Британія запровадила масштабні санкції проти Росії

Велика Британія оголосила про запровадження "широкомасштабних санкцій" проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт британського уряду.

Обмеження торкнуться 100 санкційних цілей у російських військових, енергетичних, фінансових секторах та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.

Велика Британія та партнери також працюють над посиленням обмеження цін на нафту, що ще більше обмежує критичні доходи від нафти для військової машини Путіна, додали там.

"Сьогоднішні дії спрямовані проти 46 фінансових установ, які допомагають Росії обійти санкції, а також проти Санкт-Петербурзької валютної біржі та Російського агентства зі страхування вкладів, яке страхує російські банки. Ці нові санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушать потоки доходів Росії.

Зрештою, Велика Британія також запровадить санкції проти ще 18 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, а також проти обладнання флоту", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 20 травня 2025 року Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Також читайте: Трамп заявив, що не планує посилювати санкції проти Росії

Учитесь как надо смотреть в глаза }{уйлу "в поисках там мира".
20.05.2025 13:13 Відповісти
Шукати мир в очах хла можна тільки міцно тримаючи його за причендали )
20.05.2025 13:15 Відповісти
Зате Хмельницький збирається святкувати свято з онуфрієм, СБУ його не чіпає?
Шпигуни заїдуть на старкон без перешкод?
показати весь коментар
20.05.2025 13:13 Відповісти
Санкції кацапів не зупинять
показати весь коментар
20.05.2025 13:17 Відповісти
А якщо заборонити їм розмовляти російською мовою?...
показати весь коментар
20.05.2025 13:19 Відповісти
Не факт.Але тут і тонки намек Трампу,що він також уйло.
показати весь коментар
20.05.2025 13:26 Відповісти
Тільки їх заводи
Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво
Дивно до санкцій - не зупиняв , а тут зупинив
показати весь коментар
20.05.2025 13:28 Відповісти
Може БТР - и клепає - чого ж в них і до санкцій автозаводи зупинялись і нічого
показати весь коментар
20.05.2025 13:33 Відповісти
та пиишуть, що ніхто не купує і кредити дорогі
показати весь коментар
20.05.2025 14:16 Відповісти
Де ти вичитав , що він почав клепати БТР ?
Знов балабольство по кремлівській методичці ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:15 Відповісти
Там написано може
показати весь коментар
20.05.2025 15:58 Відповісти
а США сосе, ось шо буває коли їбанат стає президентом
показати весь коментар
20.05.2025 13:26 Відповісти
недвигу и гажданство заберите!
показати весь коментар
20.05.2025 14:31 Відповісти
Британці молодці ,це не трампони який дуже любить коли його хвалить терорит
показати весь коментар
20.05.2025 14:32 Відповісти
Апять англічанка гадіт!
показати весь коментар
20.05.2025 14:46 Відповісти
Хочеться висловити точку зору, щодо стратегії "Об'єднаного Заходу":
* Згідно оцінки більшості "тверезих" економічних експертів існує можливість санкційного удару по підаршці з ефективністю 90-95%. Такий удар міг би вивести з ладу мокшанську економіко-воєнну машину з ладу у період за 3 місяці (без втрат для "Об'єднаного Заходу" ). Проте, у зв'яку із залишком 10% мокшанської економісної потужності, їхня економ-військова потуга поподала б у період стагнації з можливістю відновлення та перестановки на їнші рельси... Вочевидь, цей варіант Заходу не підходить...
* Тож "Захід" від початку війни і до тепер сконцентрований на тих 10% мокшо-економіки...
Висновок: мокшанцям підготуватися! Скоро ви відчуєте ефект 1991-1995 років (це на початку). А в принципі ваші недоімперії "кирдик"!
P.S. Дуже важливо! "Карфаген повинен бути знищений!" Мова йде про тіньових мокшо-агентів. Мається на увазі агентів мокшанських спецслужб такиї як КГБ, ФСБ і т.д... Всі мокшанськи агенти агенти в Україні, Великобританії, США, Угорщині, Польщі, Німеччині, Ізраєлі і всіх інших країнах повинні бути викриті і оприлюдені. Ні один мокшо-хробак не повинен утікти. Звичайно мусить бути над ними міжнародний суд... За вчинені злочини у мокшо-агентів є два варіанти покарань. 1. довічне позбавлення волі; 2. страта через (спосіб страти - тут варіантів багато). Важливе уточнення після суду майно мокшо-агентів повинно бути конфісковано. Конфіскація майна повинна торкнутися і членів сімей, інших нащадків і спадкоємців... Також повинне бути оприлюднення імена всіх членів сімей мокшо-агентів!
показати весь коментар
20.05.2025 14:52 Відповісти
Пторібне повне ембарго,але навіть це дозволить рф заробляти на війну так як треті країни купують їх нафту.
показати весь коментар
20.05.2025 14:57 Відповісти
Ріспект і подяка британцям!
показати весь коментар
20.05.2025 15:00 Відповісти
приймають ті санкції вже 12ий рік . запас санкцій і занепокоєння невичерпний. але як це відчувається на передовій ? лінії розмежування ? кількості вбитих військових ? зато дурному наріду радість. вот вот рашка розвалиться. так блть розвалюється що всіх нах посилає і кожного дня двігає граніцу, як і заповів наш Президент !
показати весь коментар
20.05.2025 15:21 Відповісти
До поки Гнида зеленський із потужними менеджерами при владі особливо після звільнення Героя Залужного ніхто більше не довіряє зе
показати весь коментар
20.05.2025 15:34 Відповісти
А Путін читає та сміється.
показати весь коментар
20.05.2025 17:34 Відповісти
Дяка СОЮЗНИКАМ!
показати весь коментар
20.05.2025 19:05 Відповісти
О! Кацапи підтягнулися. Зразу табуном.
Що ж ви запізнилися? Як правило першими влазять і гадять. На нараді були?
показати весь коментар
20.05.2025 21:01 Відповісти
Thank you, Great Britain!
показати весь коментар
21.05.2025 00:13 Відповісти
А три роки нацистської війни то такє...то другоє..
показати весь коментар
21.05.2025 00:41 Відповісти
 
 