Сибига встретился с главами МИД Германии, Франции и Польши: Стоит усилить давление на Москву. ФОТО

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с германским, польским и французским коллегами.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Начали день со встречи с нашими близкими друзьями в формате Веймар+: Жаном-Ноэлем Барро, Иоганном Вадефулем и Радославом Сикорским. Я подтвердил преданность Президента Украины Владимира Зеленского продвижению мирных усилий и проинформировал наших партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте.



Мы скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе", - говорится в сообщении.

Сибига отметил необходимость усиления давления на Москву с целью принуждения к миру.

"И что это должно происходить бок о бок с укреплением Украины. Я благодарен Франции, Германии и Польше за их непоколебимую поддержку", - подытожил министр.

