Когда Трамп признает, что Путин играет с ним – будут сильные санкции, - Сикорский

Сикорский о санкциях в отношении РФ

По мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, когда президент США Дональд Трамп признает, что российский диктатор Владимир Путин "играет с ним", тогда будет введен в действие жесткий пакет санкций.

Об этом он сказал после заседания Совета ЕС по делам обороны и по иностранным делам в Брюсселе, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что если президент Трамп наконец признает, что Владимир Путин играет в кошки-мышки и тянет время вместо того, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, тогда очень жесткий пакет сенатора Линдси Грэма может быть запущен. И если это произойдет, ответ ЕС будет не хуже", - сказал Сикорский, когда его спросили о решимости ЕС вводить новые санкции против России.

На вопрос журналистов о заявлении Белого дома относительно возможного "прекращения поддержки украинцев во время этой войны", глава дипломатии Польши заявил, что "не понимает этого таким образом".

"Это признак нетерпения США и возможность отказа от посреднических попыток. Зато Украина продолжает бороться, имеет поддержку Европы и США. На фоне этого почти 80 американских сенаторов подписались под пакетом очень жестких санкций",- сказал дипломат.

Сикорский также добавил, что "реакция Европы должна быть выражена на языке, который поймет Путин, а он понимает только язык жесткой силы и финансов".

Читайте также: Готовится 18-й пакет с дальнейшими жесткими санкциями против РФ, - фон дер Ляйен

Кроме этого, он отметил важность инвестировать в оборонную промышленность Украины.

"То, что мы можем сделать сразу, - это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, для производства дронов. Это в основном война дронов. Мы можем помочь не только Украине, но и себе. Это возможности, которые должна иметь каждая уважающая себя армия", - сказал глава МИД Польши.

Напомним, что 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Читайте также: Европа готова ужесточать санкции, пока Путин не начнет серьезные переговоры, - глава МИД ФРГ Вадефуль

россия (96963) санкции (11773) Сикорский Радослав (456) Трамп Дональд (6466)
+11
Это получается Трамп должен признать что он глупый идиот? Ну честно говоря, сомневаюсь в подобном повороте...
20.05.2025 17:03 Ответить
20.05.2025 17:03 Ответить
+6
Трамп є учасником гри з самого початку, тобто з першої каденції.
20.05.2025 17:04 Ответить
20.05.2025 17:04 Ответить
+6
Нет!
No!
Скорее козел начнет давать молоко
Чем Трамп введет санкции против путина
20.05.2025 17:08 Ответить
20.05.2025 17:08 Ответить
Трамп от ***** токого приказа не получал, не надейтесь!
20.05.2025 17:02 Ответить
20.05.2025 17:02 Ответить
Коли Трампа вилікують від старечого маразму, ось тоді...
20.05.2025 17:10 Ответить
20.05.2025 17:10 Ответить
а спосіб лікування - там один: лоботомія
20.05.2025 17:51 Ответить
20.05.2025 17:51 Ответить
Французи придумали чудовий засіб від нежиті, який, проте, чудово лікує і старечий маразм. Називається- гільотина.
20.05.2025 19:11 Ответить
20.05.2025 19:11 Ответить
ПОЛЯКИИИИ, годі лизати дупу тому, котрий цим лиш й живе без виконання будь-яких обовʼязків перед партнерами !!!
Краще звертайтеся до політиків США !!!
20.05.2025 17:03 Ответить
20.05.2025 17:03 Ответить
Не нервуй так, скоро депортують,
20.05.2025 17:05 Ответить
20.05.2025 17:05 Ответить
20.05.2025 17:07 Ответить
20.05.2025 17:07 Ответить
підтримки тобі й надалі від скотиняк Подлячини - як ви засвічуєтеся!!!
20.05.2025 17:09 Ответить
20.05.2025 17:09 Ответить
Это получается Трамп должен признать что он глупый идиот? Ну честно говоря, сомневаюсь в подобном повороте...
20.05.2025 17:03 Ответить
20.05.2025 17:03 Ответить
Ще ні один придурок не визнав, що він придурок. Бо він придурок...
20.05.2025 17:25 Ответить
20.05.2025 17:25 Ответить
краще і не скажеш
20.05.2025 18:51 Ответить
20.05.2025 18:51 Ответить
До дебіла не дійде, тім паче агенту думать не треба, йому треба завдання виконувати
20.05.2025 17:04 Ответить
20.05.2025 17:04 Ответить
Трамп є учасником гри з самого початку, тобто з першої каденції.
20.05.2025 17:04 Ответить
20.05.2025 17:04 Ответить
АХАХАХХАХАХАХАХАХ - НЕ НЕ БУДУТЬ. Якщо Польща уже не зрозуміє що в неї є лише вона - то буде хлебтати як ми
20.05.2025 17:04 Ответить
20.05.2025 17:04 Ответить
Не буде - пуйло визнає їх як державу, а нас ні, так що забудьте
20.05.2025 17:07 Ответить
20.05.2025 17:07 Ответить
коли жаба цицьки дасть
20.05.2025 17:05 Ответить
20.05.2025 17:05 Ответить
Безпрецендентні санкції, рішуче засудження та глибоке занепокоєння - все чим сьогоднішній Захід може "лякати" диктаторів
20.05.2025 17:05 Ответить
20.05.2025 17:05 Ответить
Нет!
No!
Скорее козел начнет давать молоко
Чем Трамп введет санкции против путина
20.05.2025 17:08 Ответить
20.05.2025 17:08 Ответить
Це вже доходить до Ідіотизму світового масштабу.
20.05.2025 17:08 Ответить
20.05.2025 17:08 Ответить
старе що мале. малий хоч росте і більше буде розумніше, але старий все-розуму не набереться. бо розум йде до низу.
20.05.2025 17:09 Ответить
20.05.2025 17:09 Ответить
Чи європейці ніяк не можуть пояснити рудому, що таке 2×2, чи рудий все розуміє та робить те що робить бо просто він лайно собаче.
20.05.2025 17:09 Ответить
20.05.2025 17:09 Ответить
Тут ключове не "коли", а "визнає".
20.05.2025 17:11 Ответить
20.05.2025 17:11 Ответить
Все ж таки будуть сильні санкції, так? Від Європи або попередньої адміністрації США санкції є недостатньо сильними, але тепер будуть сильними... може... колись?
20.05.2025 17:11 Ответить
20.05.2025 17:11 Ответить
Сікорський, ти трампіст недолугий. Трумп ніколи нічого не визнає. Тобто прийдеться обходитись без нього, якщо хочеш жити.
20.05.2025 17:11 Ответить
20.05.2025 17:11 Ответить
20.05.2025 17:14 Ответить
20.05.2025 17:14 Ответить
І ЦЕ було. З нього все й почалось.
20.05.2025 17:38 Ответить
20.05.2025 17:38 Ответить
Так ото ж...
20.05.2025 19:49 Ответить
20.05.2025 19:49 Ответить
а коли ж він вже це визнає, дібіл
20.05.2025 17:18 Ответить
20.05.2025 17:18 Ответить
Наївні рожеві поні... Справді сильні санкції - в нього вже на столі, і він чудово розуміє, що ***** з ним грається. Але Трамп краще здасть йому Україну, ніж введе санкції. В них там грандбізнес запланований, і Трампу неважливо, яким буде мир - справедливим, чи через капітуляцію України.
20.05.2025 17:19 Ответить
20.05.2025 17:19 Ответить
Трампон признает... Признать от слова "знать", а чтобы знать, надо иметь мозги, которых у Трампона не было с рождения.
20.05.2025 17:20 Ответить
20.05.2025 17:20 Ответить
ну просто найпекельніші з пекельних санкцій
20.05.2025 17:21 Ответить
20.05.2025 17:21 Ответить
Ключове - якщо визнає.
20.05.2025 17:21 Ответить
20.05.2025 17:21 Ответить
сікорський все проспав.

