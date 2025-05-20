УКР
Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним – будуть сильні санкції, - Сікорський

Сікорський про санкції щодо рф

На думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, коли президент США Дональд Трамп визнає, що російський диктатор Володимир Путін "грається з ним", тоді буде введений у дію жорсткий пакет санкцій.

Про це він сказав після засідання Ради ЄС у справах оборони та у закордонних справах у Брюсселі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що якщо президент Трамп нарешті визнає, що Володимир Путін грає в кішки-мишки і тягне час замість того, щоб забезпечити реальне припинення вогню, тоді дуже жорсткий пакет сенатора Ліндсі Грема може бути запущений. І якщо це станеться, відповідь ЄС буде не гірша", - сказав Сікорський, коли його запитали щодо рішучості ЄС запроваджувати нові санкції проти Росії.

На запитання журналістів про заяву Білого дому щодо можливого "припинення підтримки українців під час цієї війни", очільник дипломатії Польщі заявив, що "не розуміє цього таким чином".

"Це ознака нетерпіння США і можливість відмови від посередницьких спроб. Натомість Україна продовжує боротися, має підтримку Європи та США. На тлі цього майже 80 американських сенаторів підписалися під пакетом дуже жорстких санкцій",- сказав дипломат.

Сікорський також додав, що "реакція Європи має бути виражена мовою, яку зрозуміє Путін, а він розуміє тільки мову найжорсткішої сили і фінансів".

Читайте також: Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями проти РФ, - фон дер Ляєн

Окрім цього, він наголосив на важливості інвестувати в оборонну промисловість України.

"Те, що ми можемо зробити відразу, – це інвестувати в українську оборонну промисловість, яка має невикористані можливості, наприклад, для виробництва дронів. Це в основному війна дронів. Ми можемо допомогти не тільки Україні, але й собі. Це можливості, які має мати кожна поважаюча себе армія", - сказав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, що 20 травня Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також: Європа готова посилювати санкції, поки Путін не почне серйозні переговори, - глава МЗС ФРН Вадефуль

Автор: 

росія (67333) санкції (12589) Сікорський Радослав (298) Трамп Дональд (6987)
+11
Это получается Трамп должен признать что он глупый идиот? Ну честно говоря, сомневаюсь в подобном повороте...
20.05.2025 17:03 Відповісти
+6
Трамп є учасником гри з самого початку, тобто з першої каденції.
20.05.2025 17:04 Відповісти
+6
Нет!
No!
Скорее козел начнет давать молоко
Чем Трамп введет санкции против путина
20.05.2025 17:08 Відповісти
Трамп от ***** токого приказа не получал, не надейтесь!
20.05.2025 17:02 Відповісти
Коли Трампа вилікують від старечого маразму, ось тоді...
20.05.2025 17:10 Відповісти
а спосіб лікування - там один: лоботомія
20.05.2025 17:51 Відповісти
Французи придумали чудовий засіб від нежиті, який, проте, чудово лікує і старечий маразм. Називається- гільотина.
20.05.2025 19:11 Відповісти
ПОЛЯКИИИИ, годі лизати дупу тому, котрий цим лиш й живе без виконання будь-яких обовʼязків перед партнерами !!!
Краще звертайтеся до політиків США !!!
20.05.2025 17:03 Відповісти
Не нервуй так, скоро депортують,
показати весь коментар
20.05.2025 17:05 Відповісти
20.05.2025 17:07 Відповісти
підтримки тобі й надалі від скотиняк Подлячини - як ви засвічуєтеся!!!
20.05.2025 17:09 Відповісти
Ще ні один придурок не визнав, що він придурок. Бо він придурок...
показати весь коментар
20.05.2025 17:25 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 18:51 Відповісти
До дебіла не дійде, тім паче агенту думать не треба, йому треба завдання виконувати
20.05.2025 17:04 Відповісти
АХАХАХХАХАХАХАХАХ - НЕ НЕ БУДУТЬ. Якщо Польща уже не зрозуміє що в неї є лише вона - то буде хлебтати як ми
20.05.2025 17:04 Відповісти
Не буде - пуйло визнає їх як державу, а нас ні, так що забудьте
20.05.2025 17:07 Відповісти
коли жаба цицьки дасть
20.05.2025 17:05 Відповісти
Безпрецендентні санкції, рішуче засудження та глибоке занепокоєння - все чим сьогоднішній Захід може "лякати" диктаторів
20.05.2025 17:05 Відповісти
Це вже доходить до Ідіотизму світового масштабу.
20.05.2025 17:08 Відповісти
старе що мале. малий хоч росте і більше буде розумніше, але старий все-розуму не набереться. бо розум йде до низу.
20.05.2025 17:09 Відповісти
Чи європейці ніяк не можуть пояснити рудому, що таке 2×2, чи рудий все розуміє та робить те що робить бо просто він лайно собаче.
20.05.2025 17:09 Відповісти
Тут ключове не "коли", а "визнає".
20.05.2025 17:11 Відповісти
Все ж таки будуть сильні санкції, так? Від Європи або попередньої адміністрації США санкції є недостатньо сильними, але тепер будуть сильними... може... колись?
20.05.2025 17:11 Відповісти
Сікорський, ти трампіст недолугий. Трумп ніколи нічого не визнає. Тобто прийдеться обходитись без нього, якщо хочеш жити.
20.05.2025 17:11 Відповісти
20.05.2025 17:14 Відповісти
І ЦЕ було. З нього все й почалось.
20.05.2025 17:38 Відповісти
Так ото ж...
20.05.2025 19:49 Відповісти
а коли ж він вже це визнає, дібіл
20.05.2025 17:18 Відповісти
Наївні рожеві поні... Справді сильні санкції - в нього вже на столі, і він чудово розуміє, що ***** з ним грається. Але Трамп краще здасть йому Україну, ніж введе санкції. В них там грандбізнес запланований, і Трампу неважливо, яким буде мир - справедливим, чи через капітуляцію України.
20.05.2025 17:19 Відповісти
Трампон признает... Признать от слова "знать", а чтобы знать, надо иметь мозги, которых у Трампона не было с рождения.
20.05.2025 17:20 Відповісти
ну просто найпекельніші з пекельних санкцій
20.05.2025 17:21 Відповісти
Ключове - якщо визнає.
20.05.2025 17:21 Відповісти
сікорський все проспав.

