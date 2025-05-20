Трамп заявив, що не планує посилювати санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп за результатами телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що не посилює санкції щодо Росії, аби не перешкоджати врегулюванню війни в Україні.

Як пише CNN, Трамп вірить, що є "шанс" на прогрес у цьому питанні, передає Forbes.

"Я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо зробити так (розширити санкції), то можна зробити все набагато гіршим", – зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Водночас президент США припустив, що "може настати час", коли посилення санкцій все ж відбудеться.

Водночас помічник російського лідера Юрій Ушаков повідомив журналістам, що питання нових санкцій щодо Росії обговорювалося під час телефонної розмови президентів.

"Трамп згадував, що у сенаті в принципі готовий законопроєкт щодо нових санкцій, але сам він прихильник не санкцій, а прихильник досягнення тих чи інших домовленостей", – наголосив він.

Трамп також знову натякнув, що готовий "відступити" від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу.

Президент США під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав Путіна, коли той збирається "покласти край кровопролиттю" в Україні. "Я сказав: "Коли ми покладемо край цьому кровопролиттю, цій кривавій бані?" Це кривава баня, і я вірю, що він хоче покласти їй край", – заявив президент в Овальному кабінеті 19 травня.

Трамп також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, він "відмовиться" від переговорів.

"Я вам кажу, тут замішані великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю і їм доведеться продовжувати", – сказав президент.

Як повідомлялося, 19 травня Трамп і Путін провели телефонні переговори. Очільник Кремля за підсумками перемовин заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом, який включає припинення вогню. Трамп анонсував "переговори про призупинення вогню та завершення війни" між Києвом та Москвою.