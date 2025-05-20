Мирний план президента США заснований на ілюзіях, - WP

Президент США Дональд Трамп хоче зупинити війну в Україні, проте йому потрібна краще організована стратегія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у статті для WP оглядач Девід Ігнатіус.

"Путін наразі не погоджується навіть на припинення вогню. Глава Білого дому потурає російському диктатору, погодившись у понеділок, що "умови цього [припинення вогню] будуть обговорюватися між двома сторонами", тому що саме вони знають деталі. Це форма ірраціонального мислення. Трампу потрібно організувати цей процес більш злагоджено, інакше на нього чекає невдача", - йдеться в матеріалі.

Ігнатіус зазначає, адміністрація Трампа використовувала заплутану тактику: спочатку запропонувала обмежене припинення вогню — енергетичне та морське перемир'я. Це ні до чого не призвело, тому команда президента США попросила обидві сторони підготувати проєкт своїх умов. Умови зрештою виявилися дуже різними, тому Трамп закликав до прямих переговорів. Зустріч представників України та РФ у Стамбулі не принесла прориву, тож у понеділок Трампа провів розмову з Путіним.

І що відбувається зараз? Схоже, Трамп хоче, щоб сторони самі все вирішили. Такий розрізнений, постійно мінливий підхід — це рецепт невдачі, який відображає основні помилкові припущення, що лежать в його основі.

Перша і найбільша проблема: Путін не продемонстрував жодних ознак того, що дійсно хоче миру. Російський диктатор прагне перемоги, яку під час розмови з Трампом у понеділок знову описав як "усунення першопричин кризи". Це "шифр" для його переконання в тому, що Україна не може бути європейською державою, а повинна залишатися під російською гегемонією.

Путін розпочав війну з помилковою думкою, що Україна - це не справжня держава, а тому не буде наполегливо боротися за свій суверенітет. Як же він помилявся. Втрати РФ сягнули близько 800 тисяч вбитими і пораненими, а за три роки повномасштабного вторгнення величезна російська армія не змогла повністю "завоювати" навіть, наприклад, Донецьку область. Коли затихнуть гармати, Росія почне оцінювати наслідки величезної дурості Путіна. Не дивно, що російський диктатор вважає за краще продовжувати війну.

Другою перешкодою є уявлення Трампа про те, що РФ - це потенційна економічна золота жила для Сполучених Штатів. Трамп повторив це і в понеділок з характерною гіперболізацією: "У Росії є величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства [коли війна закінчиться]. Її потенціал необмежений".

Трамп ще з 1980-х років зациклений на ідеї, що РФ може стати золотою жилою для бізнесу. Цей ентузіазм заохочує радник Путіна Кіріл Дмітрієв, який зустрічався з посланцем Трампа Стівом Віткоффом. Але економісти, які вивчають Росію, кажуть, що таке бачення необґрунтоване. РФ залишається корумпованою, погано керованою економікою, яка досі значною мірою залежить від експорту енергії та корисних копалин. В останні десятиліття Росія була країною, що занепадає, а не "підіймається".

Якби у Трампа була реалістичніша економічна оцінка, він би побачив кращу економічну ставку в Україні. В Україні також є проблема корупції, але війна створила в Києві інноваційну екосистему, яка може бути найпродуктивнішою в Європі. Замість того, щоб купувати безпілотники в Ірану, як це робила РФ, Україна розробляє власні, в дедалі більш досконалих комплектаціях. Замість того, щоб чекати на "подачки", міністр оборони України Рустем Умєров, за словами Ігнатіуса, сказав, що шукає партнерів для інвестицій в оборонну сферу.

Третя ілюзія полягає в тому, що постраждалу внаслідок війни Україну можна примусити до капітуляції. Версія Трампа стосовно цього приреченого сценарію - фраза "у вас немає карт", яку він повторював українському президенту Володимиру Зеленському. Але виявляється, що в України є одна дуже потужна карта - підтримка з боку Європи.

Європейці визнають: якщо Путін "придушить" Україну, то змінить баланс безпеки на всьому континенті. Європа бачить докази амбіцій російського диктатора у нових військових базах на кордоні з Фінляндією та країнами Балтії, а також у кампанії диверсій проти прихильників України. За словами Ігнатіуса, деякі європейці вважають, що Росія вже перебуває у стані війни з НАТО.

Трамп не зможе змусити Зеленського прийняти погану угоду, тому що європейські союзники готові чинити опір. І вони нарешті нарощують військові м'язи, щоб відстояти свою позицію.

Україна може отримати прийнятну угоду на майбутніх переговорах, якщо Путін побачить, що Київ готовий продовжувати боротьбу з європейською допомогою і невеликою кількістю необхідних розвідувальних даних супутників від США.

"Я чув цю впевненість, висловлену високопоставленими міністрами в уряді Зеленського під час зустрічей у Києві цього місяця. Вони хочуть, щоб мирна ініціатива Трампа була успішною. Але готуються до ймовірності її провалу", - пише Ігнатіус.

Трамп був наполегливим прихильником припинення війни РФ проти України, часто критикуючи кровопролиття. Але якщо він хоче досягти успіху, то повинен усвідомити: припинення війни РФ проти України — це не швидкий "переворот". Це більше схоже на будівництво нового заводу, ніж на угоди з нерухомістю.

"Будь-який переговірник, який спокушає себе думкою, що його особистість веде до автоматичного прориву, незабаром опиниться в особливому чистилищі, яке історія приберігає для тих, хто вимірює себе не досягненнями, а славою", - сказав свого часу колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер.

У Трампа є шанс допомогти укласти угоду, яка зупинить війну РФ проти України. Але якщо йому не вистачить терпіння для важких і добре організованих переговорів з Путіним, Україні не залишиться нічого іншого, окрім як захищати себе, лишаючи на репутації Трампа "чорну мітку", а не знак пошани.

