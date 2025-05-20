Сибига отправляется в Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел
Министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник, 20 мая, будет находиться в Брюсселе, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"По приглашению высокой представительницы ЕС Каи Каллас глава МИД Украины примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации на поле боя и динамике мирных усилий после встреч в Турции и контактов между США, странами ЕС, Украиной и Россией", - говорится в сообщении МИД.
Согласно информации МИД, накануне Третьей министерской встречи ЕС-Африканский Союз министр также проведет в Брюсселе встречи с рядом африканских коллег.
Війна, так, між іншим, не в Європі! Там все тихо і спокійно, війна в нас...
Ну чому завжди вам винен хтось?
****, а може ту зелену мерзоту пора запитати, де зброя, де ракети, де порядок, де вкрадені гроші...? Як не Трамп то Європа їм винна...
То перш, ніж Європу звинувачувати може вже пора своїх гнид на вила? Вже пора, вже на часі, бо ж самі падли не зупиняться, в них апетити тільки розгулюються, всіляку міру вже втрачають... І мова ж не про просто гроші, про наше виживання...