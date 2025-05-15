Сибіга зустрівся з главами МЗС Німеччини, Франції та Польщі: Варто посилювати тиск на Москву. ФОТО

Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із німецьким, польським та французьким колегами.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Розпочали день із зустрічі з нашими близькими друзями у форматі Веймар+: Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським. Я підтвердив відданість Президента України Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував наших партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті.



Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру.

"І що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України. Я вдячний Франції, Німеччині та Польщі за їхню непохитну підтримку", - підсумував міністр.

