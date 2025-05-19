Сибига: Россия застряла в прошлом. Давление на нее нужно усилить

Москва продолжает сопротивляться мирному урегулированию и застряла в риторике 2022 года, поэтому международное сообщество должно усилить давление на РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Стамбульская встреча выявила еще одно показательное отличие между Россией и Украиной. Украина смотрит вперед, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы начать настоящий мирный процесс", - написал он.

В то же время Россия, по словам министра, "абсолютно сосредоточена на прошлом", отвергает прекращение огня и снова поднимает темы стамбульских переговоров 2022 года, настаивая на "абсурдных требованиях", которые не изменились за три года.

"Это еще одна причина, почему давление на Россию должно быть усилено. Москва должна уже сейчас осознать последствия препятствования мирному процессу", - подчеркнул Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин использовал встречу в Стамбуле для имитации мирного процесса и выигрыша времени, - Сибига