Трамп заявив, що Путін не готовий припинити війну, бо вважає, що перемагає, - WSJ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок, 19 травня, заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну, бо вважає, що перемагає.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"Це визнання підтвердило те, у що давно вірили європейські лідери щодо Путіна, але вперше вони почули це з вуст Трампа. Воно також суперечить публічним заявам Трампа, де він неодноразово стверджував, що Путін щиро прагне миру", - йдеться в матеріалі.

У неділю, напередодні двогодинної розмови з Путіним, Трамп поговорив із європейськими лідерами. Лідер США сказав, що може запровадити санкції у разі відмови РФ від припинення вогню.

Проте уже в понеділок він знову змінив позицію і не був готовий до таких дій.

"Це не моя війна. Ми втягнулися в те, в чому не мали брати участь", - сказав президент журналістам після розмови з Путіним.

"Хоча ця спроба не привела до введення нових санкцій, європейці все ж побачили певний позитив. Процес допоміг прояснити для всіх, включаючи Трампа, позицію Путіна: наразі він не готовий зупинити війну. Для Європи це стало підтвердженням того, що підтримка України значною мірою лягає на їхні плечі. За словами джерел, у Європі вважають, що адміністрація Трампа не припинятиме експорт американської зброї, допоки її оплачуватимуть Європа або Україна", - пише видання.

Під час окремої розмови із Макроном, Мерцом, Мелоні та Стармером лідер США сказав, що направить Марко Рубіо та Кіта Келлога на майбутні перемовини у Ватикані. У тій же розмові він припустив можливість запровадження санкцій проти енергетичного та фінансового секторів РФ.

Але наступного дня Трамп виявив менше ентузіазму щодо участі США в цьому процесі.

Європейські лідери наполягали, що результатом будь-яких перемовин у Ватикані має стати безумовне припинення вогню.. Проте Трамп знову утримався, заявивши, що йому не подобається слово "безумовне".

Він сказав, що ніколи не використовував цей термін, хоча насправді вжив його у своєму дописі в своїй соцмережі Truth Social 8 травня, коли закликав до 30-денного припинення вогню.

