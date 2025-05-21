Трамп не запроваджуватиме санкцій проти РФ, бо хоче ділових угод з Путіним. Він дистанціюється від переговорів, – NYT

Американський президент Дональд Трамп не планує запроваджувати санкції проти Росії, оскільки прагне укласти з РФ низку комерційних угод. Також він має намір дистанціюватися від переговорного процесу.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За інформацією видання, Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами сказав, що Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і Путін мають повноваження для укладення угоди.

За словами шести чиновників, знайомих з обговоренням, Трамп також відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

"Ці свідчення проливають світло на зміну позиції Трампа, який фактично дистанціювався від мирного процесу, хоча раніше обіцяв завершити війну за 24 години. Якщо він не змінить свою позицію, події понеділка залишають Путіну саме те, чого він прагнув - припинення американського тиску та розкол у НАТО – між США та європейськими союзниками, які заявляють, що й надалі вводитимуть санкції".

Для багатьох така зміна була очікуваною. Спершу - емоційна зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті, а згодом - відставка американського посла в Києві.

"Політика адміністрації Трампа з самого початку полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву – Україну, а не на агресора – Росію", – написала експосол США в Україні Бріджит Брінк.

Чиновник Білого дому в коментарі NYT пояснив, що нові санкції проти Росії могли б зашкодити діловим інтересам, тоді як Трамп "прагне максимізувати економічні можливості для американців".

"Європейські лідери зрозуміли з розмови з Трампом, що не варто очікувати від США участі у подальшому посиленні санкційного тиску на Кремль. Це стало розворотом: раніше Трамп у соцмережах час від часу погрожував Росії санкціями. Однак після телефонної розмови з Путіним у понеділок, ці зобовʼязання зникли. Американський президент відмовився, як публічно, так і в розмові з європейськими лідерами, виконувати цю погрозу".

Трамп, який під час передвиборчої кампанії запевняв, що зможе встановити мир між Росією та Україною за 24 години, згодом визнав, що це набагато складніше, ніж він думав. Розчарований повільним прогресом і непоступливістю Путіна, він заговорив про можливість виходу США з переговорного процесу. У дописі в понеділок Трамп чітко дав зрозуміти, що бажає дистанціюватися від мирних переговорів і перейти до укладання ділових угод з Росією.

"Умови припинення війни мають обговорюватися між двома сторонами, як і має бути, бо лише вони знають деталі", - написав Трамп.

Далі він натякнув на свою справжню мету - нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою.

"Перед Росією відкривається величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений", - додав Трамп.

Наразі неясно, як саме виглядатиме нормалізація відносин, але Трамп прагне відкрити американським компаніям доступ до російського енергетичного сектору та ринку рідкоземельних металів.

"Путін, схоже, добре усвідомлює комерційні інтереси Трампа, тож зосередив більшу частину їх розмов на можливих економічних відносинах. У результаті Європа рухається до запровадження нових санкцій, тоді як Сполучені Штати, навпаки, готові рухатися в протилежному напрямку, прагнучи обійти Україну та поглибити співпрацю з Росією.

Це і є той розкол всередині НАТО, який Путін намагався створити і використовувати протягом двох десятиліть", - зазначає видання.

Європейський високопосадовець, який брав участь у переговорах, зазначив, що Трамп ніколи не мав наміру долучатися до санкцій проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Його погрози були, за словами чиновника, здебільшого постановочними.