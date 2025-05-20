РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
7 983 33

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

Новые санкции против России. ЕС одобрил 17-й пакет

Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

В нем содержатся ограничения в отношении почти 200 кораблей "теневого флота".

"Новые меры также направлены на решение гибридных угроз и защиту прав человека. Против России готовятся дополнительные санкции. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", - подчеркнула она.

Также читайте: Трамп заявил, что не планирует ужесточать санкции против России

Новые санкции против России. ЕС одобрил 17-й пакет

Автор: 

россия (96963) санкции (11773) Евросоюз (17495) Каллас Кая (257)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
А хто заважає, пилять? Нібито це країна з южмашем і навіть до запусків у космос причетна. Та кулі там, нещодавно і до стратегічних ракет з ЯО причетна. Хто заважає?
показать весь комментарий
20.05.2025 12:51 Ответить
+15
5-6 дефективних менеджери.. ну ще кацапи розїбали старі місця виробництва.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:53 Ответить
+13
Лусть лучше теневые танкеры на Балтике заблокируют а не плавают вокруг их.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допоможіть Україні налагодити виробництво власних "балістичних санкцій" км на 1000. Це буде єдині дієві моментальні санкції. Все інше це безпомічна суєта.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:46 Ответить
А хто заважає, пилять? Нібито це країна з южмашем і навіть до запусків у космос причетна. Та кулі там, нещодавно і до стратегічних ракет з ЯО причетна. Хто заважає?
показать весь комментарий
20.05.2025 12:51 Ответить
5-6 дефективних менеджери.. ну ще кацапи розїбали старі місця виробництва.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:53 Ответить
За три з гаком роки війни вже можна було спокійно вирубати у карпатських горах величезну ділянку, де той самий "Південмаш" міг клепати балістичні ракети! Там ще з радянських часів є величезна штольня, де зберігалася ядерна зброя! Але бажання й наснаги влади на це нема! Та й виробляти ті ракети вже ніхто не вміє, бо ті що вміли - вже давно на цвинтарях лежать!
показать весь комментарий
20.05.2025 14:17 Ответить
А ще єрмаку хазяїн в кремлі не дозволяє. Тому починати відновлення ракетної галузі треба з дрона в його мерзотну харю.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:59 Ответить
Не виродкам з ФША , розповідати , що треба робити
Ти краще за своїм вилупком трампом слідкуй
показать весь комментарий
20.05.2025 12:54 Ответить
Новина, що невартує жодного коментаря....
показать весь комментарий
20.05.2025 12:47 Ответить
У ньому містяться обмеження щодо майже 200 кораблів "тіньового флоту". "Нові заходи також спрямовані на вирішення гібридних загроз та захист прав людини.
-----------

Надпотужні санкції! І що це за загадкові «права людини»?
Миша народила гору (с)
показать весь комментарий
20.05.2025 12:49 Ответить
Якщо ти вважаєш поганим заборону тіньового флоту рф ти дійсно жертва великого зомбофону
А тим часом
Найбільший проєкт з виробництва чипів від російської держкорпорації "Роснано" збанкрутував Джерело: https://censor.net/n3507514
Найбільший тракторний завод туди ж
Європа, навідмінно від ФША - працює
показать весь комментарий
20.05.2025 12:57 Ответить
Хтось із РосНано Чубайса збанкрутував? Та невже? Чубайс же найінноваційніші підприємства робив, які ніколи не відмивали бабло і не банкрутували!

