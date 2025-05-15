Німеччина підтримує вимогу США щодо витрати 5% ВВП на оборону, - МЗС

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав вимогу Дональда Трампа до членів НАТО щодо витрати 5% ВВП на оборону.

Про це він заявив перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, "це пропозиція, яка узгоджена також з американською стороною або попередньо узгоджена".

"Ми, звичайно, ще раз обговоримо її сьогодні, але слід подивитися на результат, і результатом є ті 5 %, яких вимагав президент Трамп, які він вважає необхідними, і ми підтримуємо його в цьому, і бачимо в цьому чітку прихильність Сполучених Штатів Америки до статті 5", - додав міністр.

Вадефул відзначив, що "НАТО є єдиним союзом", який "став сильнішим завдяки цій жахливій війні (РФ проти України. - Ред.) і є більш згуртованим, ніж будь-коли раніше".

