УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9384 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
14 090 168

Трамп не запроваджуватиме санкцій проти РФ, бо хоче ділових угод з Путіним. Він дистанціюється від переговорів, – NYT

Трамп заявив що врятував Україну

Американський президент Дональд Трамп не планує запроваджувати санкції проти Росії, оскільки прагне укласти з РФ низку комерційних угод. Також він має намір дистанціюватися від переговорного процесу.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За інформацією видання, Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами сказав, що Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і Путін мають повноваження для укладення угоди.

За словами шести чиновників, знайомих з обговоренням, Трамп також відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

"Ці свідчення проливають світло на зміну позиції Трампа, який фактично дистанціювався від мирного процесу, хоча раніше обіцяв завершити війну за 24 години. Якщо він не змінить свою позицію, події понеділка залишають Путіну саме те, чого він прагнув - припинення американського тиску та розкол у НАТО – між США та європейськими союзниками, які заявляють, що й надалі вводитимуть санкції".

Для багатьох така зміна була очікуваною. Спершу - емоційна зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті, а згодом - відставка американського посла в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд

"Політика адміністрації Трампа з самого початку полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву – Україну, а не на агресора – Росію", – написала експосол США в Україні Бріджит Брінк.

Чиновник Білого дому в коментарі NYT пояснив, що нові санкції проти Росії могли б зашкодити діловим інтересам, тоді як Трамп "прагне максимізувати економічні можливості для американців".

"Європейські лідери зрозуміли з розмови з Трампом, що не варто очікувати від США участі у подальшому посиленні санкційного тиску на Кремль. Це стало розворотом: раніше Трамп у соцмережах час від часу погрожував Росії санкціями. Однак після телефонної розмови з Путіним у понеділок, ці зобовʼязання зникли. Американський президент відмовився, як публічно, так і в розмові з європейськими лідерами, виконувати цю погрозу".

Трамп, який під час передвиборчої кампанії запевняв, що зможе встановити мир між Росією та Україною за 24 години, згодом визнав, що це набагато складніше, ніж він думав. Розчарований повільним прогресом і непоступливістю Путіна, він заговорив про можливість виходу США з переговорного процесу. У дописі в понеділок Трамп чітко дав зрозуміти, що бажає дистанціюватися від мирних переговорів і перейти до укладання ділових угод з Росією.

"Умови припинення війни мають обговорюватися між двома сторонами, як і має бути, бо лише вони знають деталі", - написав Трамп.

Далі він натякнув на свою справжню мету - нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою.

"Перед Росією відкривається величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений", - додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: "Побачимо"

Наразі неясно, як саме виглядатиме нормалізація відносин, але Трамп прагне відкрити американським компаніям доступ до російського енергетичного сектору та ринку рідкоземельних металів.

"Путін, схоже, добре усвідомлює комерційні інтереси Трампа, тож зосередив більшу частину їх розмов на можливих економічних відносинах. У результаті Європа рухається до запровадження нових санкцій, тоді як Сполучені Штати, навпаки, готові рухатися в протилежному напрямку, прагнучи обійти Україну та поглибити співпрацю з Росією.

Це і є той розкол всередині НАТО, який Путін намагався створити і використовувати протягом двох десятиліть", - зазначає видання.

Також читайте: Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним – будуть сильні санкції, - Сікорський

Європейський високопосадовець, який брав участь у переговорах, зазначив, що Трамп ніколи не мав наміру долучатися до санкцій проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Його погрози були, за словами чиновника, здебільшого постановочними.

Автор: 

