Готовится 18-й пакет с дальнейшими жесткими санкциями против РФ, - фон дер Ляйен

санкции против России

Евросоюз уже работает над подготовкой 18-го пакета санкций против РФ.

Об этом председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что разговаривала по телефону с Зеленским. Мы тесно координируем наши дальнейшие шаги. Европа только что приняла 17-й пакет жестких санкций. Готовится 18-й пакет с дальнейшими жесткими санкциями. Пришло время усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС должен выйти за пределы 17-го пакета санкций, предельная цена на российскую нефть должна составлять $30, - Сибига

Как сообщалось, ЕС 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.

санкции (11773) Евросоюз (17495) Урсула фон дер Ляйен (593)
Хоч би слова жорсткі санкції брали в лапки Вже навіть не смішно
20.05.2025 16:44 Ответить
Як тільки Трамп, вставить свого «ДІЛА», знову будуть, лише одні тупі балачки!!
20.05.2025 16:45 Ответить
Мудрості та сміливості з рішучістю бажаємо для країн ЄС!!! Вони не тільки надія для України ( як й для самих-себе)...

ВОНИ ЯК ДОКІР ДЛЯ ПОЛІТИКІВ США у їхній серливості перед магашистами...
Бо голосування конгресменів (СЕНАТ + ПАЛАТА) щодо санкцій проти рашки МОЖЕ НЕ БУТИ ЗАВЕТОВАНИМ ТРАМПОМ лиш за голосувань у кількості 2/3 голосів від кворуму голосуючих;

Є досвід голосувань з 2017 року, саме за Трампа, коли він НЕ ЗМІГ ЗАВЕТУВАТИ ...
20.05.2025 16:49 Ответить
"Найжорсткіші європейські санкції" - це те ж саме "останнє китайське попередження" на ******** лад.
20.05.2025 16:51 Ответить
ото все шляпа, хоть 218 пакет прийміь. у пуйла ключові СВІФТ, СПГ, Нафта - оце все недоторканне, а все інше - то для лохів.
20.05.2025 16:52 Ответить
20.05.2025 16:57 Ответить
час жорстких санкції минув - потрібно вводити потужні
20.05.2025 17:02 Ответить
За 2024 год Евросоюз потратил на покупку российских энергоресурсов 21,9 миллиарда евро...самим ещё не смешно от всего цирка с '' адскими санкциями''?
20.05.2025 17:07 Ответить
А 17 ввели? Та ви хоч якийсь попередній пакет введіть без обмовок.
20.05.2025 17:23 Ответить
Санкції зовсім не жорсткі,як ви пишите,бо було вже аж 17 пакетів.
20.05.2025 20:40 Ответить
 
 