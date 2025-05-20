ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

У ньому містяться обмеження щодо майже 200 кораблів "тіньового флоту".

"Нові заходи також спрямовані на вирішення гібридних загроз та захист прав людини. Проти Росії готуються додаткові санкції. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", - наголосила вона.

