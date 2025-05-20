УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10009 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
7 983 33

ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Нові санкції проти Росії. ЄС схвалив 17 пакет

Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

У ньому містяться обмеження щодо майже 200 кораблів "тіньового флоту".

"Нові заходи також спрямовані на вирішення гібридних загроз та захист прав людини. Проти Росії готуються додаткові санкції. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", - наголосила вона.

Також читайте: Трамп заявив, що не планує посилювати санкції проти Росії

Нові санкції проти Росії. ЄС схвалив 17 пакет

Автор: 

росія (67333) санкції (12589) Євросоюз (14018) Каллас Кая (326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А хто заважає, пилять? Нібито це країна з южмашем і навіть до запусків у космос причетна. Та кулі там, нещодавно і до стратегічних ракет з ЯО причетна. Хто заважає?
показати весь коментар
20.05.2025 12:51 Відповісти
+15
5-6 дефективних менеджери.. ну ще кацапи розїбали старі місця виробництва.
показати весь коментар
20.05.2025 12:53 Відповісти
+13
Лусть лучше теневые танкеры на Балтике заблокируют а не плавают вокруг их.
показати весь коментар
20.05.2025 12:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Допоможіть Україні налагодити виробництво власних "балістичних санкцій" км на 1000. Це буде єдині дієві моментальні санкції. Все інше це безпомічна суєта.
показати весь коментар
20.05.2025 12:46 Відповісти
А хто заважає, пилять? Нібито це країна з южмашем і навіть до запусків у космос причетна. Та кулі там, нещодавно і до стратегічних ракет з ЯО причетна. Хто заважає?
показати весь коментар
20.05.2025 12:51 Відповісти
5-6 дефективних менеджери.. ну ще кацапи розїбали старі місця виробництва.
показати весь коментар
20.05.2025 12:53 Відповісти
За три з гаком роки війни вже можна було спокійно вирубати у карпатських горах величезну ділянку, де той самий "Південмаш" міг клепати балістичні ракети! Там ще з радянських часів є величезна штольня, де зберігалася ядерна зброя! Але бажання й наснаги влади на це нема! Та й виробляти ті ракети вже ніхто не вміє, бо ті що вміли - вже давно на цвинтарях лежать!
показати весь коментар
20.05.2025 14:17 Відповісти
А ще єрмаку хазяїн в кремлі не дозволяє. Тому починати відновлення ракетної галузі треба з дрона в його мерзотну харю.
показати весь коментар
20.05.2025 19:59 Відповісти
Не виродкам з ФША , розповідати , що треба робити
Ти краще за своїм вилупком трампом слідкуй
показати весь коментар
20.05.2025 12:54 Відповісти
Новина, що невартує жодного коментаря....
показати весь коментар
20.05.2025 12:47 Відповісти
У ньому містяться обмеження щодо майже 200 кораблів "тіньового флоту". "Нові заходи також спрямовані на вирішення гібридних загроз та захист прав людини.
-----------

Надпотужні санкції! І що це за загадкові «права людини»?
Миша народила гору (с)
показати весь коментар
20.05.2025 12:49 Відповісти
Якщо ти вважаєш поганим заборону тіньового флоту рф ти дійсно жертва великого зомбофону
А тим часом
Найбільший проєкт з виробництва чипів від російської держкорпорації "Роснано" збанкрутував Джерело: https://censor.net/n3507514
Найбільший тракторний завод туди ж
Європа, навідмінно від ФША - працює
показати весь коментар
20.05.2025 12:57 Відповісти
Хтось із РосНано Чубайса збанкрутував? Та невже? Чубайс же найінноваційніші підприємства робив, які ніколи не відмивали бабло і не банкрутували!

