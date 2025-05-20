ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России
Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.
Об этом сообщила высокая представительница ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
В нем содержатся ограничения в отношении почти 200 кораблей "теневого флота".
"Новые меры также направлены на решение гибридных угроз и защиту прав человека. Против России готовятся дополнительные санкции. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", - подчеркнула она.
Топ комментарии
+17 Dmitry Klaus
показать весь комментарий20.05.2025 12:51 Ответить Ссылка
+15 Dic Dolovo
показать весь комментарий20.05.2025 12:53 Ответить Ссылка
+13 govtva
показать весь комментарий20.05.2025 12:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти краще за своїм вилупком трампом слідкуй
-----------
Надпотужні санкції! І що це за загадкові «права людини»?
Миша народила гору (с)
А тим часом
Найбільший проєкт з виробництва чипів від російської держкорпорації "Роснано" збанкрутував Джерело: https://censor.net/n3507514
Найбільший тракторний завод туди ж
Європа, навідмінно від ФША - працює
А тіньовий флот потрібно банити в онлайн режимі і безперервно, раз на рік це нікуя не дасть
Дивіться далі свій телемарафон
Дивовижний збіг , для неосвічених
Розкажи ,як ти собі уявляєш "бан в онлайн режимі" ? І з чого ти взяв , що це відбувається раз нарік?
Завжди любив слухати фантахії профанів
Висновок : жертва кисельТВ та великого зомбофону
вікіпедію хоча б читай, якщо інших джерел крім телемарафону немаєш
Розкажи ,як ти собі уявляєш "бан в онлайн режимі" ?
-------
Ось так ось в онлайн-режимі, як тільки знаходиться танкер, то відразу ж баниться. А не чекає рік
Розмір боргу не важливий якщо можеш його обслуговувати
Це я тобі як магістр ФЕУ кажу
А ось чому його могли раніше обслуговувати ,а зараз - ні ? Що змінилося
Не дивно ,що ти написав таку ж дурню про онлайн режим
Ой, невже не яких. Тоді чого ти відкриваєш тут свого брудного писка , ФШАст
Бо боляче твоєму господарю , що Європа вводить санкції від яких потім найбільші підприємства , друга баладімира , банкротіють
Ну то таке , не істери ,маня
Чи дали рознарядку шукати зраду там, де її нема
А пшиком виявився твій смердючий, підкацапний виродок - трамп
Хаяти зах.цивілізацію і у той же час користуватися там усіма благами, що це?