Сибига встретился с главами МИД Германии, Франции и Польши: Стоит усилить давление на Москву. ФОТО

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с германским, польским и французским коллегами.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Начали день со встречи с нашими близкими друзьями в формате Веймар+: Жаном-Ноэлем Барро, Иоганном Вадефулем и Радославом Сикорским. Я подтвердил преданность Президента Украины Владимира Зеленского продвижению мирных усилий и проинформировал наших партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте.

Мы скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе", - говорится в сообщении.

Сибига отметил необходимость усиления давления на Москву с целью принуждения к миру.

"И что это должно происходить бок о бок с укреплением Украины. Я благодарен Франции, Германии и Польше за их непоколебимую поддержку", - подытожил министр.

Сибига встретился с Барро, Вадефулем и Сикорским
Сибига встретился с Барро, Вадефулем и Сикорским

всі зустрічаються зі всіма, по п'ять разів на тиждень, з єдиною тезою: Варто посилювати тиск на Москву.
не розумію, ця байка ще досі, комусь заходить?
чи, це афігітєльна тєма кататися по світу, за гроші, лохів платників податків? імітація бурхливої діяльності.
15.05.2025 09:14 Ответить
рубік був на зустрічі? - аx не було....
15.05.2025 09:14 Ответить
І навіщо ця звіздьож. Пуйло знову висуне ідею, трампло її підтримає. І знову пауза в ударах наших безпілотників по параші.Вже тиждень параша не палає?
15.05.2025 09:15 Ответить
Пока я бачу що вони посилюють тиск на круасани та пахлаву
15.05.2025 09:18 Ответить
День сурка !
посилення тиску було ще 9 років тому , щось нове вже родіть
15.05.2025 09:23 Ответить
Занепокоєння? *****,це ж теж було вже.🤔
15.05.2025 09:24 Ответить
А в очі то пуйлу подивилися? Виходить що ні, бо там наш простой пареньок від наріду вже у 2019 році бачив мир і дапвно він в своїй голові закінчив війну.
15.05.2025 10:03 Ответить
А попіаритись? Типу " Я пАтужний...
15.05.2025 14:22 Ответить
 
 