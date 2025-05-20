УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна Дзвінок Трампа Путіну
Розмова Трампа та Путіна на принесла жодного прориву, - Bloomberg

Трамп поговорив із Путіним. Чому немає прориву

11 днів тому Дональд Трамп закликав до 30-денного припинення вогню та погрожував новими санкціями проти РФ, що викликало обережний оптимізм у європейських лідерів. Проте розмова лідера США та російського диктатора 19 травня показала, що цей оптимізм був марним.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

США можуть вийти з переговорів

У соцмережах Трамп повідомив, що Україна та РФ "негайно розпочнуть переговори" про припинення вогню", проте США, ймовірно, в цьому не братимуть часті. Він не згадав про санкції, про вимоги щодо часових рамок і жодного тиску на російського лідера.

Трамп після розмови звернувся до європейських лідерів, багато хто вже розчарований його непослідовністю. У столицях Європи зростає занепокоєння, що США відмовляються від своїх зусиль щодо припинення війни, залишаючи Україну та її союзників наодинці.

Один із високопоставлених європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що лідери побоюються, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль, оскільки чітко дав зрозуміти, що не планує тиснути на РФ новими санкціями та відступає від власної пропозиції щодо припинення вогню.

Також читайте: Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, бо "є шанс на прогрес", - CNN

За його словами, ні Київ, ні союзники в ЄС не поділяють ідеї безпосередніх переговорів між Україною та Росією.

Керуюча програми "Геостратегія Північ" у Німецькому фонді Маршалла Крістін Берзіна вважає: "Сьогодні складається враження, що ми повернулися до набагато довгострокового сценарію, в якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу. Путін отримав більше можливостей, а припинення вогню та врегулювання здаються все більш далекими".

Згодом президент США сказав, що хоча Штати не виходять з переговорів, він розглядає такий варіант. Він сказав, що навіть існує певна "червона лінія", яку він відмовився конкретизувати. Він не виключив можливості запровадження нових санкцій чи поставки зброї Україні, проте дав зрозуміти, що робити цього він не поспішає.

Читайте також: Україна готова до припинення вогню, проте потрібно кілька тижнів, щоб оцінити ці зусилля, - Трамп

Прориву щодо миру в Україні немає

Аналітики видання зазначають, що розмова Трампа та Путіна "не принесла жодного помітного прориву щодо України".

Залишається незрозумілим, чи це сигналізує про справжню зміну позиції Кремля, чи про продовження зусиль щодо затримки переговорів... перше менш імовірне, ніж друге

Минулі заяви Трампа були рішучішими. Він казав: "нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося". Він був готовий навіть змінити свій маршрут під час візиту на Близький Схід, щоб зустрітися із Путіним.

Зеленський, який підтримав ідею Трампа щодо припинення вогню наголосив у розмовах із лідером США до та після дзвінка з Путіним: якщо Росія не припинить вогонь, санкції мають бути посилені. Але Трамп відповів неоднозначно, зокрема заявивши, що Зеленський - "не найлегша людина у спілкуванні".

Напередодні телефонної розмови в понеділок сенатор США Ліндсі Грем, союзник Трампа, закликав до підтримки пакету санкцій, що сигналізувало Путіну про широку двопартійну підтримку покарання Росії. Лідер більшості Джон Тун заявив у понеділок, що Сенат має законопроєкт про санкції проти Росії, "готовий до розгляду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирний план президента США заснований на ілюзіях, - WP