А тіньовий флот потрібно банити в онлайн режимі і безперервно, раз на рік це нікуя не дасть

Дивіться далі свій телемарафон
показать весь комментарий
20.05.2025 13:19 Ответить
Чогось до санкцій не банкротували і РосНано і тракторні заводи (доречі найбільший у росії) !
Дивовижний збіг , для неосвічених

Розкажи ,як ти собі уявляєш "бан в онлайн режимі" ? І з чого ти взяв , що це відбувається раз нарік?
Завжди любив слухати фантахії профанів

Висновок : жертва кисельТВ та великого зомбофону
показать весь комментарий
20.05.2025 13:22 Ответить
До кінця 2020 року борг «Роснано» становив понад 146 мільярдів рублів, а витрати на обслуговування компанії у 2020-2021 рр. досягли 126 млрд рублів. (с)

вікіпедію хоча б читай, якщо інших джерел крім телемарафону немаєш

Розкажи ,як ти собі уявляєш "бан в онлайн режимі" ?
-------
Ось так ось в онлайн-режимі, як тільки знаходиться танкер, то відразу ж баниться. А не чекає рік
показать весь комментарий
20.05.2025 13:51 Ответить
Економічний профан детектед. Тупий повчає розумних. Смішно з тебе
Розмір боргу не важливий якщо можеш його обслуговувати
Це я тобі як магістр ФЕУ кажу
А ось чому його могли раніше обслуговувати ,а зараз - ні ? Що змінилося
Не дивно ,що ти написав таку ж дурню про онлайн режим
показать весь комментарий
20.05.2025 14:14 Ответить
Лусть лучше теневые танкеры на Балтике заблокируют а не плавают вокруг их.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:51 Ответить
Їх треба пускати за крейсером мацква!
показать весь комментарий
20.05.2025 12:54 Ответить
не екологічно, конфісковувати, анфту забирати безкоштовно.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:10 Ответить
Згоден, але потім за крейсером мацква!
показать весь комментарий
20.05.2025 14:43 Ответить
але ж уйло має більш ніж 200 корит в тіньовому флоті? Мабуть обережні європейці ввесли санкції проти тих корит, які не ходять повз ЄС.. а десь далеко біля Китаю, або Турції...
показать весь комментарий
20.05.2025 12:52 Ответить
Ну так інакше буде ескалація, полюція і круасан подорожчає на 10 євроцентів, розуміти треба!
показать весь комментарий
20.05.2025 12:58 Ответить
Розкажи які санкції вів твій трамп , виродок кремлівський ?
Ой, невже не яких. Тоді чого ти відкриваєш тут свого брудного писка , ФШАст
Бо боляче твоєму господарю , що Європа вводить санкції від яких потім найбільші підприємства , друга баладімира , банкротіють
Ну то таке , не істери ,маня
показать весь комментарий
20.05.2025 13:24 Ответить
Звідки така упевненість
Чи дали рознарядку шукати зраду там, де її нема
показать весь комментарий
20.05.2025 12:59 Ответить
в 3 рази більше...
показать весь комментарий
20.05.2025 17:51 Ответить
Ті самі надпотужні каральні санкції виявились звичайним пшиком, зате розмов про них було...
показать весь комментарий
20.05.2025 12:53 Ответить
Звичайний пшик від якого закриваються великі виробництва РФ
А пшиком виявився твій смердючий, підкацапний виродок - трамп
показать весь комментарий
20.05.2025 12:55 Ответить
Засуньте ті санкції у свої санкції. введіть ще 100 санкцій ,толку з того.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:32 Ответить
Дякую ! дякую що не пристали на умови божевільного рудого нарциса.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:35 Ответить
А можна один раз прийняти санкції , а не кидати кісточку кожен раз!!!! Слюняві, безхребетні сцикуни!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 16:31 Ответить
А тим часом, У Луцьку відкрили новий храм московського патріархату...
показать весь комментарий
20.05.2025 16:43 Ответить
Де? В якому районі міста?
показать весь комментарий
20.05.2025 17:22 Ответить
Як це в загалі стало можливим?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:01 Ответить
А чому би не арестувати майєтки і яхти соловьева и ко. в Італії, Франції, вел.Британії, США і в ін.країнах, де жирно вони прибарахлились та живуть іхні родини?!
Хаяти зах.цивілізацію і у той же час користуватися там усіма благами, що це?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:00 Ответить
поки що я бачу товпи перегінників мерседесів а рашку та білорашку
показать весь комментарий
21.05.2025 03:46 Ответить
 
 