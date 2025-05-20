Європа готова посилювати санкції, поки Путін не почне серйозні переговори, - глава МЗС ФРН Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європа не має якихось табу щодо подальших санкційних можливостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Німеччині, за його словами, очікують від РФ готовності погодитися на безумовне припинення вогню.

"Ми можемо з розчаруванням констатувати, що Росія досі не зробила цього вирішального кроку. Ми будемо повинні на це реагувати… Ми не маємо якихось табу щодо подальших санкційних можливостей… Доки Путін не буде реагувати і не буде готовим до серйозних переговорів, у Європі буде велика готовність запровадити подальші санкційні пакети", - сказав Вадефуль.

Міністр зазначив, що запроваджені до цього санкції мають ефект, проте "потрібні подальші ефекти".

Путіну, наголосив глава МЗС, варто послати чіткий сигнал готовності Європи вжити всіх заходів, які суттєво звузять його можливості в сфері економіки та політики, щоб змусити його зробити конкретні кроки та сісти за стіл переговорів.

Він сподівається, що американські союзники тримаються такої ж позиції, як і європейці, та хочуть рухатися в одному напрямку. У німецького міністра склалося враження, що в США "є висока готовність подумати про санкції". Але за будь-яких умов Європа має бути згуртована та рішуча в своїх власних діях, додав він.

