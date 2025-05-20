Когда Трамп признает, что Путин играет с ним – будут сильные санкции, - Сикорский
По мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, когда президент США Дональд Трамп признает, что российский диктатор Владимир Путин "играет с ним", тогда будет введен в действие жесткий пакет санкций.
Об этом он сказал после заседания Совета ЕС по делам обороны и по иностранным делам в Брюсселе, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что если президент Трамп наконец признает, что Владимир Путин играет в кошки-мышки и тянет время вместо того, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, тогда очень жесткий пакет сенатора Линдси Грэма может быть запущен. И если это произойдет, ответ ЕС будет не хуже", - сказал Сикорский, когда его спросили о решимости ЕС вводить новые санкции против России.
На вопрос журналистов о заявлении Белого дома относительно возможного "прекращения поддержки украинцев во время этой войны", глава дипломатии Польши заявил, что "не понимает этого таким образом".
"Это признак нетерпения США и возможность отказа от посреднических попыток. Зато Украина продолжает бороться, имеет поддержку Европы и США. На фоне этого почти 80 американских сенаторов подписались под пакетом очень жестких санкций",- сказал дипломат.
Сикорский также добавил, что "реакция Европы должна быть выражена на языке, который поймет Путин, а он понимает только язык жесткой силы и финансов".
Кроме этого, он отметил важность инвестировать в оборонную промышленность Украины.
"То, что мы можем сделать сразу, - это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, для производства дронов. Это в основном война дронов. Мы можем помочь не только Украине, но и себе. Это возможности, которые должна иметь каждая уважающая себя армия", - сказал глава МИД Польши.
Напомним, что 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.
Краще звертайтеся до політиків США !!!
No!
Скорее козел начнет давать молоко
Чем Трамп введет санкции против путина
це вчора трамп казав, що йому треба 2-4 тижні щоб дізнатись наміри росії.
сьогодні трамп каже, що йому треба 2-4 тижні, але щоб дізнатись, чи робить (УВАГА) Україна достатньо для настання миру
А що він зробив з КНДР?
Він взнав що Кім на нього поклав...
І шо?..
Та нічого...Сказав хрєн з ним,з тим Кімом...
Вонож тупезне як срака...