Новини Візит Сибіги до Брюсселя
Сибіга вирушає до Брюсселя для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ

єс,євросоюз

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 20 травня, перебуватиме у Брюсселі, де візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"На запрошення високої представниці ЄС Каї Каллас глава МЗС України візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Міністр поінформує європейських колег про актуальну ситуацію на полі бою та динаміку мирних зусиль після зустрічей у Туреччині та контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією", - йдеться в повідомленні МЗС.

Згідно з інформацією МЗС, напередодні Третьої міністерської зустрічі ЄС-Африканський Союз міністр також проведе в Брюсселі зустрічі з низкою африканських колег.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про зустріч в Стамбулі: Росія зосереджена на минулому та "абсурдних вимогах"

Брюссель (290) Сибіга Андрій (622)
Все катаються, катаються і катаються, а де результат? Ліга незламних, спілка хороших, організація небайдужих - все, лиш би нічого не робити, а українці хай вигрібають і своїм життям європейську сраку прикривають...
20.05.2025 08:44 Відповісти
Може вже Європа дійте до тями - шо з Трампа толку як з цапа молока - Європа взвалюйте допомогу на себе
20.05.2025 08:51 Відповісти
Не дійде... Якщо за чотири роки активної, масштабної війни Європа не досягла консенсусу і єднання, цього вже не станеться
20.05.2025 09:02 Відповісти
В одному Трамп правий шо війна в Європі і вони повинні брати всю відповідальність на себе
20.05.2025 09:16 Відповісти
А на себе, то як? Заблокувати ракетну програму, асфальт і красти, красти, красти...?
Війна, так, між іншим, не в Європі! Там все тихо і спокійно, війна в нас...
Ну чому завжди вам винен хтось?
****, а може ту зелену мерзоту пора запитати, де зброя, де ракети, де порядок, де вкрадені гроші...? Як не Трамп то Європа їм винна...
20.05.2025 10:39 Відповісти
Війна в Європі якшо - шо - один на один ми з рашкою не вистоїм по всіх параметрах - ВВП рашки в 10 р більше - вони 50 років стягували зброю зі всього СРСР
20.05.2025 11:26 Відповісти
Я не про те, що самі! Я про те, що крадуть! Нахло, цинічно відкрито, навіть не приховують! Замість зброї тварюки собі по кишенях мільярдами! Що "пенсія" 42-річної прокурорші 785 тисяч! А в неї ще й "зарплата ого-го! А в країні бедлам, бо ж в нас сторожі закону одні "інваліди". Що на четвертий рік війни ні свої балітики, ні крилатих, ну ніхрена! Одні гнилі відосіки. А ми репетуємо до Європи і штатів - дай! А хіба вони того всього не бачать?
То перш, ніж Європу звинувачувати може вже пора своїх гнид на вила? Вже пора, вже на часі, бо ж самі падли не зупиняться, в них апетити тільки розгулюються, всіляку міру вже втрачають... І мова ж не про просто гроші, про наше виживання...
20.05.2025 11:45 Відповісти
Вже час з'явитися новому Орвелу і написати книгу «Скотний двір і його мандрівка світом, або свина чума»
20.05.2025 09:04 Відповісти
А где патужный,такие события,а не одного видосика?
20.05.2025 09:23 Відповісти
 
 