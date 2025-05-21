Трамп після розмови з Путіним відмовився від свого заклику до припинення вогню в Україні, - Bild

Президент США Дональд Трамп відмовився від заклику до Росії щодо негайного припинення вогню в Україні.

Про це пише німецька газета Bild, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалі зазначається, що за інформацією видання The New York Times, Трамп після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним заявив, що "Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни", і відмовився брати участь у європейській кампанії щодо запровадження нових санкцій проти РФ.

Bild пише, що така позиція Трампа стала ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, оскільки він розраховував на підтримку американського лідера, коли висунув Росії ультиматум і погрожував санкціями.

Тепер, як зазначається, Мерц та інші європейські лідери залишилися без підтримки президента США.

