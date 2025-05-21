Трамп про завершення війни: США намагаються допомогти, але це не наша справа, а України й РФ

Американський лідер Дональд Трамп заявив про досягнення прогресу у процесі завершення війни в Україні після своєї розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним 19 травня.

Про це він сказав під час візиту президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси до Вашингтона, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що США намагаються допомогти завершити війну, яку розпочала Росія проти України, хоча це "не їхня справа".

"Це не наша справа, а України й Росії. Але якщо ми можемо врятувати 5 000 душ, ми це зробимо. Розумієте? Ми досить добре це робимо, але це дійсно погана ситуація", - сказав очільник США.

Також Трамп висловив здивування, що в кінці квітня президент України Володимир Зеленський відвідував ПАР та мав зустріч з президентом Рамафосою.

На що президент ПАР Рамафоса відповів Трампу, що таким чином президент Зеленський намагається залучити якнайбільше країн до завершення війни та мирного процесу.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп не планує запроваджувати санкції проти Росії, оскільки прагне укласти з РФ низку комерційних угод. Також він має намір дистанціюватися від переговорного процесу.