путін володимир росія США Трамп Дональд війна в Україні
hromadske
@HromadskeUA
·
20 год
Син президента США Дональд Трамп-молодший запитав, як дружина Джо Байдена - докторка Джилл Байден - могла не помітити рак у чоловіка. От тільки вона є докторкою педагогічних наук
показати весь коментар
20.05.2025 09:31 Відповісти
нічого дивного-бо він син свого батька...
показати весь коментар
20.05.2025 09:35 Відповісти
Ну одного махрового пі'здуна нарешті вивели на чисту воду. І то хліб...
показати весь коментар
20.05.2025 09:30 Відповісти
Чего было ждать от идиота и его кукловода.
показати весь коментар
20.05.2025 09:30 Відповісти
Воно ще тупіше.Там теорія Дарвіна пішла в зворотному напрямку.
показати весь коментар
20.05.2025 09:39 Відповісти
Це жесть. Дуже сзоже на нашу ситуацію(
показати весь коментар
20.05.2025 09:38 Відповісти
Трамп-молодший.як Ти до сьогодні не замітив,що куй котрий Тебе склепав,рашистська шмата і холуй куйла...???
показати весь коментар
20.05.2025 09:47 Відповісти
Такий же ж дебіл як і батяня....
показати весь коментар
20.05.2025 09:47 Відповісти
"Яблучко від яблуньки далеко не падає...".
Салон самолёта. Самолёт над океаном. Стюардесса обращается к пассажирам:
- Уважаемые пассажиры! Среди вас доктор есть?
Тишина...
- Ну хоть какой-то доктор среди вас есть?
Один встаёт:
- Ну, вобщето я - доктор...
- Пройдёмте... В переднем салоне одному пассажиру плохо...
- Н-но... Извините... Яведь "доктор исторических наук"...
- Да какая разница!...
показати весь коментар
20.05.2025 09:52 Відповісти
Яблоко от ящика не далеко падает!
показати весь коментар
20.05.2025 12:56 Відповісти
Звичайно-бо умиротворення а тим більше вилизування дупи агресора лише заохочує його до подальшої агресіїї а не до миру...
показати весь коментар
20.05.2025 09:32 Відповісти
Та не існує в природі ніяких "зубодробітєльних" санкцій. Тим більше, проти країни, яка має такі величезні ресурси і підтримку однієї з найпотужніших економік світу. Сподіватись на санкції можуть лише повні ідіоти.
показати весь коментар
20.05.2025 09:57 Відповісти
внізапнА..
показати весь коментар
20.05.2025 09:33 Відповісти
Bloomberg і WP такі зісують трампу сьогодні вечір.
показати весь коментар
20.05.2025 09:34 Відповісти
Какая неожиданность а все то думали, что один престарелый кретин с другим полоумным дегенератом, шо то порешают. Вы видели много прорывов после беседы двух пациентов клиники для душевнобольных...
показати весь коментар
20.05.2025 09:36 Відповісти
Так ця розмова апріорі і не могла принести ніякого прориву.
показати весь коментар
20.05.2025 09:37 Відповісти
А Европка сама не думает про санкции и помощь? При чем тут вообще США, война в Европе! Или они озабоченостью хотят войну остановить? Или что бы США за них все сделала?
показати весь коментар
20.05.2025 09:39 Відповісти
А що Європа реально може зробити? Перестати купувати кацапські енергоносії? Так вона вже і так їх майже не купує. Покупці і без неї знаходяться. А більше абсолютно нічого.
показати весь коментар
20.05.2025 09:59 Відповісти
Социалочку прикрыть и делать в 2 раза больше военной продукции чем США, народу 500М, денег - немерено. Но что то социалочку прикрывать не хотят. Даже до уровня США, я не говорю о том, что если война под носом, то можно не до уровня США, а до НУЛЯ.
показати весь коментар
20.05.2025 10:40 Відповісти
Все це може хіба що стримати куйла від нападу на них. Але війну в Україні не зупинить ніяк.
показати весь коментар
20.05.2025 10:57 Відповісти
Ну так они должны заваливать Украину современным оружием, а не озабоченостями, похлопываниями по плечу и осуждениями агрессора. Сколько Европа военных заводов построила за это время пока Украина ее защищает? Если бы Европа помогала как например Литва в процентном отношении к ВВП, то ппц был бы рашке.
показати весь коментар
20.05.2025 13:14 Відповісти
А де Європа візьме те ******* озброєння та ще і в такій кількості, щоб завалити? Та і навіщо це їм? З висловлювань західних політиків давно зрозуміло, що їм потрібна вічна війна в Україні. Бо поки рашка воює в Україні, Європа в безпеці.
