Розмова Трампа та Путіна на принесла жодного прориву, - Bloomberg

11 днів тому Дональд Трамп закликав до 30-денного припинення вогню та погрожував новими санкціями проти РФ, що викликало обережний оптимізм у європейських лідерів. Проте розмова лідера США та російського диктатора 19 травня показала, що цей оптимізм був марним.

США можуть вийти з переговорів

У соцмережах Трамп повідомив, що Україна та РФ "негайно розпочнуть переговори" про припинення вогню", проте США, ймовірно, в цьому не братимуть часті. Він не згадав про санкції, про вимоги щодо часових рамок і жодного тиску на російського лідера.

Трамп після розмови звернувся до європейських лідерів, багато хто вже розчарований його непослідовністю. У столицях Європи зростає занепокоєння, що США відмовляються від своїх зусиль щодо припинення війни, залишаючи Україну та її союзників наодинці.

Один із високопоставлених європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що лідери побоюються, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль, оскільки чітко дав зрозуміти, що не планує тиснути на РФ новими санкціями та відступає від власної пропозиції щодо припинення вогню.

За його словами, ні Київ, ні союзники в ЄС не поділяють ідеї безпосередніх переговорів між Україною та Росією.

Керуюча програми "Геостратегія Північ" у Німецькому фонді Маршалла Крістін Берзіна вважає: "Сьогодні складається враження, що ми повернулися до набагато довгострокового сценарію, в якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу. Путін отримав більше можливостей, а припинення вогню та врегулювання здаються все більш далекими".

Згодом президент США сказав, що хоча Штати не виходять з переговорів, він розглядає такий варіант. Він сказав, що навіть існує певна "червона лінія", яку він відмовився конкретизувати. Він не виключив можливості запровадження нових санкцій чи поставки зброї Україні, проте дав зрозуміти, що робити цього він не поспішає.

Прориву щодо миру в Україні немає

Аналітики видання зазначають, що розмова Трампа та Путіна "не принесла жодного помітного прориву щодо України".

Залишається незрозумілим, чи це сигналізує про справжню зміну позиції Кремля, чи про продовження зусиль щодо затримки переговорів... перше менш імовірне, ніж друге

Минулі заяви Трампа були рішучішими. Він казав: "нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося". Він був готовий навіть змінити свій маршрут під час візиту на Близький Схід, щоб зустрітися із Путіним.

Зеленський, який підтримав ідею Трампа щодо припинення вогню наголосив у розмовах із лідером США до та після дзвінка з Путіним: якщо Росія не припинить вогонь, санкції мають бути посилені. Але Трамп відповів неоднозначно, зокрема заявивши, що Зеленський - "не найлегша людина у спілкуванні".

Напередодні телефонної розмови в понеділок сенатор США Ліндсі Грем, союзник Трампа, закликав до підтримки пакету санкцій, що сигналізувало Путіну про широку двопартійну підтримку покарання Росії. Лідер більшості Джон Тун заявив у понеділок, що Сенат має законопроєкт про санкції проти Росії, "готовий до розгляду".

