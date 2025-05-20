РУС
ЕС должен выйти за пределы 17-го пакета санкций, предельная цена на российскую нефть должна составить $30, - Сибига

Сибига призвал Евросоюз усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европейский Союз "выйти за пределы" 17-го пакета санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"ЕС должен выйти за пределы 17-го пакета санкций против России - предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов США", - сказал глава МИД.

Напомним, 20 мая 2025 года Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сибига отправляется в Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел.

Читайте: Евросоюз ввел санкции в отношении РФ за использование химоружия в Украине

