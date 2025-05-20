РУС
Европа готова ужесточать санкции, пока Путин не начнет серьезные переговоры, - глава МИД ФРГ Вадефуль

В Германии готовы усилить санкции против РФ

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европа не имеет каких-то табу относительно дальнейших санкционных возможностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Германии, по его словам, ожидают от РФ готовности согласиться на безусловное прекращение огня.

"Мы можем с разочарованием констатировать, что Россия до сих пор не сделала этого решающего шага. Мы будем должны на это реагировать... Мы не имеем каких-то табу относительно дальнейших санкционных возможностей... Пока Путин не будет реагировать и не будет готов к серьезным переговорам, в Европе будет большая готовность ввести дальнейшие санкционные пакеты", - сказал Вадефуль.

Министр отметил, что введенные до этого санкции имеют эффект, однако "нужны дальнейшие эффекты".

Также читайте: Германия поддерживает требование США о расходовании 5% ВВП на оборону, - МИД

Путину, подчеркнул глава МИД, стоит послать четкий сигнал готовности Европы принять все меры, которые существенно сузят его возможности в сфере экономики и политики, чтобы заставить его сделать конкретные шаги и сесть за стол переговоров.

Он надеется, что американские союзники придерживаются такой же позиции, как и европейцы, и хотят двигаться в одном направлении. У немецкого министра сложилось впечатление, что в США "есть высокая готовность подумать о санкциях". Но при любых условиях Европа должна быть сплоченной и решительной в своих собственных действиях, добавил он.

Читайте: РФ и Украина возобновили прямые переговоры, сделав первый шаг к миру, - Ван И

Нііімці молодці. Тримайте лідерство. , бажано на ділі.
20.05.2025 16:58 Ответить
ВПЕРЕД!!! ТАК ТРИМАТИ!!!
ВМИТИ НЕРПІШУЧОГО ДОННІ ЙОГО ЖЛАЙНОМ!!!
20.05.2025 16:59 Ответить
Не надо стесняться ,вводи санкции большие и малые, вводи поглубже и почаще, тем более что как поведало *****-резиновая попа, кацапам они идут только на пользу, вводи, вата не обидеться..
20.05.2025 17:01 Ответить
Нас медленно убивают
А Европа и США стоят ,смотрят
И говорят нам - ну потерпите
А путину говорят - ну не убивай их так быстро
Ты же можешь медленно.....
Кто из них более отвратителен ?
20.05.2025 17:02 Ответить
Усі. А ми - ідіоти, що взагалі на них сподівалися.
20.05.2025 17:22 Ответить
Ну так посилюй свої ссанкції засранкції. Чого не робиш того, євробрехунець?
20.05.2025 17:34 Ответить
В ЕЕС - 450.000.000 граждан , а в Россий - 130.000.000 гражан ...... и руские собрались идти до Лиссабона ,а застряли под Куплянском и немогут выбратся из "трясины" которую устроила Украина .... а обвиняют США ! мол невышвыриает агресора . И где бравые ребята из ЕЕС ,которые размахивают браво только "кулачьком".
20.05.2025 17:38 Ответить
ваші санкції більше втомили нас, ніж кацапів
20.05.2025 18:05 Ответить
 
 