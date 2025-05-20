УКР
Новини Санкції проти Росії
Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: "Побачимо"

Трамп про те, чи запровадять США нові санкції проти рф

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що обмірковує, які дії вжити дії вжити після того, як Європейський Союз та Велика Британія запровадили нові санкції проти РФ. Однак жодних подробиць він не озвучив.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розглядаємо багато речей, але побачимо", - сказав Трамп, покидаючи Капітолійський пагорб після зустрічі з республіканцями щодо їхнього податкового законопроєкту.

Нагадаємо, що 20 травня Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Також цього дня Велика Британія оголосила про запровадження "широкомасштабних санкцій" проти Росії.

Читайте також: Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним – будуть сильні санкції, - Сікорський

Автор: 

Топ коментарі
+25
От дегенерат.
показати весь коментар
20.05.2025 20:14 Відповісти
+18
показати весь коментар
20.05.2025 20:17 Відповісти
+17
сьогодні путін пожаліється Трампу і розкаже що він любить не тільки Меланію , но і Трампа , що аж замироточить берізка.
показати весь коментар
20.05.2025 20:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От дегенерат.
показати весь коментар
20.05.2025 20:14 Відповісти
Так, простий довбень, але точно такий як наш. Обоє кричали щоб подивитися в о..ко пуйла і там відшукати мир і обоє кричали, що потрібно перестати стріляти. Так що нашим 73% не так соромно, бо і за океаном я такі самі прибацані, єдине, що в США то немає війни.
показати весь коментар
20.05.2025 21:25 Відповісти
Довбограй!
показати весь коментар
20.05.2025 20:16 Відповісти
сьогодні путін пожаліється Трампу і розкаже що він любить не тільки Меланію , но і Трампа , що аж замироточить берізка.
показати весь коментар
20.05.2025 20:17 Відповісти
Меланія дама Агонь, ***** їй не ровня
показати весь коментар
20.05.2025 20:42 Відповісти
Побачимо - сказав сліпий. Подумаємо - сказав дурний.
показати весь коментар
20.05.2025 20:17 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 20:17 Відповісти
"Ми розглядаємо багато речей, але побачимо", - сказав Трамп

- О мудрый эмир, о мудрейший из мудрых, о умудренный мудростью мудрых, о над мудрыми мудрый эмир!..

(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
показати весь коментар
20.05.2025 20:18 Відповісти
Руде образилося, що проти дружка ху...ла ЄС та Британія санкціїї ввели. Поїхав до свого портрета та скульптури радитись!😁
показати весь коментар
20.05.2025 20:18 Відповісти
Круто.Накінець показали ріелтору,що він і не дуже потрибний.Це для нього образа велика.А друзів немае.Скоро буде один.
показати весь коментар
20.05.2025 20:19 Відповісти
...бєз ансамБЛЯ
показати весь коментар
20.05.2025 20:23 Відповісти
Давно пора всім європейським лідерам включити ігнор в бік дурдому і спілкуватись лише з когресменами та сенаторами.
показати весь коментар
20.05.2025 23:37 Відповісти
Сказав сліпий - побачимо а глухий - почуємо
показати весь коментар
20.05.2025 20:20 Відповісти
Рижий боїться плєшивого до усрачки. Це йому не жікок хапати між ногами.
показати весь коментар
20.05.2025 20:21 Відповісти
Чого його йому боятися?
показати весь коментар
20.05.2025 20:25 Відповісти
краснов грає президента сша.
показати весь коментар
20.05.2025 20:28 Відповісти
не забудет, не простит
показати весь коментар
20.05.2025 20:29 Відповісти
Ооооооо.....наймудріший!
показати весь коментар
20.05.2025 20:30 Відповісти
Це падло хоче інвестувати в рашку, а не санціїї вводити
показати весь коментар
20.05.2025 20:32 Відповісти
Трамп посмотрит, какой степени прожарки выйдет рубио, а жарят его сейчас не плохо, но патрона отмазывает! Трамп как всегда наобещал и забыл, а по стенам будут розмазывать в сенате вот таких пикинесов как рубио!
показати весь коментар
20.05.2025 20:34 Відповісти
Дивись, "Кутузов"!
показати весь коментар
20.05.2025 20:35 Відповісти
Хоче побачити методичку-інстркуцію *****
показати весь коментар
20.05.2025 20:37 Відповісти
де той стрілок з Гавайських островів, який промазав та пошкодив цьому Вилупку вухо?
показати весь коментар
20.05.2025 20:42 Відповісти
Путін грає Трампом, як на скрипці. Президент рф виграє час, щоб захопити більше територій України, - так гостро «підколола» президента США Сенатор Шахін
показати весь коментар
20.05.2025 20:47 Відповісти
Трумп сказав, що обдумує, вводити,чи ні, у відповідь санкції проти ЄС..
показати весь коментар
20.05.2025 20:47 Відповісти
очі тобі б вже повилазили, дібіл
показати весь коментар
20.05.2025 20:59 Відповісти
Нам би зараз було не цікаво яке прізвище у президента США (Байден чи Трамп), якби в 2019 не наобирали, замість українського президента, ватноголового ЗЕленого скомороха. Були прикладені титанічні зусилля нашої дипломатії, щоб з 2014-2019 Україна стала нарешті суб"єктом зовнішньої політики, це коли наші партнери не вирішували нічого, що стосується України, без України. Але цей принцип, нажаль, давнл в минулому...
показати весь коментар
20.05.2025 21:33 Відповісти
Та вже ж обдумав: замість санкцій пропонує пуйлу "вільну торгівлю і економічний рай" а ще поцілунки взасос і запрошення в G8
А хтось чекає від кремлівського агента санкції? Наївні чи роблять вигляд?
показати весь коментар
20.05.2025 22:30 Відповісти
 
 