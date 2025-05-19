Сибіга про зустріч в Стамбулі: Росія зосереджена на минулому та "абсурдних вимогах"

Москва продовжує чинити опір мирному врегулюванню й застрягла у риториці 2022 року, тому міжнародна спільнота має посилити тиск на РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Україна дивиться вперед, зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес", - написав він.

Водночас Росія, за словами міністра, "абсолютно зосереджена на минулому", відкидає припинення вогню та знову піднімає теми стамбульських перемовин 2022 року, наполягаючи на "абсурдних вимогах", які не змінилися за три роки.

"Це ще одна причина, чому тиск на Росію має бути посилений. Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу", - підкреслив Сибіга.

