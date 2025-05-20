Сибига отправляется в Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел

Министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник, 20 мая, будет находиться в Брюсселе, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"По приглашению высокой представительницы ЕС Каи Каллас глава МИД Украины примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации на поле боя и динамике мирных усилий после встреч в Турции и контактов между США, странами ЕС, Украиной и Россией", - говорится в сообщении МИД.

Согласно информации МИД, накануне Третьей министерской встречи ЕС-Африканский Союз министр также проведет в Брюсселе встречи с рядом африканских коллег.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о встрече в Стамбуле: Россия сосредоточена на прошлом и "абсурдных требованиях"