Трамп о действиях США после того, как ЕС и Великобритания ввели новые санкции против РФ: "Посмотрим"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обдумывает, какие действия предпринять действия предпринять после того, как Европейский Союз и Великобритания ввели новые санкции против РФ. Однако никаких подробностей он не озвучил.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем много вещей, но увидим", - сказал Трамп, покидая Капитолийский холм после встречи с республиканцами относительно их налогового законопроекта.

Напомним, что 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Также в этот день Великобритания объявила о введении "широкомасштабных санкций" против России.

