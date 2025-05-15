РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9231 посетитель онлайн
Новости Требования Трампа к членам НАТО Оборонительные расходы НАТО
569 3

Германия поддерживает требование США о расходовании 5% ВВП на оборону, - МИД

Расходы на оборону. Германия поддержала требование Трампа

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль поддержал требование Дональда Трампа к членам НАТО о расходах 5% ВВП на оборону.

Об этом он заявил перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, "это предложение, которое согласовано также с американской стороной или предварительно согласовано".

"Мы, конечно, еще раз обсудим ее сегодня, но следует посмотреть на результат, и результатом являются те 5 %, которых требовал президент Трамп, которые он считает необходимыми, и мы поддерживаем его в этом, и видим в этом четкую приверженность Соединенных Штатов Америки к статье 5", - добавил министр.

Вадефуль отметил, что "НАТО является единственным союзом", который "стал сильнее благодаря этой ужасной войне (РФ против Украины. - Ред.) и является более сплоченным, чем когда-либо прежде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте хочет, чтобы в 2032 году страны НАТО тратили на оборону 5% ВВП, - премьер Нидерландов Схооф

Автор: 

НАТО (10256) Трамп Дональд (6443) Вадефуль Иоганн (53)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре, але часу багато втрачено. На мій погляд 5% для Європи це вже замало. І час збігає.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:44 Ответить
НАТО єдиний союз? З ********?!
показать весь комментарий
15.05.2025 10:47 Ответить
Одне за що можна подякувати Трампу,так це за те,що змусив шевелитися Європу
показать весь комментарий
15.05.2025 10:47 Ответить
 
 