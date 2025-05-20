Великобритания ввела масштабные санкции против России

Великобритания объявила о введении "широкомасштабных санкций" против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

Ограничения коснутся 100 санкционных целей в российских военных, энергетических, финансовых секторах и тех, кто ведет информационную войну Путина против Украины.

Великобритания и партнеры также работают над усилением ограничения цен на нефть, что еще больше ограничивает критические доходы от нефти для военной машины Путина, добавили там.

"Сегодняшние действия направлены против 46 финансовых учреждений, которые помогают России обойти санкции, а также против Санкт-Петербургской валютной биржи и Российского агентства по страхованию вкладов, которое страхует российские банки. Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат потоки доходов России.

В конце концов, Великобритания также введет санкции против еще 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также против оборудования флота", - говорится в сообщении

Напомним, 20 мая 2025 года Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