росія (67347) санкції (12589) США (24136) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Типоаий виродок.
показати весь коментар
21.05.2025 06:49 Відповісти
+51
Сволота руда. Падло смердюче.
показати весь коментар
21.05.2025 06:53 Відповісти
+41
Так,ви прави Виродок,знав,і навмисно довів ще до більшоі гібелі людей в Украіні.Як би не він,ми діяліб по іншому.Виродок.
показати весь коментар
21.05.2025 07:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну що трамподрочери скажете? Трамп прийде порядок наведе? Де ви гімнофонтани поховалися які кричали що Байден поганий
показати весь коментар
21.05.2025 08:44 Відповісти
Пара-тройка осталась самых отбитых.
показати весь коментар
21.05.2025 09:29 Відповісти
Теж бажала це спмтати. Ото десь рік тому Цензор аж жеврів від їхніх завивань: "траааамп! трааааамп!!!" І слина капала з монітора... Де ці всі Сміти, Василі. Фрости та Свіжі Гуакомолі?! Сидять тихенько під віником...
А, ні, ота Свіжа Гуакомоля тут іноді вилазить, така анти-трампістка, як і не було того "трамп прийде - порядок наведе!".
Ідіоти!!!
показати весь коментар
21.05.2025 09:36 Відповісти
Ще один сі дзень пінь кончень фуй
показати весь коментар
21.05.2025 08:47 Відповісти
Занотуємо цю статейку. Бо схоже на чергову антитрампівську пропананду від газетьонки нью-москов таймс
показати весь коментар
21.05.2025 09:03 Відповісти
Найкраща антитрампівська пропаганда це дії самого трампа, ніхто в цьому його не переплюне
показати весь коментар
21.05.2025 09:35 Відповісти
Насколько я помню историю, так штаты не опускал еще никто.
показати весь коментар
21.05.2025 09:05 Відповісти
Молилися на Трампа,доки лоби не розбили...Ізраїль теж зрадив,руда шльондра...Щоб ти здох!
показати весь коментар
21.05.2025 09:06 Відповісти
Маразматична продажна прокремлівська потвора.😥
показати весь коментар
21.05.2025 09:12 Відповісти
зате як на цензорі обсирали Портнікова , який все що в статті озвучував ще 3 місяці тому.

ну закоханий трамп у путіна, з цим нічого не зробиш. Єдина надія - дожити до проміжних виборів у сша, якщо вони дійсно щось змінять...
показати весь коментар
21.05.2025 09:18 Відповісти
В такому разі для чого ЗЕ підписував угоду з США про копалини?
показати весь коментар
21.05.2025 09:24 Відповісти
Угоду вкидували, щоб зе відмовився підписувати, і тоді трамп зміг би кинути Україну раніше "ані нє хатят міра", а не зараз. В овальному кабінеті - вийшло, але потім для трампа щось пішло не так.

