Європа готова посилювати санкції, поки Путін не почне серйозні переговори, - глава МЗС ФРН Вадефуль

У Німеччині готові посилювати санкції проти РФ

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європа не має якихось табу щодо подальших санкційних можливостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Німеччині, за його словами, очікують від РФ готовності погодитися на безумовне припинення вогню.

"Ми можемо з розчаруванням констатувати, що Росія досі не зробила цього вирішального кроку. Ми будемо повинні на це реагувати… Ми не маємо якихось табу щодо подальших санкційних можливостей… Доки Путін не буде реагувати і не буде готовим до серйозних переговорів, у Європі буде велика готовність запровадити подальші санкційні пакети", - сказав Вадефуль.

Міністр зазначив, що запроваджені до цього санкції мають ефект, проте "потрібні подальші ефекти".

Також читайте: Німеччина підтримує вимогу США щодо витрати 5% ВВП на оборону, - МЗС

Путіну, наголосив глава МЗС, варто послати чіткий сигнал готовності Європи вжити всіх заходів, які суттєво звузять його можливості в сфері економіки та політики, щоб змусити його зробити конкретні кроки та сісти за стіл переговорів.

Він сподівається, що американські союзники тримаються такої ж позиції, як і європейці, та хочуть рухатися в одному напрямку. У німецького міністра склалося враження, що в США "є висока готовність подумати про санкції". Але за будь-яких умов Європа має бути згуртована та рішуча в своїх власних діях, додав він.

Читайте: РФ та Україна відновили прямі переговори, зробивши перший крок до миру, - Ван Ї

Німеччина (7670) Європа (1971) санкції (12589) Вадефуль Йоганн (55)
Нііімці молодці. Тримайте лідерство. , бажано на ділі.
20.05.2025 16:58 Відповісти
ВПЕРЕД!!! ТАК ТРИМАТИ!!!
ВМИТИ НЕРПІШУЧОГО ДОННІ ЙОГО ЖЛАЙНОМ!!!
20.05.2025 16:59 Відповісти
Не надо стесняться ,вводи санкции большие и малые, вводи поглубже и почаще, тем более что как поведало *****-резиновая попа, кацапам они идут только на пользу, вводи, вата не обидеться..
20.05.2025 17:01 Відповісти
Нас медленно убивают
А Европа и США стоят ,смотрят
И говорят нам - ну потерпите
А путину говорят - ну не убивай их так быстро
Ты же можешь медленно.....
Кто из них более отвратителен ?
20.05.2025 17:02 Відповісти
Усі. А ми - ідіоти, що взагалі на них сподівалися.
20.05.2025 17:22 Відповісти
Ну так посилюй свої ссанкції засранкції. Чого не робиш того, євробрехунець?
20.05.2025 17:34 Відповісти
В ЕЕС - 450.000.000 граждан , а в Россий - 130.000.000 гражан ...... и руские собрались идти до Лиссабона ,а застряли под Куплянском и немогут выбратся из "трясины" которую устроила Украина .... а обвиняют США ! мол невышвыриает агресора . И где бравые ребята из ЕЕС ,которые размахивают браво только "кулачьком".
20.05.2025 17:38 Відповісти
ваші санкції більше втомили нас, ніж кацапів
20.05.2025 18:05 Відповісти
 
 