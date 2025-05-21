УКР
Трамп після розмови з Путіним відмовився від свого заклику до припинення вогню в Україні, - Bild

Трамп більше не закликає до припинення вогню

Президент США Дональд Трамп відмовився від заклику до Росії щодо негайного припинення вогню в Україні.

Про це пише німецька газета Bild, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалі зазначається, що за інформацією видання The New York Times, Трамп після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним заявив, що "Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни", і відмовився брати участь у європейській кампанії щодо запровадження нових санкцій проти РФ.

Bild пише, що така позиція Трампа стала ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, оскільки він розраховував на підтримку американського лідера, коли висунув Росії ультиматум і погрожував санкціями.

Тепер, як зазначається, Мерц та інші європейські лідери залишилися без підтримки президента США.

путін володимир Трамп Дональд Мерц Фрідріх припинення вогню
+30
Все зрозуміло - фактично відмовившись від підтримки України , СЩА в особі їх президента , дали "друге дихання" кацапській агресії ... тепер вони точно не заспокояться !
21.05.2025 18:20
+25
кремль нагадав старому рудому, яке досьє має на нього. А там досьє нехіле. І про ****** у бані з наташами не йдеться, то фігня.
Там набагато крутезніше досьє, про яке ми можемо тільки здогадуватися.
21.05.2025 18:22
+23
В кущі, в кущі риже падло втік.
21.05.2025 18:19
В кущі, в кущі риже падло втік.
21.05.2025 18:19
Трамп: "Моє слово джентельмена -хочу даю, хочу беру назад"
21.05.2025 18:42
В цьому сумному випадку термін "ідіот" - не образа. Це - визначення.
21.05.2025 21:22
і до чого тепер буде заклик, до знищення )(уйлокассапердонії чи тільки )(уйла ? 🤓
21.05.2025 18:19
Все зрозуміло - фактично відмовившись від підтримки України , СЩА в особі їх президента , дали "друге дихання" кацапській агресії ... тепер вони точно не заспокояться !
21.05.2025 18:20
Бачу ти вже не сперечаєшся що перше дихання кацапській агресії надав твій обранець ЗЕ.
Ну нарешті порозумнішав
21.05.2025 18:55
Тема про Трампа - але соєва ботва , вперто , навіть тут без Зеленського не може !
21.05.2025 19:35
Завдяки зебілам верховний зебіл скрізь причетний
21.05.2025 19:55
Гнида ти, Трумп!
21.05.2025 18:21
кремль нагадав старому рудому, яке досьє має на нього. А там досьє нехіле. І про ****** у бані з наташами не йдеться, то фігня.
Там набагато крутезніше досьє, про яке ми можемо тільки здогадуватися.
21.05.2025 18:22
Це там де на нього шльонри пісяли?
21.05.2025 19:21
21.05.2025 21:01
Ви пропонуєте слухати *****? Тезу щодо малоросійської гілки російського етносу?
21.05.2025 18:26
Не несіть чуш про Ющенко,який він гарний.Може вам нагадати?Цитую:
Після 4-місячних переговорів Ющенко підписав 4 серпня 2006 року подання у Верховну Раду на призначення Януковича прем'єр-міністром.
21.05.2025 20:35
Будапештський меморандум зобов,язує допомогати роззброїли і відають пі рам кацапам а допомога де собачі діти чи витівки молодого трампа варті життів українців ? Томоже одного обітяного розміняти щоб іншим жилося
22.05.2025 12:01
краснов відкрив козирі. як там закінчення війни за 24 години, не пройшло ще півроку і трампон здувся.
21.05.2025 18:23
А хіба даремно цього неадеквата гебня в свій записувала на камеру в москвабадському готелі зі шльондрами? Все вже очевидно Трампон на гачку у *****. Питання тільки в одному...Де ж хвалене ЦРУ? Де ФБР? США виявилися величними тільки в Голлівуді. Ганьба.
21.05.2025 18:23
Навіть не в Голлівуді... а в Х@ЙЛОвуді.
21.05.2025 18:30
Да вже зрозуміло ше два місяца тому що Трам брехло, в нього інші інтереси до рашки.

І вводити санкції він не буде поки його не примусять це зробити...
21.05.2025 18:25
Тампон таке ж ****** як і *****. Ідіоти ті які думають що Тампон може гарантувати мир комусь
21.05.2025 18:25
«И носило меня, как осенний листок» співає агент Краснов, деменція також присутня у діда
21.05.2025 18:26
це стало ясно ще зранку, коли дрони знов полетіли до росії.
21.05.2025 18:26
Ой ой ой ніколи такого не було, Трамп то шось просто унікальне)

"З приходом до влади Президента Ніксона розпочали впроваджувати в життя так звану Доктрину Ніксона - поступове виведення американських військ із В'єтнаму в той час як військові операції поступово скорочувалися, обмежуючись лише проведенням незначних за масштабом бойових дій. Звернувшись за допомогою до урядів Радянського Союзу та Китайської Народної Республіки, Ніксон також продовжив ведення переговорів, паралельно створив умови для ведення переговорів між супердержавами."