Зараз терплячість трампа закінчилась, йому дуже треба росія, і трамп вимушений відкинути всі формальності, дешеву імітацію "нейтральності", і на весь світ каже прямо, що хоче пісюна путіна.
показати весь коментар
21.05.2025 09:47 Відповісти
Цей козел вже почав допомагати рашкованам, далі ця допомога буде тільки розширюватись, потім ще й зброю почне їм постачать.
показати весь коментар
21.05.2025 09:31 Відповісти
Саме так. А потім ще й томагавки полетять. На Київ...
показати весь коментар
21.05.2025 09:38 Відповісти
пох,тогда предлагаю подорвать 3 аес и пускай эта территория будет проклята и непригодна к жизни на столетия чем под кацапами,+ потянет на кацапстан радиацию тоже и их личинки будут рождаться с 7 пальцами еще долгое время.
показати весь коментар
21.05.2025 10:20 Відповісти
Не будемо поспішати. За Батьківщину треба не вмирати (як кацапи), а вбивати!!!
показати весь коментар
21.05.2025 12:41 Відповісти
Він вже познімав заборони продавати високотехнологічні чіпи (в т.ч. NVIDIA) країнам Перської Затоки перед візитом до них, де його зустрічали як короля, а для нього лестощі - це головне. Ще й вихваляється своїми "трильйонними угодами", торгашу все одно з ким мати справу, тому не дивно, що не дочекається дружби з путіноїдами.
показати весь коментар
21.05.2025 11:24 Відповісти
Ну і на хрена була угода з цим кретином Донні-гандонні про надра, яку послужливо організував БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО, він же Зєля Оманський? Хто -небудь зможе відповісти? І що після цього треба зробити з соросовською шавкою Свириденко і холуєм Янелоха Шмигалем?
показати весь коментар
21.05.2025 12:57 Відповісти
Цікаво, як трамп буде укладати угоди з тими, кого засудять за воєнні злочини? Сподіватись, що на московії буде колись демократія, марно
показати весь коментар
21.05.2025 09:57 Відповісти
Трумпу насрати на Україну, насрати на США - ***** наобіцяв йому пряників.
Але ***** теж насрати на всіх - рашку, Америку, Україну, в тому числі насрати на трумпа, якого він кине обов´язково, у що не бажає повірити трумп, як колись не вірив наш ******* - такий само тупоголовий нарцис.
показати весь коментар
21.05.2025 10:19 Відповісти
Тільки лохи надіялись, що масковський агент піде проти свого господаря.
показати весь коментар
21.05.2025 10:33 Відповісти
"БОЛОНКА ПУТІНА" - точна характеристика дана Байденом.
показати весь коментар
21.05.2025 18:15 Відповісти
Болонка це дуже м'яка назва для цієї рашиської шмари.
показати весь коментар
25.05.2025 07:52 Відповісти
Мовою науки це має назву - п**добол
показати весь коментар
21.05.2025 10:35 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП- СПОНСОР СВІТОВОГО ТЕРОРИСТА І ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ- КУЙЛА. (США.3,14ДЕРАЦІЯ .КИТАЙ.ІРАН УГОРЩИНА.СЛОВАЧЧИНА, КНДР - ЛЮТІ ВОРОГИ УКРАЇНИ
показати весь коментар
21.05.2025 11:02 Відповісти
Сам в шанці не хочешь?
показати весь коментар
21.05.2025 13:33 Відповісти
Обісрався чубатий піндос!!! Чмо!!!
показати весь коментар
21.05.2025 11:13 Відповісти
А ти сам з якого року в Німцях?
показати весь коментар
21.05.2025 14:07 Відповісти
ано и панятно. как может агент КГБ "Краснов" ввести санкции против ***** и его **********?!
показати весь коментар
21.05.2025 11:14 Відповісти
Мерзота!!
показати весь коментар
21.05.2025 11:18 Відповісти
Нет, ну раз хочет половых деловых отношений с путлером - тогда конечно, ясно-понятно.
показати весь коментар
21.05.2025 11:18 Відповісти
Нарцис-недоучка + маніяк-вбивця= гримуча суміш! Світ, тремти...
показати весь коментар
21.05.2025 12:13 Відповісти
Трумпф - это нарцисс-недоумок, которого родители вынуждены были обучать за большие деньги в частной спецшколе, ибо этот придурок не способен был усваивать обычную школьную программу.

Примитивное животное с чудовищным комплексом нарциссизма и с полным отсутствием человеческой морали.
показати весь коментар
21.05.2025 16:40 Відповісти
президенты тоже бывают гандонами в большинстве своем.
показати весь коментар
21.05.2025 12:53 Відповісти
Тобто дати московії заробити грошей на переозброєння армії що було з чим потім далі лізти. гарний план.
показати весь коментар
21.05.2025 13:29 Відповісти
Як воно там, у 2025 році, без ядерної зброї.... А ми вам казали - не треба, а ви як були "какая разница нічєго страшнаго" так і залишились. Тепер всі свої проблеми вирішуйте самі.
показати весь коментар
21.05.2025 13:32 Відповісти
Може ще допомогти влучний стрілець, який поцілить точно між вух. І події останніх днів багато зробили для того, щоб він бачив в прицілі не президента США, а путінського агента.
показати весь коментар
21.05.2025 13:52 Відповісти
з "трампоном" куйло теж до нічого не договорився...Співпадіння ???
показати весь коментар
21.05.2025 19:52 Відповісти
Договорился. США не будут вводить новые санкции против рф.
показати весь коментар
21.05.2025 20:07 Відповісти
я про закінчення війну ,а санкцій ЄС КУЙЛУ ДОБАВИТЬ...
показати весь коментар
21.05.2025 20:15 Відповісти
Політика США щодо московії дурна і боягузлива - від рудого телепня годі було очікувати іншого. Скоро мудрий американський нарід пошкодує про свій легковажний вибір.
показати весь коментар
21.05.2025 13:48 Відповісти
А ну но трампісти розкажіть нам вкотре про пекельні санкції від Трампа і про те як Бідон заздалегідь про все домовився з ******?
показати весь коментар
21.05.2025 14:10 Відповісти
Ото секрет вони з одного поля ягоди обістяне курвами порядним не може бути і це тільки те що знаєм а схоже там букет грішків і компромат у фсб
показати весь коментар
21.05.2025 14:24 Відповісти
Президент США Дональд Трамп неоднаразово допускав вихід США з НАТО. Отже в разі ведення бізнесу з тираном та військовим злочинцем путіним європейським партнерам не варто буде розраховувати на захист від американців..
показати весь коментар
21.05.2025 14:49 Відповісти
Байден був правий - цуценя путіна. Але ж яке курва хитре. Хотів на Україну перевести провину за війну і за не припинення вогню.
показати весь коментар
21.05.2025 14:53 Відповісти
Дональд, ну камон, астанавісь! Путін не перепише на тебе російські корисні копалини, рідкоземельні метали, нафту і газ, а ще він не віддасть тобі надурняка всю ядерну зброю за гарантії безпеки.
показати весь коментар
21.05.2025 14:57 Відповісти
Він перепише ті що в нас захватив, а ми тільки дивитися як барани будемо =(
показати весь коментар
21.05.2025 17:15 Відповісти
слабоумие, деменция, черный бизнес в ПИД,,,раше в 80-90г+ бабки рыболовлева....агент краснов просто шалашовка кремля...
показати весь коментар
21.05.2025 14:58 Відповісти
На сто процентов прав Яцык Монах:

