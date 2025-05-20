ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

В нем содержатся ограничения в отношении почти 200 кораблей "теневого флота".

"Новые меры также направлены на решение гибридных угроз и защиту прав человека. Против России готовятся дополнительные санкции. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", - подчеркнула она.

