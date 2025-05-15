Сибига встретился с главами МИД Германии, Франции и Польши: Стоит усилить давление на Москву. ФОТО
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с германским, польским и французским коллегами.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Начали день со встречи с нашими близкими друзьями в формате Веймар+: Жаном-Ноэлем Барро, Иоганном Вадефулем и Радославом Сикорским. Я подтвердил преданность Президента Украины Владимира Зеленского продвижению мирных усилий и проинформировал наших партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте.
Мы скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе", - говорится в сообщении.
Сибига отметил необходимость усиления давления на Москву с целью принуждения к миру.
"И что это должно происходить бок о бок с укреплением Украины. Я благодарен Франции, Германии и Польше за их непоколебимую поддержку", - подытожил министр.
не розумію, ця байка ще досі, комусь заходить?
чи, це афігітєльна тєма кататися по світу, за гроші, лохів платників податків? імітація бурхливої діяльності.
посилення тиску було ще 9 років тому , щось нове вже родіть