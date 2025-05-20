РУС
Новости Китай о мирных переговорах по Украине
2 150 23

РФ и Украина возобновили прямые переговоры, сделав первый шаг к миру, - Ван И

В Китае отреагировали на переговоры Украины и РФ

Глава МИД Китая Ван И провел телефонные разговоры с германским и польским коллегами Иоганном Вадефулем и Радославом Сикорским, обсудив войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

В разговоре с министром иностранных дел Германии Ван И обменялся с ним "мнениями относительно украинского кризиса".

"Китай всегда был предан содействию миру и переговорам и поддерживает достижение справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения путем прямого диалога", - говорится в сообщении.

Вадефуль, отметили в МИД КНР, выразил надежду, что Китай применит свое влияние для содействия прекращению огня и скорейшему завершению войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет, чтобы Китай и Бразилия помогли убедить Путина прекратить огонь, - МИД

В разговоре с Сикорским Ван И отметил, что КНР ожидает, что все стороны и в дальнейшем продемонстрируют свою готовность решить "кризис" политическим путем.

"Китай всегда был предан миротворчеству и содействию переговорам и никогда не отказывался от своих мирных усилий, включая создание группы "Друзья мира" со странами глобального Юга. Россия и Украина недавно возобновили прямые переговоры, и, несмотря на разногласия в позициях, они сделали первый шаг к миру", - говорится в сообщении.

Читайте: Трамп заявил, что готов поехать в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Автор: 

Германия (7229) Китай (3135) Польша (8623) Сикорский Радослав (456) Ван И (79) Вадефуль Иоганн (55)
+8
іншого коменту від китайського івана годі було чекати.
20.05.2025 10:04 Ответить
+7
Ці ще підгавкують там зі своєї Хуанхе.
20.05.2025 10:03 Ответить
+7
Знову ця вузькоока мерзота вилізла, саме Китай приклав всіх зусиль що б рашиські варвари продовжували цю криваву війну ,саме ви постачаєте всі комплектуючі для озброєння ,саме на вас припадає 40% рашиського експорту тому хоч не прикидайтесь миротворцями ви є співучасниками злочинів.
20.05.2025 10:09 Ответить
20.05.2025 10:03 Ответить
Виявляється є три види п.дорів: плішивий , рижий та жовтий. Кампашка.
20.05.2025 10:34 Ответить
20.05.2025 10:04 Ответить
Шо за куйня?...
20.05.2025 10:05 Ответить
Китайці, сер., 😊
20.05.2025 10:18 Ответить
Далі буде - Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю?
20.05.2025 10:08 Ответить
20.05.2025 10:09 Ответить
разом з гундяєм війну в Україні ,найперше благословили китайські облізлі собаки.Без цього "благословення" куйло б ніколи не наважився на війну в Україні...Вже очевидно.що 3,14дерація з Китаєм відсовують США.ЗА ПОСИЛЬНОЇ ДОПОМОГИ "ТРАМБОНА" ,НА РІВЕНЬ ДРУГОСОРТНОЇ ДЕРЖАВИ ДУМКУ І РІШЕННЯ КОТРОЇ ,МОЖНА "ВЕРТІТИ НА КУЮ" НА СВІЙ РОЗСУД І ДЛЯ ВЛАСНОЇ КОРИСТІ І ВИГОДИ...
20.05.2025 10:09 Ответить
В даній ситуації Ван Ї нічого не вирішує , а тільки тявкати вміє 😡
20.05.2025 10:12 Ответить
Поза страуса(голова в пісок) завжди була присуща Китаю та його лідерів.Ви навіть війну не називаєте війною, а "кризою".,агресора і жертву відповідно.
20.05.2025 10:23 Ответить
Цинічна вузькоока ****. Дипломат такого рангу, він добре розуміє, шо ніякий це не крок до миру.
20.05.2025 10:25 Ответить
китайці чекають коли європейці пішлють накуй рудого довбня та приповзуть к ним по допомогу...
20.05.2025 10:25 Ответить
чому всі очікують, що кожна країна буде ставити інтереси України пріорітетнішими за власні, якщо навіть більшість українців цього не навчилися робити?
20.05.2025 10:35 Ответить
Тому, що кожну країну Європи по одинці росії, китаю та трампу легше перемогти та зробити залежною. Треба дивитися трошки далі свого носа, хоч би на 2-3 кроки вперед.
20.05.2025 11:15 Ответить
>> Китай завжди був відданий сприянню миру...

Після війни ще буде слідство, яким чином китайські клони німецького двигуна внутрішнього згоряння L550 вибухають десятками і сотнями (!) щоночі (!) разом з "мопедами" в Україні.

І ще багато чого цікавого зʼясується щодо "китайського сприяння миру".
20.05.2025 10:38 Ответить
знову це чарівне словосполучення "після війни". Поки рашисти виробляють більше ракет ніж використовують, то на це годі сподіватися
20.05.2025 11:26 Ответить
ПНХ жовта мавпо. Таке ж саме хворе як і руда мавпа.
20.05.2025 10:44 Ответить
*** Ло Дзян
20.05.2025 11:02 Ответить
Він косить під придурка чи насправді таким і є?
20.05.2025 11:14 Ответить
Це не крок до миру. Це кров з вух 100500 раз слухати кремлівські хотєлки під виглядом дипломатії
20.05.2025 11:37 Ответить
Ваня, що ти мелеш? Які переговори?
20.05.2025 11:47 Ответить
У сенсі? Кацапи висунули ультиматум у 100 раз. Це типу такі прямі переговори по-китайські?
20.05.2025 11:55 Ответить
 
 