11 625 27

Великобритания ввела масштабные санкции против России

Великобритания ввела масштабные санкции против России

Великобритания объявила о введении "широкомасштабных санкций" против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

Ограничения коснутся 100 санкционных целей в российских военных, энергетических, финансовых секторах и тех, кто ведет информационную войну Путина против Украины.

Великобритания и партнеры также работают над усилением ограничения цен на нефть, что еще больше ограничивает критические доходы от нефти для военной машины Путина, добавили там.

"Сегодняшние действия направлены против 46 финансовых учреждений, которые помогают России обойти санкции, а также против Санкт-Петербургской валютной биржи и Российского агентства по страхованию вкладов, которое страхует российские банки. Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат потоки доходов России.

В конце концов, Великобритания также введет санкции против еще 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также против оборудования флота", - говорится в сообщении

Напомним, 20 мая 2025 года Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Также читайте: Трамп заявил, что не планирует ужесточать санкции против России

Великобритания (5097) россия (96963) санкции (11773)
Топ комментарии
+42
Учитесь как надо смотреть в глаза }{уйлу "в поисках там мира".
показать весь комментарий
20.05.2025 13:13 Ответить
+28
Шукати мир в очах хла можна тільки міцно тримаючи його за причендали )
показать весь комментарий
20.05.2025 13:15 Ответить
+12
+1
показать весь комментарий
20.05.2025 13:13 Ответить
Учитесь как надо смотреть в глаза }{уйлу "в поисках там мира".
показать весь комментарий
20.05.2025 13:13 Ответить
Шукати мир в очах хла можна тільки міцно тримаючи його за причендали )
показать весь комментарий
20.05.2025 13:15 Ответить
+1
показать весь комментарий
20.05.2025 13:13 Ответить
Зате Хмельницький збирається святкувати свято з онуфрієм, СБУ його не чіпає?
Шпигуни заїдуть на старкон без перешкод?
показать весь комментарий
20.05.2025 13:13 Ответить
Санкції кацапів не зупинять
показать весь комментарий
20.05.2025 13:17 Ответить
А якщо заборонити їм розмовляти російською мовою?...
показать весь комментарий
20.05.2025 13:19 Ответить
Не факт.Але тут і тонки намек Трампу,що він також уйло.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:26 Ответить
Тільки їх заводи
Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво
Дивно до санкцій - не зупиняв , а тут зупинив
показать весь комментарий
20.05.2025 13:28 Ответить
Може БТР - и клепає - чого ж в них і до санкцій автозаводи зупинялись і нічого
показать весь комментарий
20.05.2025 13:33 Ответить
та пиишуть, що ніхто не купує і кредити дорогі
показать весь комментарий
20.05.2025 14:16 Ответить
Де ти вичитав , що він почав клепати БТР ?
Знов балабольство по кремлівській методичці ?
показать весь комментарий
20.05.2025 15:15 Ответить
Там написано може
показать весь комментарий
20.05.2025 15:58 Ответить
а США сосе, ось шо буває коли їбанат стає президентом
показать весь комментарий
20.05.2025 13:26 Ответить
недвигу и гажданство заберите!
показать весь комментарий
20.05.2025 14:31 Ответить
Британці молодці ,це не трампони який дуже любить коли його хвалить терорит
показать весь комментарий
20.05.2025 14:32 Ответить
Апять англічанка гадіт!
показать весь комментарий
20.05.2025 14:46 Ответить
Хочеться висловити точку зору, щодо стратегії "Об'єднаного Заходу":
* Згідно оцінки більшості "тверезих" економічних експертів існує можливість санкційного удару по підаршці з ефективністю 90-95%. Такий удар міг би вивести з ладу мокшанську економіко-воєнну машину з ладу у період за 3 місяці (без втрат для "Об'єднаного Заходу" ). Проте, у зв'яку із залишком 10% мокшанської економісної потужності, їхня економ-військова потуга поподала б у період стагнації з можливістю відновлення та перестановки на їнші рельси... Вочевидь, цей варіант Заходу не підходить...
* Тож "Захід" від початку війни і до тепер сконцентрований на тих 10% мокшо-економіки...
Висновок: мокшанцям підготуватися! Скоро ви відчуєте ефект 1991-1995 років (це на початку). А в принципі ваші недоімперії "кирдик"!
P.S. Дуже важливо! "Карфаген повинен бути знищений!" Мова йде про тіньових мокшо-агентів. Мається на увазі агентів мокшанських спецслужб такиї як КГБ, ФСБ і т.д... Всі мокшанськи агенти агенти в Україні, Великобританії, США, Угорщині, Польщі, Німеччині, Ізраєлі і всіх інших країнах повинні бути викриті і оприлюдені. Ні один мокшо-хробак не повинен утікти. Звичайно мусить бути над ними міжнародний суд... За вчинені злочини у мокшо-агентів є два варіанти покарань. 1. довічне позбавлення волі; 2. страта через (спосіб страти - тут варіантів багато). Важливе уточнення після суду майно мокшо-агентів повинно бути конфісковано. Конфіскація майна повинна торкнутися і членів сімей, інших нащадків і спадкоємців... Також повинне бути оприлюднення імена всіх членів сімей мокшо-агентів!
показать весь комментарий
20.05.2025 14:52 Ответить
Пторібне повне ембарго,але навіть це дозволить рф заробляти на війну так як треті країни купують їх нафту.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:57 Ответить
Ріспект і подяка британцям!
показать весь комментарий
20.05.2025 15:00 Ответить
приймають ті санкції вже 12ий рік . запас санкцій і занепокоєння невичерпний. але як це відчувається на передовій ? лінії розмежування ? кількості вбитих військових ? зато дурному наріду радість. вот вот рашка розвалиться. так блть розвалюється що всіх нах посилає і кожного дня двігає граніцю, як і заповів наш Президент !
показать весь комментарий
20.05.2025 15:21 Ответить
До поки Гнида зеленський із потужними менеджерами при владі особливо після звільнення Героя Залужного ніхто більше не довіряє зе
показать весь комментарий
20.05.2025 15:34 Ответить
А Путін читає та сміється.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:34 Ответить
Дяка СОЮЗНИКАМ!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:05 Ответить
О! Кацапи підтягнулися. Зразу табуном.
Що ж ви запізнилися? Як правило першими влазять і гадять. На нараді були?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:01 Ответить
Thank you, Great Britain!
показать весь комментарий
21.05.2025 00:13 Ответить
А три роки нацистської війни то такє...то другоє..
показать весь комментарий
21.05.2025 00:41 Ответить
 
 