це вчора трамп казав, що йому треба 2-4 тижні щоб дізнатись наміри росії.

сьогодні трамп каже, що йому треба 2-4 тижні, але щоб дізнатись, чи робить (УВАГА) Україна достатньо для настання миру
20.05.2025 17:24 Ответить
20.05.2025 17:24 Ответить
If Trump realizes Putin is fooling him, he will smite the Russian dictator, he will smite him real hard. No one makes a fool of Donald Trump and the American people who elected their favorite son to the most important job in the world.
20.05.2025 17:25 Ответить
20.05.2025 17:25 Ответить
Коли дурне думає, що воно хитре...
20.05.2025 17:27 Ответить
20.05.2025 17:27 Ответить
Коли Трамп визнає що путін грається з ним він зробить з ним те,що зробив з КНДР.
А що він зробив з КНДР?
Він взнав що Кім на нього поклав...
І шо?..
Та нічого...Сказав хрєн з ним,з тим Кімом...
20.05.2025 17:30 Ответить
20.05.2025 17:30 Ответить
Не "КОЛИ", а ЯКЩО!
Вонож тупезне як срака...
20.05.2025 17:30 Ответить
20.05.2025 17:30 Ответить
Всі окуня рубають. Трамп може дурника грати, але він гне свою лінію і рухається туди куди вважає за потрібне, а те шо хтось вперто не хоче цього визнавати і чекає якогось "просвітлення (типу він так скочить і - ах, все стало зрозуміло!)"- це вже не його проблеми. Для такої публіки Сікорський і компанія грають п'єcу "Буде те і буде се". Зауважте, що все в майбутньому часі - буде, будуть.
20.05.2025 17:31 Ответить
20.05.2025 17:31 Ответить
зі всією повагою до Сікорського❤️ , але не лікуйте старого запроданця трампа ,своїми заохочуваннями ...воно не просто дурне ,воно недоробленне зовсім ...
20.05.2025 17:42 Ответить
20.05.2025 17:42 Ответить
Роби свої гелікоптери і не звизди. Ой, це не той, тоді про гелікоптери забудь
20.05.2025 18:05 Ответить
20.05.2025 18:05 Ответить
Трамп і признається, що він лох? Скаже, що все по плану, і це взагалі проблема Європи і України. А він своє зробив, як обіцяв.
20.05.2025 18:10 Ответить
20.05.2025 18:10 Ответить
Тобто, коли глухий почує, а сліпий прозріє
20.05.2025 18:12 Ответить
20.05.2025 18:12 Ответить
Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним - будуть сильні санкції, - Сікорський ...тобто нiколи...
20.05.2025 18:16 Ответить
20.05.2025 18:16 Ответить
Скорше,якщо,а не коли.
20.05.2025 18:23 Ответить
20.05.2025 18:23 Ответить
це все одно що зізнатися що їб@в козу та/або голосував за ЗЕ
20.05.2025 18:54 Ответить
20.05.2025 18:54 Ответить
Якесь садо-мазо
20.05.2025 18:55 Ответить
20.05.2025 18:55 Ответить
Отямтесь, пене Сікорський, це не ***** грається з Трампом, в них все чікі-пікі, то Трамп грається з вами, маю на увазі всіх європейських політиків.
21.05.2025 00:37 Ответить
21.05.2025 00:37 Ответить
 
 