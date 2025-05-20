РУС
Новости Визит Сибиги в Брюссель
Сибига отправляется в Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел

ес,евросоюз

Министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник, 20 мая, будет находиться в Брюсселе, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"По приглашению высокой представительницы ЕС Каи Каллас глава МИД Украины примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации на поле боя и динамике мирных усилий после встреч в Турции и контактов между США, странами ЕС, Украиной и Россией", - говорится в сообщении МИД.

Согласно информации МИД, накануне Третьей министерской встречи ЕС-Африканский Союз министр также проведет в Брюсселе встречи с рядом африканских коллег.

Брюссель (624) Сибига Андрей (614)
Все катаються, катаються і катаються, а де результат? Ліга незламних, спілка хороших, організація небайдужих - все, лиш би нічого не робити, а українці хай вигрібають і своїм життям європейську сраку прикривають...
20.05.2025 08:44 Ответить
Може вже Європа дійте до тями - шо з Трампа толку як з цапа молока - Європа взвалюйте допомогу на себе
20.05.2025 08:51 Ответить
Не дійде... Якщо за чотири роки активної, масштабної війни Європа не досягла консенсусу і єднання, цього вже не станеться
20.05.2025 09:02 Ответить
В одному Трамп правий шо війна в Європі і вони повинні брати всю відповідальність на себе
20.05.2025 09:16 Ответить
А на себе, то як? Заблокувати ракетну програму, асфальт і красти, красти, красти...?
Війна, так, між іншим, не в Європі! Там все тихо і спокійно, війна в нас...
Ну чому завжди вам винен хтось?
****, а може ту зелену мерзоту пора запитати, де зброя, де ракети, де порядок, де вкрадені гроші...? Як не Трамп то Європа їм винна...
20.05.2025 10:39 Ответить
Війна в Європі якшо - шо - один на один ми з рашкою не вистоїм по всіх параметрах - ВВП рашки в 10 р більше - вони 50 років стягували зброю зі всього СРСР
20.05.2025 11:26 Ответить
Я не про те, що самі! Я про те, що крадуть! Нахло, цинічно відкрито, навіть не приховують! Замість зброї тварюки собі по кишенях мільярдами! Що "пенсія" 42-річної прокурорші 785 тисяч! А в неї ще й "зарплата ого-го! А в країні бедлам, бо ж в нас сторожі закону одні "інваліди". Що на четвертий рік війни ні свої балітики, ні крилатих, ну ніхрена! Одні гнилі відосіки. А ми репетуємо до Європи і штатів - дай! А хіба вони того всього не бачать?
То перш, ніж Європу звинувачувати може вже пора своїх гнид на вила? Вже пора, вже на часі, бо ж самі падли не зупиняться, в них апетити тільки розгулюються, всіляку міру вже втрачають... І мова ж не про просто гроші, про наше виживання...
20.05.2025 11:45 Ответить
Вже час з'явитися новому Орвелу і написати книгу «Скотний двір і його мандрівка світом, або свина чума»
20.05.2025 09:04 Ответить
А где патужный,такие события,а не одного видосика?
20.05.2025 09:23 Ответить
 
 