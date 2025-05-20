ЕС должен выйти за пределы 17-го пакета санкций, предельная цена на российскую нефть должна составить $30, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европейский Союз "выйти за пределы" 17-го пакета санкций против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"ЕС должен выйти за пределы 17-го пакета санкций против России - предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов США", - сказал глава МИД.
Напомним, 20 мая 2025 года Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сибига отправляется в Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Bilonoh
показать весь комментарий20.05.2025 16:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль