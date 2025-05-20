1 681 10
Готовится 18-й пакет с дальнейшими жесткими санкциями против РФ, - фон дер Ляйен
Евросоюз уже работает над подготовкой 18-го пакета санкций против РФ.
Об этом председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что разговаривала по телефону с Зеленским. Мы тесно координируем наши дальнейшие шаги. Европа только что приняла 17-й пакет жестких санкций. Готовится 18-й пакет с дальнейшими жесткими санкциями. Пришло время усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня", - отметила она.
Как сообщалось, ЕС 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.
Топ комментарии
+6 Ирина Параскевич
показать весь комментарий20.05.2025 16:44 Ответить Ссылка
+1 Наталия Гончар
показать весь комментарий20.05.2025 16:49 Ответить Ссылка
+1 Vik Tor #521724
показать весь комментарий20.05.2025 16:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВОНИ ЯК ДОКІР ДЛЯ ПОЛІТИКІВ США у їхній серливості перед магашистами...
Бо голосування конгресменів (СЕНАТ + ПАЛАТА) щодо санкцій проти рашки МОЖЕ НЕ БУТИ ЗАВЕТОВАНИМ ТРАМПОМ лиш за голосувань у кількості 2/3 голосів від кворуму голосуючих;
Є досвід голосувань з 2017 року, саме за Трампа, коли він НЕ ЗМІГ ЗАВЕТУВАТИ ...