Приложение Android Приложение iOS RSS
3 852 74

Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд

Дональд Трамп

США приступят к созданию новой системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол" (Golden Dome).

Об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ.

"Это исторический момент. Мы выполняем предвыборное обещание и создаем самый современный щит против ракет, когда-либо представленный человечеством", - сказал Трамп.

Он также пообещал достичь "почти стопроцентного" перехвата вражеских ракет.

Читайте: Разговор Трампа с Путиным является ошибкой для США. Похоже, Америка откажется от посредничества в переговорах, - Болтон

Во время анонса Трамп объявил, что уже выбрана архитектура системы, которая объединит новейшие возможности с имеющимися наземными, морскими и космическими средствами ПВО:

  • Космические сенсоры и перехватчики: спутники с передовыми радарами и перехватчиками на низкой околоземной орбите;
  • Наземные ракетные пусковые установки: мобильные комплексы на территории США для быстрого реагирования;
  • Флот противоракетных кораблей: модернизированные эсминцы с усовершенствованными радарами и зенитными ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о действиях США после того, как ЕС и Британия ввели новые санкции против РФ: "Посмотрим"

"Этот "щит" будет защищать каждый уголок нашей страны", - подчеркнул Трамп.

Также, по его словам, Канада выразила заинтересованность в присоединении к программе для защиты собственной территории. Поэтому уже ведутся переговоры о расширении Golden Dome на всю Северную Америку.

Кроме того, Трамп рассказал, что систему введут в эксплуатацию в течение трех лет и призвал Конгресс США принять "один большой прекрасный закон", заложив $25 миллиардов начального финансирования и доведя общие расходы до примерно $175 миллиардов.

Также читайте: 59% американцев считают, что Трамп недостаточно жесткий с Путиным, - опрос

