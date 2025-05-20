РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
7 703 30

Трамп о действиях США после того, как ЕС и Великобритания ввели новые санкции против РФ: "Посмотрим"

Трамп о том, введут ли США новые санкции против РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обдумывает, какие действия предпринять действия предпринять после того, как Европейский Союз и Великобритания ввели новые санкции против РФ. Однако никаких подробностей он не озвучил.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем много вещей, но увидим", - сказал Трамп, покидая Капитолийский холм после встречи с республиканцами относительно их налогового законопроекта.

Напомним, что 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Также в этот день Великобритания объявила о введении "широкомасштабных санкций" против России.

Читайте также: Когда Трамп признает, что Путин играет с ним - будут сильные санкции, - Сикорский

Автор: 

санкции (11773) США (27770) Трамп Дональд (6466)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
От дегенерат.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:14 Ответить
+18
показать весь комментарий
20.05.2025 20:17 Ответить
+17
сьогодні путін пожаліється Трампу і розкаже що він любить не тільки Меланію , но і Трампа , що аж замироточить берізка.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От дегенерат.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:14 Ответить
Так, простий довбень, але точно такий як наш. Обоє кричали щоб подивитися в о..ко пуйла і там відшукати мир і обоє кричали, що потрібно перестати стріляти. Так що нашим 73% не так соромно, бо і за океаном я такі самі прибацані, єдине, що в США то немає війни.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:25 Ответить
Довбограй!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:16 Ответить
сьогодні путін пожаліється Трампу і розкаже що він любить не тільки Меланію , но і Трампа , що аж замироточить берізка.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:17 Ответить
Меланія дама Агонь, ***** їй не ровня
показать весь комментарий
20.05.2025 20:42 Ответить
Побачимо - сказав сліпий. Подумаємо - сказав дурний.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:17 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 20:17 Ответить
"Ми розглядаємо багато речей, але побачимо", - сказав Трамп

- О мудрый эмир, о мудрейший из мудрых, о умудренный мудростью мудрых, о над мудрыми мудрый эмир!..

(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
показать весь комментарий
20.05.2025 20:18 Ответить
Руде образилося, що проти дружка ху...ла ЄС та Британія санкціїї ввели. Поїхав до свого портрета та скульптури радитись!😁
показать весь комментарий
20.05.2025 20:18 Ответить
Круто.Накінець показали ріелтору,що він і не дуже потрибний.Це для нього образа велика.А друзів немае.Скоро буде один.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:19 Ответить
...бєз ансамБЛЯ
показать весь комментарий
20.05.2025 20:23 Ответить
Давно пора всім європейським лідерам включити ігнор в бік дурдому і спілкуватись лише з когресменами та сенаторами.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:37 Ответить
Сказав сліпий - побачимо а глухий - почуємо
показать весь комментарий
20.05.2025 20:20 Ответить
Рижий боїться плєшивого до усрачки. Це йому не жікок хапати між ногами.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:21 Ответить
Чого його йому боятися?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:25 Ответить
краснов грає президента сша.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:28 Ответить
не забудет, не простит
показать весь комментарий
20.05.2025 20:29 Ответить
Ооооооо.....наймудріший!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:30 Ответить
Це падло хоче інвестувати в рашку, а не санціїї вводити
показать весь комментарий
20.05.2025 20:32 Ответить
Трамп посмотрит, какой степени прожарки выйдет рубио, а жарят его сейчас не плохо, но патрона отмазывает! Трамп как всегда наобещал и забыл, а по стенам будут розмазывать в сенате вот таких пикинесов как рубио!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:34 Ответить
Дивись, "Кутузов"!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:35 Ответить
Хоче побачити методичку-інстркуцію *****
показать весь комментарий
20.05.2025 20:37 Ответить
де той стрілок з Гавайських островів, який промазав та пошкодив цьому Вилупку вухо?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:42 Ответить
Путін грає Трампом, як на скрипці. Президент рф виграє час, щоб захопити більше територій України, - так гостро «підколола» президента США Сенатор Шахін
показать весь комментарий
20.05.2025 20:47 Ответить
Трумп сказав, що обдумує, вводити,чи ні, у відповідь санкції проти ЄС..
показать весь комментарий
20.05.2025 20:47 Ответить
очі тобі б вже повилазили, дібіл
показать весь комментарий
20.05.2025 20:59 Ответить
Нам би зараз було не цікаво яке прізвище у президента США (Байден чи Трамп), якби в 2019 не наобирали, замість українського президента, ватноголового ЗЕленого скомороха. Були прикладені титанічні зусилля нашої дипломатії, щоб з 2014-2019 Україна стала нарешті суб"єктом зовнішньої політики, це коли наші партнери не вирішували нічого, що стосується України, без України. Але цей принцип, нажаль, давнл в минулому...
показать весь комментарий
20.05.2025 21:33 Ответить
Та вже ж обдумав: замість санкцій пропонує пуйлу "вільну торгівлю і економічний рай" а ще поцілунки взасос і запрошення в G8
А хтось чекає від кремлівського агента санкції? Наївні чи роблять вигляд?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:30 Ответить
 
 