А тіньовий флот потрібно банити в онлайн режимі і безперервно, раз на рік це нікуя не дасть

Дивіться далі свій телемарафон
показати весь коментар
20.05.2025 13:19 Відповісти
Чогось до санкцій не банкротували і РосНано і тракторні заводи (доречі найбільший у росії) !
Дивовижний збіг , для неосвічених

Розкажи ,як ти собі уявляєш "бан в онлайн режимі" ? І з чого ти взяв , що це відбувається раз нарік?
Завжди любив слухати фантахії профанів

Висновок : жертва кисельТВ та великого зомбофону
показати весь коментар
20.05.2025 13:22 Відповісти
До кінця 2020 року борг «Роснано» становив понад 146 мільярдів рублів, а витрати на обслуговування компанії у 2020-2021 рр. досягли 126 млрд рублів. (с)

вікіпедію хоча б читай, якщо інших джерел крім телемарафону немаєш

Розкажи ,як ти собі уявляєш "бан в онлайн режимі" ?
-------
Ось так ось в онлайн-режимі, як тільки знаходиться танкер, то відразу ж баниться. А не чекає рік
показати весь коментар
20.05.2025 13:51 Відповісти
Економічний профан детектед. Тупий повчає розумних. Смішно з тебе
Розмір боргу не важливий якщо можеш його обслуговувати
Це я тобі як магістр ФЕУ кажу
А ось чому його могли раніше обслуговувати ,а зараз - ні ? Що змінилося
Не дивно ,що ти написав таку ж дурню про онлайн режим
показати весь коментар
20.05.2025 14:14 Відповісти
Лусть лучше теневые танкеры на Балтике заблокируют а не плавают вокруг их.
показати весь коментар
20.05.2025 12:51 Відповісти
Їх треба пускати за крейсером мацква!
показати весь коментар
20.05.2025 12:54 Відповісти
не екологічно, конфісковувати, анфту забирати безкоштовно.
показати весь коментар
20.05.2025 14:10 Відповісти
Згоден, але потім за крейсером мацква!
показати весь коментар
20.05.2025 14:43 Відповісти
але ж уйло має більш ніж 200 корит в тіньовому флоті? Мабуть обережні європейці ввесли санкції проти тих корит, які не ходять повз ЄС.. а десь далеко біля Китаю, або Турції...
показати весь коментар
20.05.2025 12:52 Відповісти
Ну так інакше буде ескалація, полюція і круасан подорожчає на 10 євроцентів, розуміти треба!
показати весь коментар
20.05.2025 12:58 Відповісти
Розкажи які санкції вів твій трамп , виродок кремлівський ?
Ой, невже не яких. Тоді чого ти відкриваєш тут свого брудного писка , ФШАст
Бо боляче твоєму господарю , що Європа вводить санкції від яких потім найбільші підприємства , друга баладімира , банкротіють
Ну то таке , не істери ,маня
показати весь коментар
20.05.2025 13:24 Відповісти
Звідки така упевненість
Чи дали рознарядку шукати зраду там, де її нема
показати весь коментар
20.05.2025 12:59 Відповісти
в 3 рази більше...
показати весь коментар
20.05.2025 17:51 Відповісти
Ті самі надпотужні каральні санкції виявились звичайним пшиком, зате розмов про них було...
показати весь коментар
20.05.2025 12:53 Відповісти
Звичайний пшик від якого закриваються великі виробництва РФ
А пшиком виявився твій смердючий, підкацапний виродок - трамп
показати весь коментар
20.05.2025 12:55 Відповісти
Засуньте ті санкції у свої санкції. введіть ще 100 санкцій ,толку з того.
показати весь коментар
20.05.2025 13:32 Відповісти
Дякую ! дякую що не пристали на умови божевільного рудого нарциса.
показати весь коментар
20.05.2025 14:35 Відповісти
А можна один раз прийняти санкції , а не кидати кісточку кожен раз!!!! Слюняві, безхребетні сцикуни!!!
показати весь коментар
20.05.2025 16:31 Відповісти
А тим часом, У Луцьку відкрили новий храм московського патріархату...
показати весь коментар
20.05.2025 16:43 Відповісти
Де? В якому районі міста?
показати весь коментар
20.05.2025 17:22 Відповісти
Як це в загалі стало можливим?
показати весь коментар
20.05.2025 20:01 Відповісти
А чому би не арестувати майєтки і яхти соловьева и ко. в Італії, Франції, вел.Британії, США і в ін.країнах, де жирно вони прибарахлились та живуть іхні родини?!
Хаяти зах.цивілізацію і у той же час користуватися там усіма благами, що це?
показати весь коментар
20.05.2025 20:00 Відповісти
поки що я бачу товпи перегінників мерседесів а рашку та білорашку
показати весь коментар
21.05.2025 03:46 Відповісти
 
 