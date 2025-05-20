Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: "Побачимо"

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що обмірковує, які дії вжити дії вжити після того, як Європейський Союз та Велика Британія запровадили нові санкції проти РФ. Однак жодних подробиць він не озвучив.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розглядаємо багато речей, але побачимо", - сказав Трамп, покидаючи Капітолійський пагорб після зустрічі з республіканцями щодо їхнього податкового законопроєкту.

Нагадаємо, що 20 травня Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Також цього дня Велика Британія оголосила про запровадження "широкомасштабних санкцій" проти Росії.

