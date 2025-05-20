Мирний план президента США заснований на ілюзіях, - WP
Президент США Дональд Трамп хоче зупинити війну в Україні, проте йому потрібна краще організована стратегія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у статті для WP оглядач Девід Ігнатіус.
"Путін наразі не погоджується навіть на припинення вогню. Глава Білого дому потурає російському диктатору, погодившись у понеділок, що "умови цього [припинення вогню] будуть обговорюватися між двома сторонами", тому що саме вони знають деталі. Це форма ірраціонального мислення. Трампу потрібно організувати цей процес більш злагоджено, інакше на нього чекає невдача", - йдеться в матеріалі.
Ігнатіус зазначає, адміністрація Трампа використовувала заплутану тактику: спочатку запропонувала обмежене припинення вогню — енергетичне та морське перемир'я. Це ні до чого не призвело, тому команда президента США попросила обидві сторони підготувати проєкт своїх умов. Умови зрештою виявилися дуже різними, тому Трамп закликав до прямих переговорів. Зустріч представників України та РФ у Стамбулі не принесла прориву, тож у понеділок Трампа провів розмову з Путіним.
І що відбувається зараз? Схоже, Трамп хоче, щоб сторони самі все вирішили. Такий розрізнений, постійно мінливий підхід — це рецепт невдачі, який відображає основні помилкові припущення, що лежать в його основі.
Перша і найбільша проблема: Путін не продемонстрував жодних ознак того, що дійсно хоче миру. Російський диктатор прагне перемоги, яку під час розмови з Трампом у понеділок знову описав як "усунення першопричин кризи". Це "шифр" для його переконання в тому, що Україна не може бути європейською державою, а повинна залишатися під російською гегемонією.
Путін розпочав війну з помилковою думкою, що Україна - це не справжня держава, а тому не буде наполегливо боротися за свій суверенітет. Як же він помилявся. Втрати РФ сягнули близько 800 тисяч вбитими і пораненими, а за три роки повномасштабного вторгнення величезна російська армія не змогла повністю "завоювати" навіть, наприклад, Донецьку область. Коли затихнуть гармати, Росія почне оцінювати наслідки величезної дурості Путіна. Не дивно, що російський диктатор вважає за краще продовжувати війну.
Другою перешкодою є уявлення Трампа про те, що РФ - це потенційна економічна золота жила для Сполучених Штатів. Трамп повторив це і в понеділок з характерною гіперболізацією: "У Росії є величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства [коли війна закінчиться]. Її потенціал необмежений".
Трамп ще з 1980-х років зациклений на ідеї, що РФ може стати золотою жилою для бізнесу. Цей ентузіазм заохочує радник Путіна Кіріл Дмітрієв, який зустрічався з посланцем Трампа Стівом Віткоффом. Але економісти, які вивчають Росію, кажуть, що таке бачення необґрунтоване. РФ залишається корумпованою, погано керованою економікою, яка досі значною мірою залежить від експорту енергії та корисних копалин. В останні десятиліття Росія була країною, що занепадає, а не "підіймається".
Якби у Трампа була реалістичніша економічна оцінка, він би побачив кращу економічну ставку в Україні. В Україні також є проблема корупції, але війна створила в Києві інноваційну екосистему, яка може бути найпродуктивнішою в Європі. Замість того, щоб купувати безпілотники в Ірану, як це робила РФ, Україна розробляє власні, в дедалі більш досконалих комплектаціях. Замість того, щоб чекати на "подачки", міністр оборони України Рустем Умєров, за словами Ігнатіуса, сказав, що шукає партнерів для інвестицій в оборонну сферу.
Третя ілюзія полягає в тому, що постраждалу внаслідок війни Україну можна примусити до капітуляції. Версія Трампа стосовно цього приреченого сценарію - фраза "у вас немає карт", яку він повторював українському президенту Володимиру Зеленському. Але виявляється, що в України є одна дуже потужна карта - підтримка з боку Європи.
Європейці визнають: якщо Путін "придушить" Україну, то змінить баланс безпеки на всьому континенті. Європа бачить докази амбіцій російського диктатора у нових військових базах на кордоні з Фінляндією та країнами Балтії, а також у кампанії диверсій проти прихильників України. За словами Ігнатіуса, деякі європейці вважають, що Росія вже перебуває у стані війни з НАТО.
Трамп не зможе змусити Зеленського прийняти погану угоду, тому що європейські союзники готові чинити опір. І вони нарешті нарощують військові м'язи, щоб відстояти свою позицію.
Україна може отримати прийнятну угоду на майбутніх переговорах, якщо Путін побачить, що Київ готовий продовжувати боротьбу з європейською допомогою і невеликою кількістю необхідних розвідувальних даних супутників від США.
