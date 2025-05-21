РУС
Новости Санкции против России
14 090 168

Трамп не будет вводить санкции против РФ, потому что хочет деловых соглашений с Путиным. Он дистанцируется от переговоров, – NYT

Трамп заявил, что спас Украину

Американский президент Дональд Трамп не планирует вводить санкции против России, поскольку стремится заключить с РФ ряд коммерческих сделок. Также он намерен дистанцироваться от переговорного процесса.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По информации издания, Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сказал, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение по войне. Это произошло всего через несколько дней после того, как он утверждал, что только он и Путин имеют полномочия для заключения соглашения.

По словам шести чиновников, знакомых с обсуждением, Трамп также отказался от ранее озвученных угроз присоединиться к европейским санкциям против России.

"Эти свидетельства проливают свет на изменение позиции Трампа, который фактически дистанцировался от мирного процесса, хотя ранее обещал завершить войну за 24 часа. Если он не изменит свою позицию, события понедельника оставляют Путину именно то, к чему он стремился - прекращение американского давления и раскол в НАТО - между США и европейскими союзниками, которые заявляют, что и в дальнейшем будут вводить санкции".

Для многих такое изменение было ожидаемым. Сначала - эмоциональная встреча с Зеленским в Овальном кабинете, а затем - отставка американского посла в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд

"Политика администрации Трампа с самого начала заключалась в том, чтобы воздействовать на жертву - Украину, а не на агрессора - Россию", - написала экс-посол США в Украине Бриджит Бринк.

Чиновник Белого дома в комментарии NYT объяснил, что новые санкции против России могли бы навредить деловым интересам, тогда как Трамп "стремится максимизировать экономические возможности для американцев".

"Европейские лидеры поняли из разговора с Трампом, что не стоит ожидать от США участия в дальнейшем усилении санкционного давления на Кремль. Это стало разворотом: ранее Трамп в соцсетях время от времени угрожал России санкциями. Однако после телефонного разговора с Путиным в понедельник, эти обязательства исчезли. Американский президент отказался, как публично, так и в разговоре с европейскими лидерами, выполнять эту угрозу".

Трамп, который во время предвыборной кампании уверял, что сможет установить мир между Россией и Украиной за 24 часа, впоследствии признал, что это гораздо сложнее, чем он думал. Разочарованный медленным прогрессом и неуступчивостью Путина, он заговорил о возможности выхода США из переговорного процесса. В заметке в понедельник Трамп четко дал понять, что желает дистанцироваться от мирных переговоров и перейти к заключению деловых соглашений с Россией.

"Условия прекращения войны должны обсуждаться между двумя сторонами, как и должно быть, потому что только они знают детали", - написал Трамп.

Далее он намекнул на свою настоящую цель - нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Перед Россией открывается огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал неограничен", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о действиях США после того, как ЕС и Британия ввели новые санкции против РФ: "Посмотрим"

Пока неясно, как именно будет выглядеть нормализация отношений, но Трамп стремится открыть американским компаниям доступ к российскому энергетическому сектору и рынку редкоземельных металлов.

"Путин, похоже, хорошо осознает коммерческие интересы Трампа, поэтому сосредоточил большую часть их разговоров на возможных экономических отношениях. В результате Европа движется к введению новых санкций, тогда как Соединенные Штаты, наоборот, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и углубить сотрудничество с Россией.

Это и есть тот раскол внутри НАТО, который Путин пытался создать и использовать в течение двух десятилетий", - отмечает издание.

Также читайте: Когда Трамп признает, что Путин играет с ним - будут сильные санкции, - Сикорский

Европейский чиновник, участвовавший в переговорах, отметил, что Трамп никогда не намеревался присоединяться к санкциям против России, если Путин откажется от прекращения огня. Его угрозы были, по словам чиновника, в основном постановочными.

Топ комментарии
+67
Типоаий виродок.
показать весь комментарий
21.05.2025 06:49 Ответить
+51
Сволота руда. Падло смердюче.
показать весь комментарий
21.05.2025 06:53 Ответить
+41
Так,ви прави Виродок,знав,і навмисно довів ще до більшоі гібелі людей в Украіні.Як би не він,ми діяліб по іншому.Виродок.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:04 Ответить
Ну що трамподрочери скажете? Трамп прийде порядок наведе? Де ви гімнофонтани поховалися які кричали що Байден поганий
показать весь комментарий
21.05.2025 08:44 Ответить
Пара-тройка осталась самых отбитых.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:29 Ответить
Теж бажала це спмтати. Ото десь рік тому Цензор аж жеврів від їхніх завивань: "траааамп! трааааамп!!!" І слина капала з монітора... Де ці всі Сміти, Василі. Фрости та Свіжі Гуакомолі?! Сидять тихенько під віником...
А, ні, ота Свіжа Гуакомоля тут іноді вилазить, така анти-трампістка, як і не було того "трамп прийде - порядок наведе!".
Ідіоти!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 09:36 Ответить
Ще один сі дзень пінь кончень фуй
показать весь комментарий
21.05.2025 08:47 Ответить
Занотуємо цю статейку. Бо схоже на чергову антитрампівську пропананду від газетьонки нью-москов таймс
показать весь комментарий
21.05.2025 09:03 Ответить
Найкраща антитрампівська пропаганда це дії самого трампа, ніхто в цьому його не переплюне
показать весь комментарий
21.05.2025 09:35 Ответить
Насколько я помню историю, так штаты не опускал еще никто.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:05 Ответить
Молилися на Трампа,доки лоби не розбили...Ізраїль теж зрадив,руда шльондра...Щоб ти здох!
показать весь комментарий
21.05.2025 09:06 Ответить
Маразматична продажна прокремлівська потвора.😥
показать весь комментарий
21.05.2025 09:12 Ответить
зате як на цензорі обсирали Портнікова , який все що в статті озвучував ще 3 місяці тому.

ну закоханий трамп у путіна, з цим нічого не зробиш. Єдина надія - дожити до проміжних виборів у сша, якщо вони дійсно щось змінять...
показать весь комментарий
21.05.2025 09:18 Ответить
В такому разі для чого ЗЕ підписував угоду з США про копалини?
показать весь комментарий
21.05.2025 09:24 Ответить
Угоду вкидували, щоб зе відмовився підписувати, і тоді трамп зміг би кинути Україну раніше "ані нє хатят міра", а не зараз. В овальному кабінеті - вийшло, але потім для трампа щось пішло не так.

