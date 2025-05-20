Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями проти РФ, - фон дер Ляєн

Євросоюз вже працює над підготовкою 18-го пакета санкцій проти РФ.

Про це голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно розмовляла по телефону із Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - зазначила вона.

Як повідомлялося, ЄС 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.