Британія запровадила масштабні санкції проти Росії

Велика Британія оголосила про запровадження "широкомасштабних санкцій" проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт британського уряду.

Обмеження торкнуться 100 санкційних цілей у російських військових, енергетичних, фінансових секторах та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.

Велика Британія та партнери також працюють над посиленням обмеження цін на нафту, що ще більше обмежує критичні доходи від нафти для військової машини Путіна, додали там.

"Сьогоднішні дії спрямовані проти 46 фінансових установ, які допомагають Росії обійти санкції, а також проти Санкт-Петербурзької валютної біржі та Російського агентства зі страхування вкладів, яке страхує російські банки. Ці нові санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушать потоки доходів Росії.

Зрештою, Велика Британія також запровадить санкції проти ще 18 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, а також проти обладнання флоту", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 20 травня 2025 року Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