ракеты (3692) США (27780) Трамп Дональд (6480)
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
21.05.2025 03:32 Ответить
+16
А що там заздрити? В Україні є такий самий дегенерат. Тут заздрити можна лише тому,що трамп старий і скоро сам здохне, а зеленський молодий і може навіть Україну з українцями пережити.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:20 Ответить
+10
Нахера?? У него же есть оружие которое способно управлять временем и пространством, уже лучше "золотой дождь" назвал бы!
показать весь комментарий
21.05.2025 02:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нахера?? У него же есть оружие которое способно управлять временем и пространством, уже лучше "золотой дождь" назвал бы!
показать весь комментарий
21.05.2025 02:06 Ответить
заздріть мовчки
показать весь комментарий
21.05.2025 03:36 Ответить
А що там заздрити? В Україні є такий самий дегенерат. Тут заздрити можна лише тому,що трамп старий і скоро сам здохне, а зеленський молодий і може навіть Україну з українцями пережити.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:20 Ответить
Золотий дощ в нього був Москві колись
показать весь комментарий
21.05.2025 04:24 Ответить
А Трамп не хоче Україну взяти під "Золотий купол"?
показать весь комментарий
21.05.2025 02:07 Ответить
хай Зеленський нашепче йому, що якщо включить Україну в всій купол, то "подльотноє врємя от Харькова 7 мінут" і мацкви немає перше нуж кацапські міжконтинентальні ракети покинуть територію рф в разу запуску.
показать весь комментарий
21.05.2025 02:13 Ответить
треба припинить бойові дії і дати можливість харківʼянам зробити свій вибір
залишитися чи втекти
показать весь комментарий
21.05.2025 03:44 Ответить
Бойові дії стій, раз, два. Все просто, коли ти дурачок.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:33 Ответить
Втекти куди - в срасію разом з містом чи всією областю?
показать весь комментарий
21.05.2025 06:53 Ответить
Що значить москви немає? Трамп збирається там свої трамп-башні будувати. Моцкву тепер не можна чіпати. Там кореш його сидить вофка пуйло.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:23 Ответить
під золотий дощ 😬
показать весь комментарий
21.05.2025 03:37 Ответить
не хоче
і американці не хочуть
в'єтнамська війна ще у памʼяті американців
показать весь комментарий
21.05.2025 03:41 Ответить
А афганської не було? Де ваші вилупки тільки свого носа не всунули! А пам'ятають тільки В'єтнам, виходить.
показать весь комментарий
21.05.2025 06:56 Ответить
Цікава логіка - пам'ятати тільки про те, де вам 3,14ди вламали.
показать весь комментарий
21.05.2025 06:58 Ответить
Золотого купола як і золотого парашуту на всіх не вистачить. Тому для нас він робить золотий дощ. Один в один як і ЗЕ зі слугами.
показать весь комментарий
21.05.2025 05:31 Ответить
А хіба Трамп президент України? Наш Білося під час війни на останні гроші, які йому залишили "бариги" в бюджеті піарився і заривав у "Велике крадівництво", під одобрямс великої маси наріду 73%, купуючи дорожний бітум і самоскиди у ворога. Крім дорожного бітуму Бідося купував у ворога вугілля, електроенергію, нафту, автобуси і тролейбуси МАЗ, якими сьогодні забиті всі українські міста і це під час війни. А в США війни немає і не буде.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:25 Ответить
Від корешка "залатиє купала"?
показать весь комментарий
21.05.2025 02:09 Ответить
вєтєр сєвєрний )
показать весь комментарий
21.05.2025 05:40 Ответить
Ну то ,що буде на вагу золота і не сумнівався
показать весь комментарий
21.05.2025 02:20 Ответить
3 роки? 175 мільярдів?
Відчуваю запах потужної брехні. По перше це дуже швидко. Нереальні строки для такого комплексу. По друге це занадто дешево для озвучених параметрів.
Реальність буде такою (один з варіантів):
1. Це програма на десятиліття, що з'їсть левову частку військового бюджету США з туманними перспективами. І чим далі, тим важче буде наступникам її закрити, адже пояснити народу таку кількість списаного в трубу бабла буде нереальною.
2. В реальності це буде пшик. Зв'яжуть між собою існуючі системи озброєнь, пафосно переріжуть стрічку і все..... Ну і розпиляне бабло звісно.
3. Нібито систему зроблять Lockheed Martin (тут без питань, вони можуть, правда за багато-багато грошей), SpaceX, Palantir, та Anduril. І от тут цікаво, бо це Ілон Маск, Пітер Тіль, Палмер Лакі - спонсори Трампа на виборах. І це вже дуже схоже на корупцію для спонсорів, адже якщо SpaceX хоч має досвід, то Palantir, а особливо Anduril не схожі на авторитетів в системі ПРО.
А тепер доля реальності - експерти оцінюють вартість від 500млрд. і строк в 20 років (в ідеальних умовах 10). І нові, тепер уже космічні перегони озброєнь гарантовані. Адже як там рашка, а от КНР сидіти мовчки точно не буде. І боротьба з такою системою досить проста - космічна шрапнель і превентивне розміщення ядерної зброї в космосі. Фантастика 70-80-их швидко стане реальністю, а годинник Судного дня буде за секунду до опівночі.
показать весь комментарий
21.05.2025 02:32 Ответить
На 175 ярдов наклепають петріотов та ракет для них, це самий простий варіант, і більш реальний за 3 роки! Максимум це аналог залізного купола ізраїлю, а бо його копію, але назвуть більш пафосно! А самий реалістичний варіант буде "я не пом'ятаю шоб такого казав"!
показать весь комментарий
21.05.2025 02:49 Ответить
В доповнення до свого "Залізного куполу" ізраїльтянам доводилося інтегрувати системи дальньої дії ( "Праща Давида" і "Стріла"), а також реагувати на супутникову розвідку (більша частина якої надавалася США).
показать весь комментарий
21.05.2025 04:16 Ответить
Багато дурниці про шрапнель і пр. Якщо Маск докачає свій Старшип, то у США буде дуже сильна перевага. На кожнись рузький спутник вони виведуть сотні, на кожний китайский десятки як мінімум. Звичайно знищити спутники можливо, но тоді не буде можливості нанести удар зненацька. Придеться спочатку возитися зі спутниками і за цей час вже можна ракети по своїй території получити!
Вивід ядерних боєголовок в космос відслідковують. І якщо хтось попробує, думаю зразу зібьють, ніхто гратися з таким не буде.
показать весь комментарий
21.05.2025 03:24 Ответить
я б сприймав те що війна прийде в космос як довершений факт
всі причетні вже давно розробляють ці програми
показать весь комментарий
21.05.2025 03:53 Ответить
Все це реально і не на десятиліття, а максимум на три роки. Будуть штампувати комплекси і ракети до комплексу "Петріот", THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - американський ПРК рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності і впевнений, що за рік будуть ще новіші. Це ж не "Велике крідівництво" де Найвєлічайший Лідор Світу Боневтік Потужно-Брехливий всі гроші закатав у асфальт і припинив фінансування розробок СД-300, та "Кільчень",познімавши навіть клістрони, які з великим трудом завезли "бариги" з кацапії, залишивши українців голими і босими перед кацапськими ракетами.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:32 Ответить
Брехня
показать весь комментарий
21.05.2025 08:35 Ответить
Брехня була в Україні з 2019 року, коли знищили ракетні програми і сказали, та що там сказали, виробляли асфальт на 500 мільярдів, який ніби мав захистити Україну.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:33 Ответить
Золотий дощ під Куполом для пізДонні-клоуна!
показать весь комментарий
21.05.2025 02:38 Ответить
У Трампа все "золоте", в т.ч. він сам. І це не про золото взагалі
показать весь комментарий
21.05.2025 03:24 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 03:32 Ответить
Шо за банщик?
показать весь комментарий
21.05.2025 05:41 Ответить
Шановна пані, з міжнародного права відомо, що на прийом гості можуть з'являтися в святковому національному одязі, що характерно для країн Азії, Африки,арабів, скандинавських країн і Індії. До речі, коли Бідося готував картинку зустрічі в Омані, що ніби зустрічався не з кацапами, а їхнім султаном, то там точно така була картинка.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:20 Ответить
Я більш ніж впевнений, що той бабай ще й без трусів був. Ото вже неповага так неповага!
показать весь комментарий
21.05.2025 08:41 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 19:45 Ответить
Саудівський принц вже написав статтю що він жаліє що запросив цю руду мавпу в гості. З його слів, Тампон херовий переговорщик і як людина дебіл. Мовляв, Тампон приїхав не домовлятися про якісь важливі речі, а приїхав красиво потусити, потриндіти на камери який він великий і важливий півень всесвіту. Ще принц сказав що Тампон їздить по світу збирати дань, а не вирішувати проблеми. Так що цього кінченого рижого паскуду на Сході вже розкусили. ***** теж зрозумів що Тампон хоче тільки грошей і йому на всіх насрати, тому при телефонних розмовах говорив з Тампоном не про війну а про гроші. Жалко що в Європі і в Україні від цього обмудка ще чогось чекають хорошого.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:26 Ответить
Створять, через три роки після побудови Лас Вегаса у Газі.
показать весь комментарий
21.05.2025 03:44 Ответить
рыжий дегенерат - сцарь "Мидас" на минималке К чему не дотронется все в дерьмо
показать весь комментарий
21.05.2025 03:56 Ответить
я би не сказав,що на мінімалке. Він підриває основи, фундамент Світового порядку. Фундамент без опори може завалити весь будинок в один день.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:30 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%887%D0%BA6%D1%86 @Виталий-ш7к6цhttps://www.youtube.com/watch?v=RsvXncrlgK4&lc=UgxugbMtoY0xewNFSAd4AaABAg 3 часа назад

