УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10700 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги Трампа до членів НАТО Оборонні витрати НАТО
569 3

Німеччина підтримує вимогу США щодо витрати 5% ВВП на оборону, - МЗС

Витрати на оборону. Німеччина підтримала вимогу Трампа

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав вимогу Дональда Трампа до членів НАТО щодо витрати 5% ВВП на оборону.

Про це він заявив перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, "це пропозиція, яка узгоджена також з американською стороною або попередньо узгоджена".

"Ми, звичайно, ще раз обговоримо її сьогодні, але слід подивитися на результат, і результатом є ті 5 %, яких вимагав президент Трамп, які він вважає необхідними, і ми підтримуємо його в цьому, і бачимо в цьому чітку прихильність Сполучених Штатів Америки до статті 5", - додав міністр.

Вадефул відзначив, що "НАТО є єдиним союзом", який "став сильнішим завдяки цій жахливій війні (РФ проти України. - Ред.) і є більш згуртованим, ніж будь-коли раніше".

Читайте: Сибіга зустрівся з главами МЗС Німеччини, Франції та Польщі: Варто посилювати тиск на Москву. ФОТО

Автор: 

НАТО (6719) Трамп Дональд (6963) Вадефуль Йоганн (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре, але часу багато втрачено. На мій погляд 5% для Європи це вже замало. І час збігає.
показати весь коментар
15.05.2025 10:44 Відповісти
НАТО єдиний союз? З ********?!
показати весь коментар
15.05.2025 10:47 Відповісти
Одне за що можна подякувати Трампу,так це за те,що змусив шевелитися Європу
показати весь коментар
15.05.2025 10:47 Відповісти
 
 