УКР
Новини Китай про мирні переговори щодо України
РФ та Україна відновили прямі переговори, зробивши перший крок до миру, - Ван Ї

У Китаї відреагували на переговори України та РФ

Глава МЗС Китаю Ван Ї провів телефонні розмови із німецьким та польським колегами Йоганном Вадефулєм та Радославом Сікорським, обговоривши війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

У розмові з міністром закордонних справ Німеччини Ван Ї обмінявся із ним "думками щодо української кризи".

"Китай завжди був відданий сприянню миру та переговорам і підтримує досягнення справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди шляхом прямого діалогу", - йдеться в повідомленні.

Вадефуль, зазначили у МЗС КНР, висловив сподівання, що Китай застосує свій вплив для сприяння припиненню вогню та якнайшвидшому завершенню війни.

У розмові із Сікорським Ван Ї зазначив, що КНР очікує, що всі сторони і надалі продемонструють свою готовність вирішити "кризу" політичним шляхом.

"Китай завжди був відданий миротворчості та сприянню переговорам і ніколи не відмовлявся від своїх мирних зусиль, включаючи створення групи "Друзі миру" з країнами глобального Півдня. Росія та Україна нещодавно відновили прямі переговори, і, попри розбіжності в позиціях, вони зробили перший крок до миру", - йдеться в повідомленні.

іншого коменту від китайського івана годі було чекати.
20.05.2025 10:04 Відповісти
Ці ще підгавкують там зі своєї Хуанхе.
20.05.2025 10:03 Відповісти
Знову ця вузькоока мерзота вилізла, саме Китай приклав всіх зусиль що б рашиські варвари продовжували цю криваву війну ,саме ви постачаєте всі комплектуючі для озброєння ,саме на вас припадає 40% рашиського експорту тому хоч не прикидайтесь миротворцями ви є співучасниками злочинів.
20.05.2025 10:09 Відповісти
Виявляється є три види п.дорів: плішивий , рижий та жовтий. Кампашка.
20.05.2025 10:34 Відповісти
Шо за куйня?...
20.05.2025 10:05 Відповісти
Китайці, сер., 😊
20.05.2025 10:18 Відповісти
Далі буде - Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю?
20.05.2025 10:08 Відповісти
разом з гундяєм війну в Україні ,найперше благословили китайські облізлі собаки.Без цього "благословення" куйло б ніколи не наважився на війну в Україні...Вже очевидно.що 3,14дерація з Китаєм відсовують США.ЗА ПОСИЛЬНОЇ ДОПОМОГИ "ТРАМБОНА" ,НА РІВЕНЬ ДРУГОСОРТНОЇ ДЕРЖАВИ ДУМКУ І РІШЕННЯ КОТРОЇ ,МОЖНА "ВЕРТІТИ НА КУЮ" НА СВІЙ РОЗСУД І ДЛЯ ВЛАСНОЇ КОРИСТІ І ВИГОДИ...
20.05.2025 10:09 Відповісти
В даній ситуації Ван Ї нічого не вирішує , а тільки тявкати вміє 😡
20.05.2025 10:12 Відповісти
Поза страуса(голова в пісок) завжди була присуща Китаю та його лідерів.Ви навіть війну не називаєте війною, а "кризою".,агресора і жертву відповідно.
20.05.2025 10:23 Відповісти
Цинічна вузькоока ****. Дипломат такого рангу, він добре розуміє, шо ніякий це не крок до миру.
20.05.2025 10:25 Відповісти
китайці чекають коли європейці пішлють накуй рудого довбня та приповзуть к ним по допомогу...
20.05.2025 10:25 Відповісти
чому всі очікують, що кожна країна буде ставити інтереси України пріорітетнішими за власні, якщо навіть більшість українців цього не навчилися робити?
20.05.2025 10:35 Відповісти
Тому, що кожну країну Європи по одинці росії, китаю та трампу легше перемогти та зробити залежною. Треба дивитися трошки далі свого носа, хоч би на 2-3 кроки вперед.
20.05.2025 11:15 Відповісти
>> Китай завжди був відданий сприянню миру...

Після війни ще буде слідство, яким чином китайські клони німецького двигуна внутрішнього згоряння L550 вибухають десятками і сотнями (!) щоночі (!) разом з "мопедами" в Україні.

І ще багато чого цікавого зʼясується щодо "китайського сприяння миру".
20.05.2025 10:38 Відповісти
знову це чарівне словосполучення "після війни". Поки рашисти виробляють більше ракет ніж використовують, то на це годі сподіватися
20.05.2025 11:26 Відповісти
ПНХ жовта мавпо. Таке ж саме хворе як і руда мавпа.
20.05.2025 10:44 Відповісти
*** Ло Дзян
20.05.2025 11:02 Відповісти
Він косить під придурка чи насправді таким і є?
20.05.2025 11:14 Відповісти
Це не крок до миру. Це кров з вух 100500 раз слухати кремлівські хотєлки під виглядом дипломатії
20.05.2025 11:37 Відповісти
Ваня, що ти мелеш? Які переговори?
20.05.2025 11:47 Відповісти
У сенсі? Кацапи висунули ультиматум у 100 раз. Це типу такі прямі переговори по-китайські?
20.05.2025 11:55 Відповісти
 
 