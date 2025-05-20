ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.
У ньому містяться обмеження щодо майже 200 кораблів "тіньового флоту".
"Нові заходи також спрямовані на вирішення гібридних загроз та захист прав людини. Проти Росії готуються додаткові санкції. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", - наголосила вона.
Топ коментарі
+17 Dmitry Klaus
показати весь коментар20.05.2025 12:51 Відповісти Посилання
+15 Dic Dolovo
показати весь коментар20.05.2025 12:53 Відповісти Посилання
+13 govtva
показати весь коментар20.05.2025 12:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти краще за своїм вилупком трампом слідкуй
-----------
Надпотужні санкції! І що це за загадкові «права людини»?
Миша народила гору (с)
А тим часом
Найбільший проєкт з виробництва чипів від російської держкорпорації "Роснано" збанкрутував Джерело: https://censor.net/n3507514
Найбільший тракторний завод туди ж
Європа, навідмінно від ФША - працює
А тіньовий флот потрібно банити в онлайн режимі і безперервно, раз на рік це нікуя не дасть
Дивіться далі свій телемарафон
Дивовижний збіг , для неосвічених
Розкажи ,як ти собі уявляєш "бан в онлайн режимі" ? І з чого ти взяв , що це відбувається раз нарік?
Завжди любив слухати фантахії профанів
Висновок : жертва кисельТВ та великого зомбофону
вікіпедію хоча б читай, якщо інших джерел крім телемарафону немаєш
Розкажи ,як ти собі уявляєш "бан в онлайн режимі" ?
-------
Ось так ось в онлайн-режимі, як тільки знаходиться танкер, то відразу ж баниться. А не чекає рік
Розмір боргу не важливий якщо можеш його обслуговувати
Це я тобі як магістр ФЕУ кажу
А ось чому його могли раніше обслуговувати ,а зараз - ні ? Що змінилося
Не дивно ,що ти написав таку ж дурню про онлайн режим
Ой, невже не яких. Тоді чого ти відкриваєш тут свого брудного писка , ФШАст
Бо боляче твоєму господарю , що Європа вводить санкції від яких потім найбільші підприємства , друга баладімира , банкротіють
Ну то таке , не істери ,маня
Чи дали рознарядку шукати зраду там, де її нема
А пшиком виявився твій смердючий, підкацапний виродок - трамп
Хаяти зах.цивілізацію і у той же час користуватися там усіма благами, що це?