке собі чергове передвиборче гасло. Було просто бажання, яке справді засноване на ілюзіях. Можливо, в даний час, це бажання стало сильнішим, але від цього реальнішим воно не стало. І буде далі пуйло розказувати, як сильно він хоче миру, тільки з "малесенькими" умовами...
показати весь коментар
20.05.2025 09:35 Відповісти
так-і ці його ілюзії ще й в рожевих окулярах...
показати весь коментар
20.05.2025 09:07 Відповісти
Суходрочка це називається...
показати весь коментар
20.05.2025 09:08 Відповісти
Трампу не вистачає кебети і її хер купиш!
показати весь коментар
20.05.2025 09:08 Відповісти
Гарна стаття.
показати весь коментар
20.05.2025 09:10 Відповісти
Та йому отвінта.
Це що, громадян його країни кацапи мочать Іскандерами?
Американскі президенти не зупиняли фінансування своїх ракетних і оборонних програм.
показати весь коментар
20.05.2025 09:12 Відповісти
Йому насрати і на американців, на всіх крім себе особисто, і в деякій мірі йому не насрати на свою сім'ю, але лише в деякій.
В нас та сама ситуація
показати весь коментар
20.05.2025 09:15 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!! Самозакоханий у...к !
показати весь коментар
20.05.2025 09:18 Відповісти
https://suspilne.media/162087-rada-ne-pidtrimala-zvernenna-do-kongresu-ssa-sodo-nadanna-statusu-osnovnogo-souznika-poza-nato/
А як ми самі файно вміємо це робити !!!
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО. Під час засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 партії ЄС підтримали лише 24 народні обранці. Ініціатор постанови, член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") заявив, що постанову провалили "через те, що Офіс президента дав наказ "слугам" не голосувати за цю постанову".
Депутат від СН Арахамія пояснив, що статус союзника поза НАТО суперечить вступу до Альянсу.
Послиня України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова напередодні голосування написала у Facebook, що статус основного союзника за межами НАТО надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.
Нардеп від ЄС Олексій Гончаренко спростував ці твердження послині СН. За словами нардепа, статус MNNA (Major Non-NATO Ally, MNNA - ред.) не закриває для України двері до НАТО: "Я розмовляв з головою Парламентської Асамблеї НАТО, Джеррі Коннолі, який заявив, що статус MNNA не закриває для України двері до НАТО. Чому послиня Маркарова зробила дану заяву? Думаю, що це загальна гра ОП, щоб збити голосування за дану постанову" сказав Олексій Гончаренко.
показати весь коментар
20.05.2025 09:36 Відповісти
Иллюзии конечно иллюзии дурака. Ну или сознательный саботаж. Выбирайте. 19 февраля 2022 года, Мюнхен. Фельдмаршал Зеленский:
"Я думаю, что Российская Федерация - это тоже люди, это тоже россияне. Они не смогут пойти войной на Украину".
показати весь коментар
20.05.2025 09:13 Відповісти
Це НАВМИСНО робилося!! Щоб приспати населення, щоб не тікали а були готові стати гарматним м'ясом "до ЛаМаншу"... а актівні в катівнях звісно
показати весь коментар
20.05.2025 10:31 Відповісти
Хороша стаття і змістовна.Від кого це залежить , може прочитають.
показати весь коментар
20.05.2025 09:19 Відповісти
клятий Девід Ігнатіус псує діду щасливу старість.
показати весь коментар
20.05.2025 09:19 Відповісти
знову ці інсінуації продажних і брехливих дем. змі проти найвеличнійвшивого президента, блискучого перемовника, неперевершеного бізнесмена, і просто генія в усіх галузях.
показати весь коментар
20.05.2025 09:20 Відповісти
Особливо у грі на піаніно !!!
показати весь коментар
20.05.2025 09:25 Відповісти
Да що тут не зрозуміло.
Венс сказав, що параша хоче те, що навіть не захопила.
***** такий - Гівно питання, захопимо. Трамп - ми не те мали на увазі.. Але якщо захопите то нехай.
Європа - не захопите. Ми не дамо. Україні треба ще два роки воювати.
Зеленський - я тут нічого не вирішую.
показати весь коментар
20.05.2025 09:26 Відповісти
Рудий король-ГОЛИЙ!
показати весь коментар
20.05.2025 09:26 Відповісти
Ігнатіус)
показати весь коментар
20.05.2025 09:27 Відповісти
тверезий погляд на стан речей... на тлі потоку дивних тверджень від трампа виглядає як джерельна вода поруч з прокислими щами...
показати весь коментар
20.05.2025 09:27 Відповісти
Я цього боявся ще до кєнгурації трампа ((( нажаль він не той хто хотів зупини вбивства мирняка . Воно, недолуге, тупо забовтує , заколисує своєю хуцпою.
А час іде так як прутін хоче - санкції відклали, бо дьобані імітації переговори , великих поставок немає;, тему миротворців забазікали- заколисали ; Скалічюючі Санкції забазікали, резинк тягнуть еіективно!!
Україна втрачає багато часу, втрачає мирних громадян.
Влада блаЗЕня - це вирок Україні! воно навмисно лізе під дудку трампа, щоб не було допомоги і союзників під час "пепеговорів"
показати весь коментар
20.05.2025 09:35 Відповісти
Результатом двогодинної розмови Трампа і Путіна стали дві речі - по-перше - РФ уникла американських санкцій, чисто перегравши Трампа порожніми обіцянками підготовки "меморандуму про угоду з Україною". По-друге - Трамп вирішив поступово відійти від "миротворчої місії" і передати її реалізацію європейському співтовариству. Для України це означає, що "потужна угода" про мінеральні ресурси була просто бездарним політичним кроком недолугої української влади. Хроніка https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
20.05.2025 09:47 Відповісти
Так. Все що робить режим Ларьочника є недолугим і непрофесійним апріорі
показати весь коментар
20.05.2025 10:28 Відповісти
Нарешті! Сказали хоча б це !
Може хтось Потужно скаже вже що Траподоппуло бреше ....
показати весь коментар
20.05.2025 09:28 Відповісти
Весь план Тампона полягає в тому щоб не давати Україні зброї і як найдовше затягувати прийняття санкцій проти Сосії. А там дивись, Україна впаде і будуть з ****** ділити вже Європу і Канаду
показати весь коментар
20.05.2025 09:29 Відповісти
в старого ідіота виварка давно вже не варить
показати весь коментар
20.05.2025 09:36 Відповісти
Історія повторюється: до Мюнхен38 і після Мюнхен38.