Можно,звичайно,звинувачувати Трампа Чи ще когось у провалах та невдачах.Нема сенсу.Марно.Просто треба було ще у 2014 році ввести не сміхотворно військове положення,а РЕЖИМ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ.По-справжньому,без понтів.Війна йде,а юридично в них військове положення...Прохідний двір у країні,тому й різне лайно літає.Анархію треба завершувати,країна зтікає кров'ю...
показать весь комментарий
21.05.2025 03:59 Ответить
Пекельні борошна
показать весь комментарий
21.05.2025 04:35 Ответить
Вибачте. А хто такий, цей https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%887%D0%BA6%D1%86 @Виталий-ш7к6цhttps://www.youtube.com/watch?v=RsvXncrlgK4&lc=UgxugbMtoY0xewNFSAd4AaABAg 3, якого Ви зацитували? Просто цікаво. )
показать весь комментарий
21.05.2025 08:46 Ответить
Велике куполобудівництво. Це ж було вже.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:27 Ответить
У'бан😁
показать весь комментарий
21.05.2025 04:33 Ответить
Справжньою проблемою, як і в випадку з "Зоряними війнами" Рейгана, стане розміщення в космосі боєздатних ракет-перехоплювачів. Протиповітряна оборона часто стикається з нестачею оборонних ракет. Переваги лазерів прості.
Ніяких ракет, які можуть закінчитися, плюс система працює зі швидкістю світла, тобто в рази швидше будь-якої звичайної оборонної ракети.
Проте серйозні технічні труднощі ніхто не відміняв.
Ефективну систему "Залізний купол" важко уявити без лазерного компонента.
 Усе це коштуватиме величезні гроші.
Багатомільярдні щорічні витрати витіснять інші важливі витрати на оборону.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:33 Ответить
Канада та Сполучені Штати вже співпрацюють через Північноамериканське командування з повітряної оборони, або NORAD, яке може виявляти і збивати деякі ракетні загрози, такі як крилаті ракети.
Проте Канада не є частиною системи протиповітряної оборони США під керівництвом Північного командування США.
Це означає, що, хоча Канада допомагає моніторити і виявляти ракетні загрози через NORAD, право на збиття балістичної ракети повністю залишається на розсуд американців.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:40 Ответить
Трамп: "Канада також хоче мати захист.
Тож, як зазвичай, ми допомагаємо Канаді зробити все можливе."

