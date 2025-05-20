Великобритания ввела масштабные санкции против России
Великобритания объявила о введении "широкомасштабных санкций" против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.
Ограничения коснутся 100 санкционных целей в российских военных, энергетических, финансовых секторах и тех, кто ведет информационную войну Путина против Украины.
Великобритания и партнеры также работают над усилением ограничения цен на нефть, что еще больше ограничивает критические доходы от нефти для военной машины Путина, добавили там.
"Сегодняшние действия направлены против 46 финансовых учреждений, которые помогают России обойти санкции, а также против Санкт-Петербургской валютной биржи и Российского агентства по страхованию вкладов, которое страхует российские банки. Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат потоки доходов России.
В конце концов, Великобритания также введет санкции против еще 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также против оборудования флота", - говорится в сообщении
Напомним, 20 мая 2025 года Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шпигуни заїдуть на старкон без перешкод?
Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво
Дивно до санкцій - не зупиняв , а тут зупинив
Знов балабольство по кремлівській методичці ?
* Згідно оцінки більшості "тверезих" економічних експертів існує можливість санкційного удару по підаршці з ефективністю 90-95%. Такий удар міг би вивести з ладу мокшанську економіко-воєнну машину з ладу у період за 3 місяці (без втрат для "Об'єднаного Заходу" ). Проте, у зв'яку із залишком 10% мокшанської економісної потужності, їхня економ-військова потуга поподала б у період стагнації з можливістю відновлення та перестановки на їнші рельси... Вочевидь, цей варіант Заходу не підходить...
* Тож "Захід" від початку війни і до тепер сконцентрований на тих 10% мокшо-економіки...
Висновок: мокшанцям підготуватися! Скоро ви відчуєте ефект 1991-1995 років (це на початку). А в принципі ваші недоімперії "кирдик"!
P.S. Дуже важливо! "Карфаген повинен бути знищений!" Мова йде про тіньових мокшо-агентів. Мається на увазі агентів мокшанських спецслужб такиї як КГБ, ФСБ і т.д... Всі мокшанськи агенти агенти в Україні, Великобританії, США, Угорщині, Польщі, Німеччині, Ізраєлі і всіх інших країнах повинні бути викриті і оприлюдені. Ні один мокшо-хробак не повинен утікти. Звичайно мусить бути над ними міжнародний суд... За вчинені злочини у мокшо-агентів є два варіанти покарань. 1. довічне позбавлення волі; 2. страта через (спосіб страти - тут варіантів багато). Важливе уточнення після суду майно мокшо-агентів повинно бути конфісковано. Конфіскація майна повинна торкнутися і членів сімей, інших нащадків і спадкоємців... Також повинне бути оприлюднення імена всіх членів сімей мокшо-агентів!
Що ж ви запізнилися? Як правило першими влазять і гадять. На нараді були?