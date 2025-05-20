РФ та Україна відновили прямі переговори, зробивши перший крок до миру, - Ван Ї
Глава МЗС Китаю Ван Ї провів телефонні розмови із німецьким та польським колегами Йоганном Вадефулєм та Радославом Сікорським, обговоривши війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР.
У розмові з міністром закордонних справ Німеччини Ван Ї обмінявся із ним "думками щодо української кризи".
"Китай завжди був відданий сприянню миру та переговорам і підтримує досягнення справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди шляхом прямого діалогу", - йдеться в повідомленні.
Вадефуль, зазначили у МЗС КНР, висловив сподівання, що Китай застосує свій вплив для сприяння припиненню вогню та якнайшвидшому завершенню війни.
У розмові із Сікорським Ван Ї зазначив, що КНР очікує, що всі сторони і надалі продемонструють свою готовність вирішити "кризу" політичним шляхом.
"Китай завжди був відданий миротворчості та сприянню переговорам і ніколи не відмовлявся від своїх мирних зусиль, включаючи створення групи "Друзі миру" з країнами глобального Півдня. Росія та Україна нещодавно відновили прямі переговори, і, попри розбіжності в позиціях, вони зробили перший крок до миру", - йдеться в повідомленні.
Після війни ще буде слідство, яким чином китайські клони німецького двигуна внутрішнього згоряння L550 вибухають десятками і сотнями (!) щоночі (!) разом з "мопедами" в Україні.
І ще багато чого цікавого зʼясується щодо "китайського сприяння миру".