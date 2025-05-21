Трамп після розмови з Путіним відмовився від свого заклику до припинення вогню в Україні, - Bild
Президент США Дональд Трамп відмовився від заклику до Росії щодо негайного припинення вогню в Україні.
Про це пише німецька газета Bild, інформує Цензор.НЕТ.
У матеріалі зазначається, що за інформацією видання The New York Times, Трамп після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним заявив, що "Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни", і відмовився брати участь у європейській кампанії щодо запровадження нових санкцій проти РФ.
Bild пише, що така позиція Трампа стала ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, оскільки він розраховував на підтримку американського лідера, коли висунув Росії ультиматум і погрожував санкціями.
Тепер, як зазначається, Мерц та інші європейські лідери залишилися без підтримки президента США.
Ну нарешті порозумнішав
Там набагато крутезніше досьє, про яке ми можемо тільки здогадуватися.
Після 4-місячних переговорів Ющенко підписав 4 серпня 2006 року подання у Верховну Раду на призначення Януковича прем'єр-міністром.
І вводити санкції він не буде поки його не примусять це зробити...
"З приходом до влади Президента Ніксона розпочали впроваджувати в життя так звану Доктрину Ніксона - поступове виведення американських військ із В'єтнаму в той час як військові операції поступово скорочувалися, обмежуючись лише проведенням незначних за масштабом бойових дій. Звернувшись за допомогою до урядів Радянського Союзу та Китайської Народної Республіки, Ніксон також продовжив ведення переговорів, паралельно створив умови для ведення переговорів між супердержавами."
(ну фінал союзників США в цій війні відомий)
"Це не наша війна. Це не моя війна. Це взагалі не та війна, в яку ми мали влазити. Ми влізли туди, куди не слід. Це смертельна пастка бла-бла-бла..."
Цей спіч - знаковий, бо засвідчив деградацію Америки, як світового поборника свободи та захисника фундаментальних принципів міжнародного права.
Сподіватись Україні на подальшу військову допомогу США - марно. І виходячи з цього, потрібно вибудовувати тактику і стратегію війни з рашистською пітьмою.
Приблизно такі заголовки мають статті в таблоіді Більд. Ну дуууже не рекомендую вірити будь-чому з матеріалів...
не вартий ціни того паперу !