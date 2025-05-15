УКР
Сибіга зустрівся з главами МЗС Німеччини, Франції та Польщі: Варто посилювати тиск на Москву. ФОТО

Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із німецьким, польським та французьким колегами.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочали день із зустрічі з нашими близькими друзями у форматі Веймар+: Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським. Я підтвердив відданість Президента України Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував наших партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті.

Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Путін повинен припинити уникати зустрічі із Зеленським, - Сибіга

Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру.

"І що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України. Я вдячний Франції, Німеччині та Польщі за їхню непохитну підтримку", - підсумував міністр.

Читайте: Глава МЗС Сибіга зустрівся з Держсекретарем Рубіо та сенатором Гремом

Сибіга зустрівся з Барро, Вадефулем та Сікорським
Сибіга зустрівся з Барро, Вадефулем та Сікорським

всі зустрічаються зі всіма, по п'ять разів на тиждень, з єдиною тезою: Варто посилювати тиск на Москву.
не розумію, ця байка ще досі, комусь заходить?
чи, це афігітєльна тєма кататися по світу, за гроші, лохів платників податків? імітація бурхливої діяльності.
показати весь коментар
15.05.2025 09:14 Відповісти
рубік був на зустрічі? - аx не було....
показати весь коментар
15.05.2025 09:14 Відповісти
І навіщо ця звіздьож. Пуйло знову висуне ідею, трампло її підтримає. І знову пауза в ударах наших безпілотників по параші.Вже тиждень параша не палає?
показати весь коментар
15.05.2025 09:15 Відповісти
Пока я бачу що вони посилюють тиск на круасани та пахлаву
показати весь коментар
15.05.2025 09:18 Відповісти
День сурка !
посилення тиску було ще 9 років тому , щось нове вже родіть
показати весь коментар
15.05.2025 09:23 Відповісти
Занепокоєння? *****,це ж теж було вже.🤔
показати весь коментар
15.05.2025 09:24 Відповісти
А в очі то пуйлу подивилися? Виходить що ні, бо там наш простой пареньок від наріду вже у 2019 році бачив мир і дапвно він в своїй голові закінчив війну.
показати весь коментар
15.05.2025 10:03 Відповісти
А попіаритись? Типу " Я пАтужний...
показати весь коментар
15.05.2025 14:22 Відповісти
 
 