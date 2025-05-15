Германия поддерживает требование США о расходовании 5% ВВП на оборону, - МИД

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль поддержал требование Дональда Трампа к членам НАТО о расходах 5% ВВП на оборону.

Об этом он заявил перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, "это предложение, которое согласовано также с американской стороной или предварительно согласовано".

"Мы, конечно, еще раз обсудим ее сегодня, но следует посмотреть на результат, и результатом являются те 5 %, которых требовал президент Трамп, которые он считает необходимыми, и мы поддерживаем его в этом, и видим в этом четкую приверженность Соединенных Штатов Америки к статье 5", - добавил министр.

Вадефуль отметил, что "НАТО является единственным союзом", который "стал сильнее благодаря этой ужасной войне (РФ против Украины. - Ред.) и является более сплоченным, чем когда-либо прежде".