"Я чув цю впевненість, висловлену високопоставленими міністрами в уряді Зеленського під час зустрічей у Києві цього місяця. Вони хочуть, щоб мирна ініціатива Трампа була успішною. Але готуються до ймовірності її провалу", - пише Ігнатіус.
Трамп був наполегливим прихильником припинення війни РФ проти України, часто критикуючи кровопролиття. Але якщо він хоче досягти успіху, то повинен усвідомити: припинення війни РФ проти України — це не швидкий "переворот". Це більше схоже на будівництво нового заводу, ніж на угоди з нерухомістю.
"Будь-який переговірник, який спокушає себе думкою, що його особистість веде до автоматичного прориву, незабаром опиниться в особливому чистилищі, яке історія приберігає для тих, хто вимірює себе не досягненнями, а славою", - сказав свого часу колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер.
У Трампа є шанс допомогти укласти угоду, яка зупинить війну РФ проти України. Але якщо йому не вистачить терпіння для важких і добре організованих переговорів з Путіним, Україні не залишиться нічого іншого, окрім як захищати себе, лишаючи на репутації Трампа "чорну мітку", а не знак пошани.
Так нам хотілось чудес. І тепер ми всі рухаємось, як мурахи, навколо Озера сліз(, в нашому випадку і крові, а кролік риє нові нори вглиб землі аби ми взагалі забули, що таке світло.
І в нього до хріна кротів в помічниках, а в нас жодного Данко(
Це що, громадян його країни кацапи мочать Іскандерами?
Американскі президенти не зупиняли фінансування своїх ракетних і оборонних програм.
В нас та сама ситуація
А як ми самі файно вміємо це робити !!!
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО. Під час засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 партії ЄС підтримали лише 24 народні обранці. Ініціатор постанови, член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") заявив, що постанову провалили "через те, що Офіс президента дав наказ "слугам" не голосувати за цю постанову".
Депутат від СН Арахамія пояснив, що статус союзника поза НАТО суперечить вступу до Альянсу.
Послиня України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова напередодні голосування написала у Facebook, що статус основного союзника за межами НАТО надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.
Нардеп від ЄС Олексій Гончаренко спростував ці твердження послині СН. За словами нардепа, статус MNNA (Major Non-NATO Ally, MNNA - ред.) не закриває для України двері до НАТО: "Я розмовляв з головою Парламентської Асамблеї НАТО, Джеррі Коннолі, який заявив, що статус MNNA не закриває для України двері до НАТО. Чому послиня Маркарова зробила дану заяву? Думаю, що це загальна гра ОП, щоб збити голосування за дану постанову" сказав Олексій Гончаренко.
"Я думаю, что Российская Федерация - это тоже люди, это тоже россияне. Они не смогут пойти войной на Украину".
Венс сказав, що параша хоче те, що навіть не захопила.
***** такий - Гівно питання, захопимо. Трамп - ми не те мали на увазі.. Але якщо захопите то нехай.
Європа - не захопите. Ми не дамо. Україні треба ще два роки воювати.
Зеленський - я тут нічого не вирішую.
А час іде так як прутін хоче - санкції відклали, бо дьобані
імітаціїпереговори , великих поставок немає;, тему миротворців забазікали- заколисали ; Скалічюючі Санкції забазікали, резинк тягнуть еіективно!!
Україна втрачає багато часу, втрачає мирних громадян.
Влада блаЗЕня - це вирок Україні! воно навмисно лізе під дудку трампа, щоб не було допомоги і союзників під час "пепеговорів"
Може хтось
Потужноскаже вже що Траподоппуло бреше ....
Чому малі країни спочатку чинять спротив агресору? Напевно тому, що надіються на сусідів!?
Коли Сталін напав на Фінляндію, то сусідні країни не пропускали не тільки через свою територію зброю і війська, а і добровольців...
А доля Польщі!? Навіть Англія оголосила війну Німеччині, але не квапилася допомогти Польщі.
Маневри, маневри, які закінчуються умиротворенням агресора. "Великі птиці завжди договоряться між собою за рахунок більш дрібних" (с)
Рекомендую Уинстон Черчилль - Вторая мировая война. Часть 1. (аудиокнига) https://www.youtube.com/watch?v=4AARiMPKQ9E&t=14479s
*****, Шахеди з кацапстану, звірства кацапів, всьо!
Хохлокацапи знайшли для наріда «справжнього » ворога України.
Це піарна імітація бурхливої діяльності купки негідників.
У сподіванні, що воно якось саме владнається.