Готовится 18-й пакет с дальнейшими жесткими санкциями против РФ, - фон дер Ляйен

Евросоюз уже работает над подготовкой 18-го пакета санкций против РФ.

Об этом председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что разговаривала по телефону с Зеленским. Мы тесно координируем наши дальнейшие шаги. Европа только что приняла 17-й пакет жестких санкций. Готовится 18-й пакет с дальнейшими жесткими санкциями. Пришло время усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня", - отметила она.

Как сообщалось, ЕС 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.