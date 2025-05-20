Сибіга вирушає до Брюсселя для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 20 травня, перебуватиме у Брюсселі, де візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"На запрошення високої представниці ЄС Каї Каллас глава МЗС України візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Міністр поінформує європейських колег про актуальну ситуацію на полі бою та динаміку мирних зусиль після зустрічей у Туреччині та контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією", - йдеться в повідомленні МЗС.
Згідно з інформацією МЗС, напередодні Третьої міністерської зустрічі ЄС-Африканський Союз міністр також проведе в Брюсселі зустрічі з низкою африканських колег.
Війна, так, між іншим, не в Європі! Там все тихо і спокійно, війна в нас...
Ну чому завжди вам винен хтось?
****, а може ту зелену мерзоту пора запитати, де зброя, де ракети, де порядок, де вкрадені гроші...? Як не Трамп то Європа їм винна...
То перш, ніж Європу звинувачувати може вже пора своїх гнид на вила? Вже пора, вже на часі, бо ж самі падли не зупиняться, в них апетити тільки розгулюються, всіляку міру вже втрачають... І мова ж не про просто гроші, про наше виживання...