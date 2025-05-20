УКР
Новини Санкції проти Росії
Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями проти РФ, - фон дер Ляєн

санкції проти Росії

Євросоюз вже працює над підготовкою 18-го пакета санкцій проти РФ.

Про це голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно розмовляла по телефону із Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має вийти за межі 17-го пакету санкцій, гранична ціна на російську нафту повинна становити $30, - Сибіга

Як повідомлялося, ЄС 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Автор: 

санкції (12589) Євросоюз (14018) фон дер Ляєн Урсула (849)
Топ коментарі
+6
Хоч би слова жорсткі санкції брали в лапки Вже навіть не смішно
20.05.2025 16:44 Відповісти
+1
Мудрості та сміливості з рішучістю бажаємо для країн ЄС!!! Вони не тільки надія для України ( як й для самих-себе)...

ВОНИ ЯК ДОКІР ДЛЯ ПОЛІТИКІВ США у їхній серливості перед магашистами...
Бо голосування конгресменів (СЕНАТ + ПАЛАТА) щодо санкцій проти рашки МОЖЕ НЕ БУТИ ЗАВЕТОВАНИМ ТРАМПОМ лиш за голосувань у кількості 2/3 голосів від кворуму голосуючих;

Є досвід голосувань з 2017 року, саме за Трампа, коли він НЕ ЗМІГ ЗАВЕТУВАТИ ...
20.05.2025 16:49 Відповісти
+1
ото все шляпа, хоть 218 пакет прийміь. у пуйла ключові СВІФТ, СПГ, Нафта - оце все недоторканне, а все інше - то для лохів.
20.05.2025 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
20.05.2025 16:57 Відповісти
час жорстких санкції минув - потрібно вводити потужні
20.05.2025 17:02 Відповісти
За 2024 год Евросоюз потратил на покупку российских энергоресурсов 21,9 миллиарда евро...самим ещё не смешно от всего цирка с '' адскими санкциями''?
20.05.2025 17:07 Відповісти
А 17 ввели? Та ви хоч якийсь попередній пакет введіть без обмовок.
20.05.2025 17:23 Відповісти
Санкції зовсім не жорсткі,як ви пишите,бо було вже аж 17 пакетів.
20.05.2025 20:40 Відповісти
 
 