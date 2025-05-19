РУС
Сибига: Россия застряла в прошлом. Давление на нее нужно усилить

Андрей Сибига

Москва продолжает сопротивляться мирному урегулированию и застряла в риторике 2022 года, поэтому международное сообщество должно усилить давление на РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Стамбульская встреча выявила еще одно показательное отличие между Россией и Украиной. Украина смотрит вперед, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы начать настоящий мирный процесс", - написал он.

В то же время Россия, по словам министра, "абсолютно сосредоточена на прошлом", отвергает прекращение огня и снова поднимает темы стамбульских переговоров 2022 года, настаивая на "абсурдных требованиях", которые не изменились за три года.

"Это еще одна причина, почему давление на Россию должно быть усилено. Москва должна уже сейчас осознать последствия препятствования мирному процессу", - подчеркнул Сибига.

+4
А який тиск у нафтогоні "Дрючба", цей мудрагель не підкаже?
19.05.2025 11:04 Ответить
+3
Українців більше цікавить, чому країна застрягла в корупції?
19.05.2025 11:07 Ответить
+2
Зручно заявляти заяви у соцмережі Х.
19.05.2025 11:07 Ответить
А який тиск у нафтогоні "Дрючба", цей мудрагель не підкаже?
19.05.2025 11:04 Ответить
Скоріше у 1722р. Імперію їй подавай
19.05.2025 11:05 Ответить
300 років - нічого не змінилося....
19.05.2025 13:30 Ответить
Зручно заявляти заяви у соцмережі Х.
19.05.2025 11:07 Ответить
Українців більше цікавить, чому країна застрягла в корупції?
19.05.2025 11:07 Ответить
"А шо, етат ваш парашенка лутше?"
19.05.2025 11:15 Ответить
Я все таки схильний вважати, що параша не застрягла в минулому, вони в соціальному плані повільно рухаються, назад в минуле. І на превеликий жаль, ми ще застанемо пітекантропів з ядерною зброєю.
19.05.2025 11:08 Ответить
#Zalman_Shuher:
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю "пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах.Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.
19.05.2025 11:17 Ответить
Кацапія зосереджена на минулому та "абсурдних вимогах". Це ті, які Зельоні аж бігом погодились втілити в життя весною 2022.
19.05.2025 11:30 Ответить
А стамбульські домовленості у 2022 році все ж таки були! І після них воно щось розпатякує про неприйнятність мінських?
19.05.2025 11:35 Ответить
Сибига, *****, твой зеледент уже стопятьсотый раз договаривается "посередине". Захотел ата-та от наркоши прокремлевского?
показать весь комментарий
