Европа готова ужесточать санкции, пока Путин не начнет серьезные переговоры, - глава МИД ФРГ Вадефуль

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европа не имеет каких-то табу относительно дальнейших санкционных возможностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Германии, по его словам, ожидают от РФ готовности согласиться на безусловное прекращение огня.

"Мы можем с разочарованием констатировать, что Россия до сих пор не сделала этого решающего шага. Мы будем должны на это реагировать... Мы не имеем каких-то табу относительно дальнейших санкционных возможностей... Пока Путин не будет реагировать и не будет готов к серьезным переговорам, в Европе будет большая готовность ввести дальнейшие санкционные пакеты", - сказал Вадефуль.

Министр отметил, что введенные до этого санкции имеют эффект, однако "нужны дальнейшие эффекты".

Также читайте: Германия поддерживает требование США о расходовании 5% ВВП на оборону, - МИД

Путину, подчеркнул глава МИД, стоит послать четкий сигнал готовности Европы принять все меры, которые существенно сузят его возможности в сфере экономики и политики, чтобы заставить его сделать конкретные шаги и сесть за стол переговоров.

Он надеется, что американские союзники придерживаются такой же позиции, как и европейцы, и хотят двигаться в одном направлении. У немецкого министра сложилось впечатление, что в США "есть высокая готовность подумать о санкциях". Но при любых условиях Европа должна быть сплоченной и решительной в своих собственных действиях, добавил он.

Читайте: РФ и Украина возобновили прямые переговоры, сделав первый шаг к миру, - Ван И