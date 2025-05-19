Сибіга про зустріч в Стамбулі: Росія зосереджена на минулому та "абсурдних вимогах"
Москва продовжує чинити опір мирному врегулюванню й застрягла у риториці 2022 року, тому міжнародна спільнота має посилити тиск на РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Україна дивиться вперед, зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес", - написав він.
Водночас Росія, за словами міністра, "абсолютно зосереджена на минулому", відкидає припинення вогню та знову піднімає теми стамбульських перемовин 2022 року, наполягаючи на "абсурдних вимогах", які не змінилися за три роки.
"Це ще одна причина, чому тиск на Росію має бути посилений. Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу", - підкреслив Сибіга.
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю "пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах.Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.