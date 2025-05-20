Европа готова ужесточать санкции, пока Путин не начнет серьезные переговоры, - глава МИД ФРГ Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европа не имеет каких-то табу относительно дальнейших санкционных возможностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Германии, по его словам, ожидают от РФ готовности согласиться на безусловное прекращение огня.
"Мы можем с разочарованием констатировать, что Россия до сих пор не сделала этого решающего шага. Мы будем должны на это реагировать... Мы не имеем каких-то табу относительно дальнейших санкционных возможностей... Пока Путин не будет реагировать и не будет готов к серьезным переговорам, в Европе будет большая готовность ввести дальнейшие санкционные пакеты", - сказал Вадефуль.
Министр отметил, что введенные до этого санкции имеют эффект, однако "нужны дальнейшие эффекты".
Путину, подчеркнул глава МИД, стоит послать четкий сигнал готовности Европы принять все меры, которые существенно сузят его возможности в сфере экономики и политики, чтобы заставить его сделать конкретные шаги и сесть за стол переговоров.
Он надеется, что американские союзники придерживаются такой же позиции, как и европейцы, и хотят двигаться в одном направлении. У немецкого министра сложилось впечатление, что в США "есть высокая готовность подумать о санкциях". Но при любых условиях Европа должна быть сплоченной и решительной в своих собственных действиях, добавил он.
ВМИТИ НЕРПІШУЧОГО ДОННІ ЙОГО ЖЛАЙНОМ!!!
А Европа и США стоят ,смотрят
И говорят нам - ну потерпите
А путину говорят - ну не убивай их так быстро
Ты же можешь медленно.....
Кто из них более отвратителен ?