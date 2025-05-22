Трамп заявив президенту ПАР Рамафосі, що в його країні "геноцид проти білих", - Reuters

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, під час якої заявив, що в країні останнього відбувається "геноцид проти білих".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Видання зазначає, що ця зустріч викликала паралелі з лютневим конфліктом Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Президент ПАР прибув до Вашингтона та висловив намір обговорити торгівельні питання.

Однак у кабінеті Овального офісу Трамп одразу перейшов до звинувачень щодо утисків білих: продемонстрував відео, поклав перед собою стос роздрукованих статей і стверджував, що все це підтверджує його слова.

"У нас багато людей, які почуваються переслідуваними і прибувають до США. Ми приймаємо з багатьох місць, якщо бачимо, що там є переслідування або геноцид. Люди тікають із ПАР заради безпеки. У них забирають землю, їх убивають", - сказав Трамп, маючи на увазі білих фермерів.

Рамафоса, зберігаючи стриманість поруч із Трампом, заперечив його заяви: "Якби в ПАР справді відбувався геноцид фермерів, ці троє панів не були б тут", - сказав він, вказуючи на білих гольфістів Елса та Гусена та мільярдера Йоганна Руперта, які прибули у складі делегації Рамафоси.

Однак Трамп наполягав. "У нас тисячі історій і документальні фільми. Треба дати відповідь", - сказав Трамп і наказав вимкнути світло в кабінеті для демонстрації відео.

На екрані з’явилися білі хрести — Трамп стверджував, що це могили білих людей — і провокаційні виступи опозиційних лідерів. Він навіть припустив, що одного з них, Джуліуса Малему, слід заарештувати.

Рамафоса, час від часу повертаючи голову до екрана, зазначив, що бачить це відео вперше і хоче дізнатися, де воно зняте.

Трамп тим часом переглядав роздруківки, промовляючи "смерть, смерть", і зрештою передав їх Рамафосі.

Рамафоса відповів: "У Південній Африці є злочинність, і більшість жертв — темношкірі".

Трамп його перебив: ""Фермери — не темношкірі".