це вчора трамп казав, що йому треба 2-4 тижні щоб дізнатись наміри росії.

сьогодні трамп каже, що йому треба 2-4 тижні, але щоб дізнатись, чи робить (УВАГА) Україна достатньо для настання миру
20.05.2025 17:24 Відповісти
If Trump realizes Putin is fooling him, he will smite the Russian dictator, he will smite him real hard. No one makes a fool of Donald Trump and the American people who elected their favorite son to the most important job in the world.
20.05.2025 17:25 Відповісти
Коли дурне думає, що воно хитре...
20.05.2025 17:27 Відповісти
Коли Трамп визнає що путін грається з ним він зробить з ним те,що зробив з КНДР.
А що він зробив з КНДР?
Він взнав що Кім на нього поклав...
І шо?..
Та нічого...Сказав хрєн з ним,з тим Кімом...
20.05.2025 17:30 Відповісти
Не "КОЛИ", а ЯКЩО!
Вонож тупезне як срака...
20.05.2025 17:30 Відповісти
Всі окуня рубають. Трамп може дурника грати, але він гне свою лінію і рухається туди куди вважає за потрібне, а те шо хтось вперто не хоче цього визнавати і чекає якогось "просвітлення (типу він так скочить і - ах, все стало зрозуміло!)"- це вже не його проблеми. Для такої публіки Сікорський і компанія грають п'єcу "Буде те і буде се". Зауважте, що все в майбутньому часі - буде, будуть.
20.05.2025 17:31 Відповісти
зі всією повагою до Сікорського❤️ , але не лікуйте старого запроданця трампа ,своїми заохочуваннями ...воно не просто дурне ,воно недоробленне зовсім ...
20.05.2025 17:42 Відповісти
Роби свої гелікоптери і не звизди. Ой, це не той, тоді про гелікоптери забудь
20.05.2025 18:05 Відповісти
Трамп і признається, що він лох? Скаже, що все по плану, і це взагалі проблема Європи і України. А він своє зробив, як обіцяв.
20.05.2025 18:10 Відповісти
Тобто, коли глухий почує, а сліпий прозріє
20.05.2025 18:12 Відповісти
Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним - будуть сильні санкції, - Сікорський ...тобто нiколи...
20.05.2025 18:16 Відповісти
Скорше,якщо,а не коли.
20.05.2025 18:23 Відповісти
це все одно що зізнатися що їб@в козу та/або голосував за ЗЕ
20.05.2025 18:54 Відповісти
Якесь садо-мазо
20.05.2025 18:55 Відповісти
Отямтесь, пене Сікорський, це не ***** грається з Трампом, в них все чікі-пікі, то Трамп грається з вами, маю на увазі всіх європейських політиків.
21.05.2025 00:37 Відповісти
 
 