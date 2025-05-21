Трамп не будет вводить санкции против РФ, потому что хочет деловых соглашений с Путиным. Он дистанцируется от переговоров, – NYT

Американский президент Дональд Трамп не планирует вводить санкции против России, поскольку стремится заключить с РФ ряд коммерческих сделок. Также он намерен дистанцироваться от переговорного процесса.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По информации издания, Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сказал, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение по войне. Это произошло всего через несколько дней после того, как он утверждал, что только он и Путин имеют полномочия для заключения соглашения.

По словам шести чиновников, знакомых с обсуждением, Трамп также отказался от ранее озвученных угроз присоединиться к европейским санкциям против России.

"Эти свидетельства проливают свет на изменение позиции Трампа, который фактически дистанцировался от мирного процесса, хотя ранее обещал завершить войну за 24 часа. Если он не изменит свою позицию, события понедельника оставляют Путину именно то, к чему он стремился - прекращение американского давления и раскол в НАТО - между США и европейскими союзниками, которые заявляют, что и в дальнейшем будут вводить санкции".

Для многих такое изменение было ожидаемым. Сначала - эмоциональная встреча с Зеленским в Овальном кабинете, а затем - отставка американского посла в Киеве.

"Политика администрации Трампа с самого начала заключалась в том, чтобы воздействовать на жертву - Украину, а не на агрессора - Россию", - написала экс-посол США в Украине Бриджит Бринк.

Чиновник Белого дома в комментарии NYT объяснил, что новые санкции против России могли бы навредить деловым интересам, тогда как Трамп "стремится максимизировать экономические возможности для американцев".

"Европейские лидеры поняли из разговора с Трампом, что не стоит ожидать от США участия в дальнейшем усилении санкционного давления на Кремль. Это стало разворотом: ранее Трамп в соцсетях время от времени угрожал России санкциями. Однако после телефонного разговора с Путиным в понедельник, эти обязательства исчезли. Американский президент отказался, как публично, так и в разговоре с европейскими лидерами, выполнять эту угрозу".

Трамп, который во время предвыборной кампании уверял, что сможет установить мир между Россией и Украиной за 24 часа, впоследствии признал, что это гораздо сложнее, чем он думал. Разочарованный медленным прогрессом и неуступчивостью Путина, он заговорил о возможности выхода США из переговорного процесса. В заметке в понедельник Трамп четко дал понять, что желает дистанцироваться от мирных переговоров и перейти к заключению деловых соглашений с Россией.

"Условия прекращения войны должны обсуждаться между двумя сторонами, как и должно быть, потому что только они знают детали", - написал Трамп.

Далее он намекнул на свою настоящую цель - нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Перед Россией открывается огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал неограничен", - добавил Трамп.

Пока неясно, как именно будет выглядеть нормализация отношений, но Трамп стремится открыть американским компаниям доступ к российскому энергетическому сектору и рынку редкоземельных металлов.

"Путин, похоже, хорошо осознает коммерческие интересы Трампа, поэтому сосредоточил большую часть их разговоров на возможных экономических отношениях. В результате Европа движется к введению новых санкций, тогда как Соединенные Штаты, наоборот, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и углубить сотрудничество с Россией.

Это и есть тот раскол внутри НАТО, который Путин пытался создать и использовать в течение двух десятилетий", - отмечает издание.

Европейский чиновник, участвовавший в переговорах, отметил, что Трамп никогда не намеревался присоединяться к санкциям против России, если Путин откажется от прекращения огня. Его угрозы были, по словам чиновника, в основном постановочными.