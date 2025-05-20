РФ и Украина возобновили прямые переговоры, сделав первый шаг к миру, - Ван И

Глава МИД Китая Ван И провел телефонные разговоры с германским и польским коллегами Иоганном Вадефулем и Радославом Сикорским, обсудив войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

В разговоре с министром иностранных дел Германии Ван И обменялся с ним "мнениями относительно украинского кризиса".

"Китай всегда был предан содействию миру и переговорам и поддерживает достижение справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения путем прямого диалога", - говорится в сообщении.

Вадефуль, отметили в МИД КНР, выразил надежду, что Китай применит свое влияние для содействия прекращению огня и скорейшему завершению войны.

В разговоре с Сикорским Ван И отметил, что КНР ожидает, что все стороны и в дальнейшем продемонстрируют свою готовность решить "кризис" политическим путем.

"Китай всегда был предан миротворчеству и содействию переговорам и никогда не отказывался от своих мирных усилий, включая создание группы "Друзья мира" со странами глобального Юга. Россия и Украина недавно возобновили прямые переговоры, и, несмотря на разногласия в позициях, они сделали первый шаг к миру", - говорится в сообщении.

