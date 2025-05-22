УКР
Новини Зустріч Трампа та Рамафоси
5 429 27

Трамп заявив президенту ПАР Рамафосі, що в його країні "геноцид проти білих", - Reuters

Трамп та Рамафоса

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, під час якої заявив, що в країні останнього відбувається "геноцид проти білих".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Видання зазначає, що ця зустріч викликала паралелі з лютневим конфліктом Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Президент ПАР прибув до Вашингтона та висловив намір обговорити торгівельні питання.

Однак у кабінеті Овального офісу Трамп одразу перейшов до звинувачень щодо утисків білих: продемонстрував відео, поклав перед собою стос роздрукованих статей і стверджував, що все це підтверджує його слова.

"У нас багато людей, які почуваються переслідуваними і прибувають до США. Ми приймаємо з багатьох місць, якщо бачимо, що там є переслідування або геноцид. Люди тікають із ПАР заради безпеки. У них забирають землю, їх убивають", - сказав Трамп, маючи на увазі білих фермерів.

Читайте: Рамафоса про розмову з Путіним: Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні

Рамафоса, зберігаючи стриманість поруч із Трампом, заперечив його заяви: "Якби в ПАР справді відбувався геноцид фермерів, ці троє панів не були б тут", - сказав він, вказуючи на білих гольфістів Елса та Гусена та мільярдера Йоганна Руперта, які прибули у складі делегації Рамафоси.

Однак Трамп наполягав. "У нас тисячі історій і документальні фільми. Треба дати відповідь", - сказав Трамп і наказав вимкнути світло в кабінеті для демонстрації відео.

На екрані з’явилися білі хрести — Трамп стверджував, що це могили білих людей — і провокаційні виступи опозиційних лідерів. Він навіть припустив, що одного з них, Джуліуса Малему, слід заарештувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп у розмові з європейськими лідерами дав зрозуміти, що переконаний у перемозі РФ, - Bloomberg

Рамафоса, час від часу повертаючи голову до екрана, зазначив, що бачить це відео вперше і хоче дізнатися, де воно зняте.

Трамп тим часом переглядав роздруківки, промовляючи "смерть, смерть", і зрештою передав їх Рамафосі.

Рамафоса відповів: "У Південній Африці є злочинність, і більшість жертв — темношкірі".

Трамп його перебив: ""Фермери — не темношкірі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський передав президенту ПАР Рамафосі список 400 викрадених РФ українських дітей

ПАР (168) Трамп Дональд (7001) Рамафоса Сиріл (30)
+21
Судячи з його перших 100 днів - через 4 роки не буде або США , або Трампа ...
22.05.2025 01:03 Відповісти
+19
Хтось взагалі замислюється над тим жахливим фактом що ОЦЕ буде президентом США ще 4 роки?
22.05.2025 01:01 Відповісти
+13
З ким із президентів він ще привселюдно не посварився? На кого ще не набрехав?

Можу здогадатися, що не посварився ще з ******, бо розраховує замутити з ним бізнес, можливо, і на корисних копалинах.
Але ж - набрехав же на *****, настільки набрехав, що назвав цього терориста і кілера (це Байден так говорив) харошім парнєм!
22.05.2025 00:55 Відповісти
22.05.2025 00:55 Відповісти
клятий той Оральний кабінет.

Моніка таки його поробила

.
22.05.2025 01:01 Відповісти
А що не так сказав Трамп?
ПАР повільно йде шляхом Зімбабве.
22.05.2025 00:56 Відповісти
Ви не розумієте. Трамп не може нічого сказати або зробити, щоб не було поганим.
22.05.2025 02:11 Відповісти
"У нас багато людей, які почуваються переслідуваними і прибувають до США. Ми приймаємо з багатьох місць, якщо бачимо, що там є переслідування або геноцид...."

доцент, ти що, з полки впав ?

тут мігрантів висилаю, тут мігрантів приголублюю

.
22.05.2025 00:59 Відповісти
Судячи з фото президента ПАР -
22.05.2025 00:59 Відповісти
Та рамафоса виявилась набагато розумнішою за боневтіка і зразу стала бити трампа його власною зброєю - сказала що нічо не знає і забула Ай маладец!
22.05.2025 00:59 Відповісти
22.05.2025 01:01 Відповісти
Судячи з його перших 100 днів - через 4 роки не буде або США , або Трампа ...
22.05.2025 01:03 Відповісти
У Рамафоси немає карт. Схоже, буде вигнаний копняками з Орального кабінету за суперечки і неповагу до білого Великого Брата аб"юзаних неграми білолицих парівських фермерів. А що ви хотіли, білолиці расисти ??? Тепер треба відповідати хоч у ПАР за страждання чорних рабів у США зразка 18-19 століть.
22.05.2025 01:08 Відповісти
Работать, негры белые - солнце еще высоко!
22.05.2025 01:12 Відповісти
Om patats te eet, moet jy hard werk, vuil wit man! (афрікаанс).
Щоб їсти солодкий батат, ти маєш багато працювати, брудний білий!
22.05.2025 01:35 Відповісти
А міг би, за звичкою, і банана жбурнути. Старіє Трамп. Реакція вже не та.
22.05.2025 01:32 Відповісти
я здогадувався, що у США точно є українське крило мага-адептів.
22.05.2025 04:30 Відповісти
Та кацапа видно за версту.
22.05.2025 06:23 Відповісти
судячи з побудови речень, він походить з України, але у нього у розкладці нема літер ї та є. Тобто вони йому на компі не потрібні через те, що він не пише українською.
22.05.2025 06:39 Відповісти
О, бачу, українці долучилися до руху ;русскіє Амєрікі за Трампа!;.
22.05.2025 06:37 Відповісти
Він не українець. М о с к а л ь чистопородний.
22.05.2025 08:17 Відповісти
охолонь трохи, бо ти вже увесь рідкий дим злизав з дупи трампа
22.05.2025 09:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TJzetZdeXJo Новий «скандал Зеленського»
22.05.2025 04:47 Відповісти
А правда, шо в ЮАР , в свое время , бежали недобитые гитлеровцы и шо роги Трампа с Маском (немецкие) торчат из ЮАР.
22.05.2025 06:21 Відповісти
Американці за свій вибір заслуговують пекло. І воно наближається.
22.05.2025 06:26 Відповісти
Так у нас тоже було так, коли зграя дебілів вибрала блазня. Правда, наш шут молодий, порозумнішав завдяки Борису Джонсону і зараз справляється з переговорами з заходом, відстоюючи Україну, а Трампекс - старий пирдун і імпотент, який до того-ж страждає старечою деменцією. Добре хоть штани не забувае одягнути, коли ходить гадити. Ну ще півроку-рік і Трампон точно забуде, чого він ходить в нужник і буде гадити в штани.
22.05.2025 07:42 Відповісти
Старий дід явно з ума вижив.
22.05.2025 07:53 Відповісти
там ще про Зе були жарти, типу я йому дзвоню а він у вас,щоооо ти там робиш,каже трампон,а Рамафосі каже-ми його навчали як треба жити мирно.
22.05.2025 11:14 Відповісти
 
 