ЕС должен выйти за пределы 17-го пакета санкций, предельная цена на российскую нефть должна составить $30, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европейский Союз "выйти за пределы" 17-го пакета санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"ЕС должен выйти за пределы 17-го пакета санкций против России - предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов США", - сказал глава МИД.

Напомним, 20 мая 2025 года Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сибига отправляется в Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел.

