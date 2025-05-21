Трамп у розмові з європейськими лідерами дав зрозуміти, що переконаний у перемозі РФ, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним мав розмову з європейськими лідерами, під час якої дав зрозуміти, що він переконаний у перемозі Росії у війні.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Так, цього тижня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Водночас Трамп відмовився від вимог негайного припинення вогню і погроз санкціями, що викликало в Європі побоювання, що він відходить від раніше заявлених намірів швидко укласти мирну угоду.

За інформацією джерел видання, у розмові з європейськими лідерами Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії, повторивши низку наративів Кремля.

Також читайте: Розмова Трампа та Путіна на принесла жодного прориву, - Bloomberg

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.