РФ та Україна відновили прямі переговори, зробивши перший крок до миру, - Ван Ї

Глава МЗС Китаю Ван Ї провів телефонні розмови із німецьким та польським колегами Йоганном Вадефулєм та Радославом Сікорським, обговоривши війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

У розмові з міністром закордонних справ Німеччини Ван Ї обмінявся із ним "думками щодо української кризи".

"Китай завжди був відданий сприянню миру та переговорам і підтримує досягнення справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди шляхом прямого діалогу", - йдеться в повідомленні.

Вадефуль, зазначили у МЗС КНР, висловив сподівання, що Китай застосує свій вплив для сприяння припиненню вогню та якнайшвидшому завершенню війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче, щоб Китай і Бразилія допомогли переконати Путіна припинити вогонь, - МЗС

У розмові із Сікорським Ван Ї зазначив, що КНР очікує, що всі сторони і надалі продемонструють свою готовність вирішити "кризу" політичним шляхом.

"Китай завжди був відданий миротворчості та сприянню переговорам і ніколи не відмовлявся від своїх мирних зусиль, включаючи створення групи "Друзі миру" з країнами глобального Півдня. Росія та Україна нещодавно відновили прямі переговори, і, попри розбіжності в позиціях, вони зробили перший крок до миру", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Трамп заявив, що готовий поїхати в Китай на зустріч із Сі Цзіньпіном