Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним – будуть сильні санкції, - Сікорський

На думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, коли президент США Дональд Трамп визнає, що російський диктатор Володимир Путін "грається з ним", тоді буде введений у дію жорсткий пакет санкцій.

Про це він сказав після засідання Ради ЄС у справах оборони та у закордонних справах у Брюсселі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що якщо президент Трамп нарешті визнає, що Володимир Путін грає в кішки-мишки і тягне час замість того, щоб забезпечити реальне припинення вогню, тоді дуже жорсткий пакет сенатора Ліндсі Грема може бути запущений. І якщо це станеться, відповідь ЄС буде не гірша", - сказав Сікорський, коли його запитали щодо рішучості ЄС запроваджувати нові санкції проти Росії.

На запитання журналістів про заяву Білого дому щодо можливого "припинення підтримки українців під час цієї війни", очільник дипломатії Польщі заявив, що "не розуміє цього таким чином".

"Це ознака нетерпіння США і можливість відмови від посередницьких спроб. Натомість Україна продовжує боротися, має підтримку Європи та США. На тлі цього майже 80 американських сенаторів підписалися під пакетом дуже жорстких санкцій",- сказав дипломат.

Сікорський також додав, що "реакція Європи має бути виражена мовою, яку зрозуміє Путін, а він розуміє тільки мову найжорсткішої сили і фінансів".

Окрім цього, він наголосив на важливості інвестувати в оборонну промисловість України.

"Те, що ми можемо зробити відразу, – це інвестувати в українську оборонну промисловість, яка має невикористані можливості, наприклад, для виробництва дронів. Це в основному війна дронів. Ми можемо допомогти не тільки Україні, але й собі. Це можливості, які має мати кожна поважаюча себе армія", - сказав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, що 20 травня Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

