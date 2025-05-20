Сибіга вирушає до Брюсселя для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 20 травня, перебуватиме у Брюсселі, де візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"На запрошення високої представниці ЄС Каї Каллас глава МЗС України візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Міністр поінформує європейських колег про актуальну ситуацію на полі бою та динаміку мирних зусиль після зустрічей у Туреччині та контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією", - йдеться в повідомленні МЗС.

Згідно з інформацією МЗС, напередодні Третьої міністерської зустрічі ЄС-Африканський Союз міністр також проведе в Брюсселі зустрічі з низкою африканських колег.

