Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями проти РФ, - фон дер Ляєн
Євросоюз вже працює над підготовкою 18-го пакета санкцій проти РФ.
Про це голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно розмовляла по телефону із Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - зазначила вона.
Як повідомлялося, ЄС 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.
Топ коментарі
+6 Ирина Параскевич
20.05.2025 16:44
+1 Наталия Гончар
20.05.2025 16:49
+1 Vik Tor #521724
20.05.2025 16:52
ВОНИ ЯК ДОКІР ДЛЯ ПОЛІТИКІВ США у їхній серливості перед магашистами...
Бо голосування конгресменів (СЕНАТ + ПАЛАТА) щодо санкцій проти рашки МОЖЕ НЕ БУТИ ЗАВЕТОВАНИМ ТРАМПОМ лиш за голосувань у кількості 2/3 голосів від кворуму голосуючих;
Є досвід голосувань з 2017 року, саме за Трампа, коли він НЕ ЗМІГ ЗАВЕТУВАТИ ...