всего лишь в двух фразах лаконично, как древнегреческий философ, изложил всю суть глобальной мировой проблемы под названием Трумпф...
показати весь коментар
21.05.2025 16:43 Відповісти
США союзник московії. Це реальність, це потрібно усвідомити. Відтак - це тепер наш ворог.
показати весь коментар
21.05.2025 15:22 Відповісти
CША це не тільки трамп. Поки що вони постачають нам зброю і розвіддані.
показати весь коментар
21.05.2025 19:10 Відповісти
Дрыщ и баклан вот что можно сказать ржавого Трампона...
показати весь коментар
21.05.2025 16:02 Відповісти
Гаандон....
показати весь коментар
21.05.2025 16:10 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
показати весь коментар
21.05.2025 17:11 Відповісти
В Мадриде застрелили соратника Януковича Андрея Портнова. Что известно

https://www.bbc.com/russian/articles/c9vgg3lem9vo
показати весь коментар
21.05.2025 17:12 Відповісти
"Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине", - заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он в Украину после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент Украины вступает на пост не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.

Официально в команде Владимира Зеленского отрицают сотрудничество с Портновым. Однако, по данным издания, нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.
Джерело: https://censor.net/n3123621
показати весь коментар
21.05.2025 17:16 Відповісти
Старий рудий підар. Бодай його побили метастази!
показати весь коментар
21.05.2025 17:18 Відповісти
Коломойский предоставил Портнову машину и жилье по возвращению в Украину, - Схемы

https://nashemisto.dp.ua/ru/2019/12/14/kolomojskij-predostavil-portnovu-mashinu-i-zhile-po-vozvrashheniju-v-ukrainu-shemy
показати весь коментар
21.05.2025 17:19 Відповісти
краснова одним словом.
показати весь коментар
21.05.2025 17:37 Відповісти
Агент Кремля.
показати весь коментар
21.05.2025 18:25 Відповісти
Взазалі то путін і розпочав війну щоб тиснути на захід задля зняття санкцій. І якщо Трамп з нього знімає санкції, то і дохнути кацапам в Україні не буде сенсу більше. Мир може прийти з тієї сторони з якої наше суспільство накручене марафоном і не очікувало. В 2022р стамбульські домовленості були вже не такими і страшними, якби з них не виходили б в процесі їх ще можна було б покращувати, не знаю чому поміняли дипломатію на війну, мабуть було багато бажаючих повоювати. Особисто сидів на блокпості з хлопцями які просто рвались на війну а їх не брали. Але здається вже давно навоювались всі хто бажав. Портібно часом вміти визнавати свої помилки, бо далі може бути тільки гірше. Якщо б було реальне бажання зараз домовлятися про мирну угоду, то мабуть не ставили б путіну ультиматумів про негайне припинення вогню, адже переговори і ведуться задля припинення вогню.
показати весь коментар
22.05.2025 03:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 