Британія запровадила масштабні санкції проти Росії
Велика Британія оголосила про запровадження "широкомасштабних санкцій" проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт британського уряду.
Обмеження торкнуться 100 санкційних цілей у російських військових, енергетичних, фінансових секторах та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.
Велика Британія та партнери також працюють над посиленням обмеження цін на нафту, що ще більше обмежує критичні доходи від нафти для військової машини Путіна, додали там.
"Сьогоднішні дії спрямовані проти 46 фінансових установ, які допомагають Росії обійти санкції, а також проти Санкт-Петербурзької валютної біржі та Російського агентства зі страхування вкладів, яке страхує російські банки. Ці нові санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушать потоки доходів Росії.
Зрештою, Велика Британія також запровадить санкції проти ще 18 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, а також проти обладнання флоту", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, 20 травня 2025 року Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.
Шпигуни заїдуть на старкон без перешкод?
Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво
Дивно до санкцій - не зупиняв , а тут зупинив
Знов балабольство по кремлівській методичці ?
* Згідно оцінки більшості "тверезих" економічних експертів існує можливість санкційного удару по підаршці з ефективністю 90-95%. Такий удар міг би вивести з ладу мокшанську економіко-воєнну машину з ладу у період за 3 місяці (без втрат для "Об'єднаного Заходу" ). Проте, у зв'яку із залишком 10% мокшанської економісної потужності, їхня економ-військова потуга поподала б у період стагнації з можливістю відновлення та перестановки на їнші рельси... Вочевидь, цей варіант Заходу не підходить...
* Тож "Захід" від початку війни і до тепер сконцентрований на тих 10% мокшо-економіки...
Висновок: мокшанцям підготуватися! Скоро ви відчуєте ефект 1991-1995 років (це на початку). А в принципі ваші недоімперії "кирдик"!
P.S. Дуже важливо! "Карфаген повинен бути знищений!" Мова йде про тіньових мокшо-агентів. Мається на увазі агентів мокшанських спецслужб такиї як КГБ, ФСБ і т.д... Всі мокшанськи агенти агенти в Україні, Великобританії, США, Угорщині, Польщі, Німеччині, Ізраєлі і всіх інших країнах повинні бути викриті і оприлюдені. Ні один мокшо-хробак не повинен утікти. Звичайно мусить бути над ними міжнародний суд... За вчинені злочини у мокшо-агентів є два варіанти покарань. 1. довічне позбавлення волі; 2. страта через (спосіб страти - тут варіантів багато). Важливе уточнення після суду майно мокшо-агентів повинно бути конфісковано. Конфіскація майна повинна торкнутися і членів сімей, інших нащадків і спадкоємців... Також повинне бути оприлюднення імена всіх членів сімей мокшо-агентів!
Що ж ви запізнилися? Як правило першими влазять і гадять. На нараді були?