11 911 112

Трамп про завершення війни: США намагаються допомогти, але це не наша справа, а України й РФ

Трамп про припинення війни

Американський лідер Дональд Трамп заявив про досягнення прогресу у процесі завершення війни в Україні після своєї розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним 19 травня. 

Про це він сказав під час візиту президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси до Вашингтона, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що США намагаються допомогти завершити війну, яку розпочала Росія проти України, хоча це "не їхня справа".

"Це не наша справа, а України й Росії. Але якщо ми можемо врятувати 5 000 душ, ми це зробимо. Розумієте? Ми досить добре це робимо, але це дійсно погана ситуація", - сказав очільник США.

Також Трамп висловив здивування, що в кінці квітня президент України Володимир Зеленський відвідував ПАР та мав зустріч з президентом Рамафосою.

Читайте також: Трамп не запроваджуватиме санкцій проти РФ, бо хоче ділових угод з Путіним. Він дистанціюється від переговорів, – NYT

На що президент ПАР Рамафоса відповів Трампу, що таким чином президент Зеленський намагається залучити якнайбільше країн до завершення війни та мирного процесу.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп не планує запроваджувати санкції проти Росії, оскільки прагне укласти з РФ низку комерційних угод. Також він має намір дистанціюватися від переговорного процесу.

Читайте також: Трамп після розмови з Путіним відмовився від свого заклику до припинення вогню в Україні, - Bild

Автор: 

росія (67347) США (24136) Трамп Дональд (7001) війна в Україні (5863)
Топ коментарі
+44
показати весь коментар
21.05.2025 21:23
+40
показати весь коментар
21.05.2025 21:27
+36
Яке ж воно кончене!
показати весь коментар
21.05.2025 21:22
Але він таки обісравсь. Він таки покидьок. Шо тобі заважає зафіксувати цей факт? Бо ти смердючий трампіст і стало трохи невдобно?
показати весь коментар
22.05.2025 01:18
Смердючий трампист смотрит на тебя, недоумка из зеркала. Или ты уже забыл как плясал тут в присядку 'Трамп прийде порядок наведе'?
показати весь коментар
22.05.2025 15:01
Твой президент Трампон Трампакс обосрался, тебе легче стало шо он обосранный?! Это был его главный козырь?!?!🤪🤣🤡🥳🤗😆
показати весь коментар
22.05.2025 16:32
У вас президен засранец и без козырей, идите подмойтесь.
показати весь коментар
22.05.2025 16:36
Ця руда мерзота своїми компліментами путіну вже частково морально захистила росію. Це те саме, що виправдати кримінального злочинця-вбивцю, залишити його безкарним і планувати з ним економічні проекти.
показати весь коментар
22.05.2025 00:34
Ну, він коментарі на "цензорі" не читає, тому йому пох. Що хто йому зробе?
показати весь коментар
22.05.2025 02:51
Он як піндос заспівав після розмови з ******!!
показати весь коментар
22.05.2025 03:24
Какой был смысл про ископаемых подписывать америкосов тупых подтягивать в дела Украины будут вылазить. Закон поменять в дальнейшем и придумать как от них отвязаться за свои не выполнения
показати весь коментар
22.05.2025 04:42
Трампидло, пирдун старий, для тебе, ідіота, якщо тобі не надавали по морді лиця то це вже великі переговори і успіх.
показати весь коментар
22.05.2025 07:32
Трамп лиже дупу пуйла і каже що то не його справа… цей брехун вдає що забув, що прийшов до влади на обіцянці завершити війну за 24 години. Американці такі ж самі наївні як і українці, бо вірять нічим не підкріпленим обіцянкам політиків.
показати весь коментар
22.05.2025 07:38
Чесно "краснов" сказав, що Штати намагаються допомогти, але це--не справа команди трампона.
показати весь коментар
22.05.2025 08:30