показати весь коментар
20.05.2025 13:56 Відповісти
Слабенькая попытка.
показати весь коментар
20.05.2025 10:33 Відповісти
Попытка чего? Война в США или Европа не в состоянии делать военной продукции в 3 раза больше чем США и иметь армию в 5 раз больше чем США ? Пусть социалочку до 0 опускают и все.
показати весь коментар
20.05.2025 10:41 Відповісти
попытка оправдания
показати весь коментар
20.05.2025 10:50 Відповісти
Опустять соціалку до 0 і перетворять Європу в КНДР? А за що тоді взагалі воювати? За злидні?
показати весь коментар
20.05.2025 11:00 Відповісти
Нет. Пусть перестают быть СССР 2.0 а станут нормальной демократической Европой, со свободой слова, равенством, малым количеством регуляций и чинушь. Это как раз они стремятся к КНДР видимо.
показати весь коментар
20.05.2025 13:10 Відповісти
Нормальна демократична Європа ніколи не зможе озброїтись як авторитарні злиденні країни.
показати весь коментар
20.05.2025 13:57 Відповісти
Який може бути прорив від розмови двох й@бнутих покидьків? Хіба що прорив очка.
показати весь коментар
20.05.2025 09:43 Відповісти
Я не можу зрозуміти одного - а на які результати всі очікували від розмови людоїда з дебілом???
показати весь коментар
20.05.2025 09:44 Відповісти
Дії диктаторських режимів набагато рішучіші,швидші.Дії ж лідерів демократичних країн навпаки,неповоротливі,повільні.З поверненням Трампа взагалі надії гаснуть,бо хоча б палки в колеса не ставив цивілізованому світу.
показати весь коментар
20.05.2025 09:45 Відповісти
Як не "принесла"? Ще раз підтвердила що Трамп- клінічний ІДІОТ!!!
показати весь коментар
20.05.2025 09:46 Відповісти
вЯлікій прІзІдєнт вєлікой країни США вкотре обісцяний недопалком з кучі лайна.... і це прЄзідЄнту показуьб навіть його власні смі.... трампуша так залежить від *****?
показати весь коментар
20.05.2025 09:52 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 09:53 Відповісти
Чому всі покладають надію на Трампа,- у нього є Миланія яку ******* росіяни, а Трамп розчарований що не його.Думати потрібно про свою Україну.
показати весь коментар
20.05.2025 09:54 Відповісти
Країни ЄС продовжують купувати ресурси у РФ, а не у США і при цьому "нерозуміють" чому США не накладає санкції? Загадка
показати весь коментар
20.05.2025 10:00 Відповісти
Пуйло знову насцяло на голову тампона...
показати весь коментар
20.05.2025 10:04 Відповісти
- Я мєдлєнно снімаю с тебя санкції, Валодя...
- Прадалжай, не астанавлівайся, Доні...
показати весь коментар
20.05.2025 10:20 Відповісти
Трамп знаходиться ще у своїй передвиборчій ейфорії саудити йому літак подарували і він вважає це особистою іграшкою, набрав лояльних до себе сраколизів ,але повністю некомпетентних ,як у завнішній так і у внутрішній політиці .
Трамп--- приклад свавілля правителя; божевільних наказів, які все одно виконуються; призначення людини на посаду, яка зовсім не годиться для неї за всіма параметрами.
показати весь коментар
20.05.2025 10:34 Відповісти
так і є, король голий, а всі хто йому на це вказує той відповіда, що вони в моді не розбираються, але тим гірше самим американцям, демократ..
показати весь коментар
20.05.2025 14:49 Відповісти
Це був гарний діалог нарциса з манією величі та маніяка диктатора. Змістовна бесіда з великими очікуваннями. Кожний думає що наїб.в другого і всі задоволені.
показати весь коментар
20.05.2025 11:07 Відповісти
Який діалог . Він вислухав повне досьє на себе та занотував вказівки куратора
показати весь коментар
20.05.2025 11:17 Відповісти
Старі, досвідченні чекісти просто водять старого недоумка за ніс. Які тут прориви можуть бути...
показати весь коментар
20.05.2025 11:41 Відповісти
Про що Путлер може домовлятися із своїм агентом? Він може тільки наказувати...
показати весь коментар
20.05.2025 11:49 Відповісти
Та нехай вже виходять. Нехай всі бачать,що штати то регіональна країна з слабким президентом якого путін на )(ую покрутив і злив в сартір як андон!
показати весь коментар
20.05.2025 14:39 Відповісти
 
 