Трамп пізніше додав, що "автоматично" є сенс включити Канаду в нову оборонну систему, але наполягав, що Канада "заплатить свою частку."
показать весь комментарий
21.05.2025 04:43 Ответить
175 мільярдів доларів - це попередня офіційна оцінка вартості програми, але Бюджетне бюро Конгресу США підрахувало, що лише космічна складова «Золотого куполу» може обійтися в 524 мільярди протягом 20 років.
показать весь комментарий
21.05.2025 05:34 Ответить
У 1983 році президент США Рональд Рейган оголосив про Стратегічну оборонну ініціативу (СОІ) для створення над США нової системи ПРО, зокрема в космосі. Тоді Рейган заявив про необхідність "протидіяти жахливій радянській ракетній загрозі". У ЗМІ нову програму назвали "зоряними війнами".Це призвело до загострення відносин США та СРСР і посилило гонку озброєнь. У 1993 році програма СОІ була згорнута.
показать весь комментарий
21.05.2025 05:40 Ответить
Програма СОІ була згорнута тому, що вона досягла своєї мети: розвалу Радянського Союзу у 1991 році.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:39 Ответить
Заплатить свою частку або стане 51-м штатом США.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:49 Ответить
Золотий понос трампа
показать весь комментарий
21.05.2025 05:01 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 05:14 Ответить
Коротше ! Нехай робить що хоче, аби нам не припиняв надавати важке озброєння
показать весь комментарий
21.05.2025 05:36 Ответить
Він ще і не починав його давати. Отримуємо те, що виділив Байден.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:14 Ответить

показать весь комментарий
21.05.2025 05:36 Ответить
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1925029570375233810
Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд. Судячи із зміни назви "Залізний купол" на "золотий" Трамп знайшов аналог "ремонту доріг" за авторства Зеленського
показать весь комментарий
21.05.2025 11:29 Ответить
Все сходиться у нього в москві був золотий дождь з малолетками а в сша золотий купол.
показать весь комментарий
21.05.2025 05:44 Ответить
А в самого "купол" вже давно протік.
показать весь комментарий
21.05.2025 05:51 Ответить
Еще один любитель Звездных войн нарисовался.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:24 Ответить
может золотой дождь ?
показать весь комментарий
21.05.2025 08:26 Ответить
Золото ! Золото ! Золото ! Все повинно бути золотим, або позолоченим ! Це фобія !
показать весь комментарий
21.05.2025 09:01 Ответить
Скоріше б його поклали у золоту труну та залили лайном....
показать весь комментарий
21.05.2025 09:11 Ответить
Головне питання, від чиїх ракет збирається захищати США цей Остап Бендер і ввалювати в це, як мінімум, 200 мільярдів баксів? Вся нечисть планети у нього в переліку "нормальних хлопців", з якими можна просто домовитись.
Чи це буде аналог зеленого великого крадівництва тільки в значно більших масштабах?
показать весь комментарий
21.05.2025 09:12 Ответить
Ох уж эти сказочники....
показать весь комментарий
21.05.2025 09:15 Ответить
А де завивання Венса, Маска і остальних виродків які верещали що потрібно скорочувати витрати?Тобто Тампон хоче за рахунок американських платників податків побудувати протиракетний щит проти Сосії яку так любить і не дає знищити Україні? Оце так Тампон зекономив гроші що замість того щом дати Україні пару десятків мільярдів і можна було покінчити з Сосією раз і назавжди, рижий обмудок буде тепер трильйони викидати на оборону проти Сосії і нічого ця оборона не допоможе так як і стіна з мексикою. Цьому може бути тільки одне пояснення, що американська влада спеціально не дає Сосії розпастися щоб потім красти трильйони доларів виділених з бюджету на оборону. Це ж золота жила красти на оборонці де ніхто не зможе перевірити куди ділись гроші і навіщо
показать весь комментарий
21.05.2025 09:16 Ответить
Золота вундервафля
показать весь комментарий
21.05.2025 10:30 Ответить
От такої , Трампон зрадив своему імиджу Peace-deal 'а !
показать весь комментарий
21.05.2025 12:09 Ответить
О, це ж, Велике куполівництво!
Зеконмили?
Тепер давай пилять!
показать весь комментарий
21.05.2025 14:50 Ответить
 
 