Чому малі країни спочатку чинять спротив агресору? Напевно тому, що надіються на сусідів!?

Коли Сталін напав на Фінляндію, то сусідні країни не пропускали не тільки через свою територію зброю і війська, а і добровольців...

А доля Польщі!? Навіть Англія оголосила війну Німеччині, але не квапилася допомогти Польщі.

Маневри, маневри, які закінчуються умиротворенням агресора. "Великі птиці завжди договоряться між собою за рахунок більш дрібних" (с)

Рекомендую Уинстон Черчилль - Вторая мировая война. Часть 1. (аудиокнига) https://www.youtube.com/watch?v=4AARiMPKQ9E&t=14479s
показати весь коментар
20.05.2025 09:42 Відповісти
Всьо!
*****, Шахеди з кацапстану, звірства кацапів, всьо!
Хохлокацапи знайшли для наріда «справжнього » ворога України.
показати весь коментар
20.05.2025 09:43 Відповісти
Ну, де там *************** з твердженнями, що Вашингтон Пост - демівське видання?
показати весь коментар
20.05.2025 09:44 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 09:48 Відповісти
Який план?
Це піарна імітація бурхливої діяльності купки негідників.
У сподіванні, що воно якось саме владнається.
показати весь коментар
20.05.2025 11:59 Відповісти
 
 