(ну фінал союзників США в цій війні відомий)
21.05.2025 18:26
От яка,рижа стара сволоч.
21.05.2025 18:26
Рідкісна сволота - таке творити
21.05.2025 18:27
Хочуть зібрати всі сливки, у війні росії проти україни вони америкоси хочуть стати переможцями і зібрати всі бенефіти собі.
21.05.2025 18:31
Тому шо русня їм щось пообіцяла.
21.05.2025 18:29
Невже хтось розраховував на трампа??? На решті і на заході зрозуміли що Трамп це піздабол і довбойоб!!!
21.05.2025 18:30
Рудий під@р, хапай дітей та відвозь до школи, там підійди до людини на мотоциклі😎🛵💀
21.05.2025 18:33
Палити кацапські НПЗ та нафтосховища. Перестати мати діло з рудою мавпою.
21.05.2025 18:34
Штаты больше не могут решать все мировые проблемы - Рубио
21.05.2025 18:45
не даром путин сказав рудому шо поважає його жінку Маню , натяк на компромат
21.05.2025 18:49
**** руда!!!
21.05.2025 18:49
Тобто воно вирішило спокійно спостерігати як вбивають українців.
21.05.2025 18:54
Аби не полізло допомагати "любому другу володьє"! Бо воно здатне багато на що, аби бабло лилося у його кишені. Може почати постачати зброю до москви, може почати бомбити Україну - щоб швиденько закінчити вже "цю дурну війну" і заробляти гроші, які пообіцяв йому х*йло!
21.05.2025 22:52
Тромб:
"Це не наша війна. Це не моя війна. Це взагалі не та війна, в яку ми мали влазити. Ми влізли туди, куди не слід. Це смертельна пастка бла-бла-бла..."
Цей спіч - знаковий, бо засвідчив деградацію Америки, як світового поборника свободи та захисника фундаментальних принципів міжнародного права.
Сподіватись Україні на подальшу військову допомогу США - марно. І виходячи з цього, потрібно вибудовувати тактику і стратегію війни з рашистською пітьмою.
21.05.2025 18:55
Заява рубио про невозможность сша решать все мировые проблемы показало о нежелании нынешней администрации выполнять хоть какие договора о взаимопомощи или защите подписаные раньше "не мы виноваты в этой войне/кризисе", это звучит сразу после высадки десанта кнр на острова подконтрольных Тайваню, одним словом, торговую войну трамп проиграл "моргнул первый", при прямом конфликте трампа вынесут на носилках так же быстро! Весь международный имидж и мощь штатов при трампе, смыли в унитаз венсы, виткофы, рубио и т.д вместе с трампом!
21.05.2025 18:56
Як там Угода про рідкоземи?Не поспішив наш інтелектуал?
21.05.2025 18:57
Ти дійсно глюк, тому - в спам
21.05.2025 20:39
ще трошки трампівських перемовин і двічі ку перед путіним буде робити не тільки зеленський а і трамп.
21.05.2025 19:02
Я все думав, що Трамп дурний чи покидьок, але тепер мені зрозуміло: він просто чмошник, галімий фуфлогон.
21.05.2025 19:11
Та досить вже носитися з тим трампом . Ну вже ж всім зрозуміло що воно - ганчірка , об яку ***** витирає ноги ,, і сподіватися на нього марно . Треба забути про нього - раз і назавжди , і робити своє . І європейцям і нам .
21.05.2025 19:22
Поховав Трамп республіканців з головою.. я вже мовчу про нас і Європу - ця руда мавпа просто не адекватна
21.05.2025 19:22
трамп нынче на постановке у путина. Отсюда напрашивается логический вывод-либо у путина есть на трампа убойный компромат, либо что ещё хуже он действительно завербованный агент ФСБ. Другого объяснения таких действий найти трудно. Даже у европейских лидеров все его выкрутасы вызывают страх.
21.05.2025 19:29
Мабуть він, як і гундос, приймав зі всіх сторін і побільше в стилі акторки німецьких фільмів для дорослих🤔
21.05.2025 21:50
Мальчіка нашлі в канавє: єво васпіталі ракі

Приблизно такі заголовки мають статті в таблоіді Більд. Ну дуууже не рекомендую вірити будь-чому з матеріалів...
21.05.2025 20:03
Хм... Мабуть він, як і гундос, приймав зі всіх сторін і побільше в стилі акторки німецьких фільмів для дорослих?..🤔
21.05.2025 21:47
Меморандум підписаний Америкою
не вартий ціни того паперу !
21.05.2025 22:21
Прочитав коментарі і стало ще страшніше. Не будемо більше вибирати Трампа, бо він не виправдав наші надії і не вигнав кацапів з України? А хіба це мав робити Трамп, а не наш ЗЕ? Не подумайте, я ніяким чином не підтримую дії Трампа, краще щоб він підтримував Україну, а не кацапа і це справедливо з різних точок зору, бо не ми, а на нас напали. Але в нас був шанс шість років, коли президентом був Байден і найпотужніша підтримка Європи, ми цим не скористалися не тому, що не бажали, а тому, що при владі мародери і брехуни, піарщики і вороги. Крали, крадуть і далі будуть красти, а армію мають заезпечувати волонтери і бідні пенсіонери та і самі військові, які скидаються, щоб щось необхідне купити та ще й не забувати хвалити Боневтіка, що якби не він, то нам би давно була кришка.
21.05.2025 22:43
 
 