Зараз терплячість трампа закінчилась, йому дуже треба росія, і трамп вимушений відкинути всі формальності, дешеву імітацію "нейтральності", і на весь світ каже прямо, що хоче пісюна путіна.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:47 Ответить
Цей козел вже почав допомагати рашкованам, далі ця допомога буде тільки розширюватись, потім ще й зброю почне їм постачать.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:31 Ответить
Саме так. А потім ще й томагавки полетять. На Київ...
показать весь комментарий
21.05.2025 09:38 Ответить
пох,тогда предлагаю подорвать 3 аес и пускай эта территория будет проклята и непригодна к жизни на столетия чем под кацапами,+ потянет на кацапстан радиацию тоже и их личинки будут рождаться с 7 пальцами еще долгое время.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:20 Ответить
Не будемо поспішати. За Батьківщину треба не вмирати (як кацапи), а вбивати!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 12:41 Ответить
Він вже познімав заборони продавати високотехнологічні чіпи (в т.ч. NVIDIA) країнам Перської Затоки перед візитом до них, де його зустрічали як короля, а для нього лестощі - це головне. Ще й вихваляється своїми "трильйонними угодами", торгашу все одно з ким мати справу, тому не дивно, що не дочекається дружби з путіноїдами.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:24 Ответить
Ну і на хрена була угода з цим кретином Донні-гандонні про надра, яку послужливо організував БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО, він же Зєля Оманський? Хто -небудь зможе відповісти? І що після цього треба зробити з соросовською шавкою Свириденко і холуєм Янелоха Шмигалем?
показать весь комментарий
21.05.2025 12:57 Ответить
Цікаво, як трамп буде укладати угоди з тими, кого засудять за воєнні злочини? Сподіватись, що на московії буде колись демократія, марно
показать весь комментарий
21.05.2025 09:57 Ответить
Трумпу насрати на Україну, насрати на США - ***** наобіцяв йому пряників.
Але ***** теж насрати на всіх - рашку, Америку, Україну, в тому числі насрати на трумпа, якого він кине обов´язково, у що не бажає повірити трумп, як колись не вірив наш ******* - такий само тупоголовий нарцис.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:19 Ответить
Тільки лохи надіялись, що масковський агент піде проти свого господаря.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:33 Ответить
"БОЛОНКА ПУТІНА" - точна характеристика дана Байденом.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:15 Ответить
Болонка це дуже м'яка назва для цієї рашиської шмари.
показать весь комментарий
25.05.2025 07:52 Ответить
Мовою науки це має назву - п**добол
показать весь комментарий
21.05.2025 10:35 Ответить
ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП- СПОНСОР СВІТОВОГО ТЕРОРИСТА І ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ- КУЙЛА. (США.3,14ДЕРАЦІЯ .КИТАЙ.ІРАН УГОРЩИНА.СЛОВАЧЧИНА, КНДР - ЛЮТІ ВОРОГИ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
21.05.2025 11:02 Ответить
Сам в шанці не хочешь?
показать весь комментарий
21.05.2025 13:33 Ответить
Обісрався чубатий піндос!!! Чмо!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 11:13 Ответить
А ти сам з якого року в Німцях?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:07 Ответить
ано и панятно. как может агент КГБ "Краснов" ввести санкции против ***** и его **********?!
показать весь комментарий
21.05.2025 11:14 Ответить
Мерзота!!
показать весь комментарий
21.05.2025 11:18 Ответить
Нет, ну раз хочет половых деловых отношений с путлером - тогда конечно, ясно-понятно.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:18 Ответить
Нарцис-недоучка + маніяк-вбивця= гримуча суміш! Світ, тремти...
показать весь комментарий
21.05.2025 12:13 Ответить
Трумпф - это нарцисс-недоумок, которого родители вынуждены были обучать за большие деньги в частной спецшколе, ибо этот придурок не способен был усваивать обычную школьную программу.

Примитивное животное с чудовищным комплексом нарциссизма и с полным отсутствием человеческой морали.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:40 Ответить
президенты тоже бывают гандонами в большинстве своем.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:53 Ответить
Тобто дати московії заробити грошей на переозброєння армії що було з чим потім далі лізти. гарний план.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:29 Ответить
Як воно там, у 2025 році, без ядерної зброї.... А ми вам казали - не треба, а ви як були "какая разница нічєго страшнаго" так і залишились. Тепер всі свої проблеми вирішуйте самі.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:32 Ответить
Може ще допомогти влучний стрілець, який поцілить точно між вух. І події останніх днів багато зробили для того, щоб він бачив в прицілі не президента США, а путінського агента.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:52 Ответить
з "трампоном" куйло теж до нічого не договорився...Співпадіння ???
показать весь комментарий
21.05.2025 19:52 Ответить
Договорился. США не будут вводить новые санкции против рф.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:07 Ответить
я про закінчення війну ,а санкцій ЄС КУЙЛУ ДОБАВИТЬ...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:15 Ответить
Політика США щодо московії дурна і боягузлива - від рудого телепня годі було очікувати іншого. Скоро мудрий американський нарід пошкодує про свій легковажний вибір.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:48 Ответить
А ну но трампісти розкажіть нам вкотре про пекельні санкції від Трампа і про те як Бідон заздалегідь про все домовився з ******?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:10 Ответить
Ото секрет вони з одного поля ягоди обістяне курвами порядним не може бути і це тільки те що знаєм а схоже там букет грішків і компромат у фсб
показать весь комментарий
21.05.2025 14:24 Ответить
Президент США Дональд Трамп неоднаразово допускав вихід США з НАТО. Отже в разі ведення бізнесу з тираном та військовим злочинцем путіним європейським партнерам не варто буде розраховувати на захист від американців..
показать весь комментарий
21.05.2025 14:49 Ответить
Байден був правий - цуценя путіна. Але ж яке курва хитре. Хотів на Україну перевести провину за війну і за не припинення вогню.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:53 Ответить
Дональд, ну камон, астанавісь! Путін не перепише на тебе російські корисні копалини, рідкоземельні метали, нафту і газ, а ще він не віддасть тобі надурняка всю ядерну зброю за гарантії безпеки.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:57 Ответить
Він перепише ті що в нас захватив, а ми тільки дивитися як барани будемо =(
показать весь комментарий
21.05.2025 17:15 Ответить
слабоумие, деменция, черный бизнес в ПИД,,,раше в 80-90г+ бабки рыболовлева....агент краснов просто шалашовка кремля...
показать весь комментарий
21.05.2025 14:58 Ответить
На сто процентов прав Яцык Монах:

всего лишь в двух фразах лаконично, как древнегреческий философ, изложил всю суть глобальной мировой проблемы под названием Трумпф...
показать весь комментарий
21.05.2025 16:43 Ответить
США союзник московії. Це реальність, це потрібно усвідомити. Відтак - це тепер наш ворог.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:22 Ответить
CША це не тільки трамп. Поки що вони постачають нам зброю і розвіддані.
показать весь комментарий
21.05.2025 19:10 Ответить
Дрыщ и баклан вот что можно сказать ржавого Трампона...
показать весь комментарий
21.05.2025 16:02 Ответить
Гаандон....
показать весь комментарий
21.05.2025 16:10 Ответить
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
показать весь комментарий
21.05.2025 17:11 Ответить
В Мадриде застрелили соратника Януковича Андрея Портнова. Что известно

https://www.bbc.com/russian/articles/c9vgg3lem9vo
показать весь комментарий
21.05.2025 17:12 Ответить
"Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине", - заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он в Украину после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент Украины вступает на пост не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.

Официально в команде Владимира Зеленского отрицают сотрудничество с Портновым. Однако, по данным издания, нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.
Джерело: https://censor.net/n3123621
показать весь комментарий
21.05.2025 17:16 Ответить
Старий рудий підар. Бодай його побили метастази!
показать весь комментарий
21.05.2025 17:18 Ответить
Коломойский предоставил Портнову машину и жилье по возвращению в Украину, - Схемы

https://nashemisto.dp.ua/ru/2019/12/14/kolomojskij-predostavil-portnovu-mashinu-i-zhile-po-vozvrashheniju-v-ukrainu-shemy
показать весь комментарий
21.05.2025 17:19 Ответить
краснова одним словом.
показать весь комментарий
21.05.2025 17:37 Ответить
Агент Кремля.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:25 Ответить
Взазалі то путін і розпочав війну щоб тиснути на захід задля зняття санкцій. І якщо Трамп з нього знімає санкції, то і дохнути кацапам в Україні не буде сенсу більше. Мир може прийти з тієї сторони з якої наше суспільство накручене марафоном і не очікувало. В 2022р стамбульські домовленості були вже не такими і страшними, якби з них не виходили б в процесі їх ще можна було б покращувати, не знаю чому поміняли дипломатію на війну, мабуть було багато бажаючих повоювати. Особисто сидів на блокпості з хлопцями які просто рвались на війну а їх не брали. Але здається вже давно навоювались всі хто бажав. Портібно часом вміти визнавати свої помилки, бо далі може бути тільки гірше. Якщо б було реальне бажання зараз домовлятися про мирну угоду, то мабуть не ставили б путіну ультиматумів про негайне припинення вогню, адже переговори і ведуться задля припинення вогню.
показать весь комментарий
22.05.2025 03:00 Ответить
