Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд
США приступят к созданию новой системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол" (Golden Dome).
Об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ.
"Это исторический момент. Мы выполняем предвыборное обещание и создаем самый современный щит против ракет, когда-либо представленный человечеством", - сказал Трамп.
Он также пообещал достичь "почти стопроцентного" перехвата вражеских ракет.
Во время анонса Трамп объявил, что уже выбрана архитектура системы, которая объединит новейшие возможности с имеющимися наземными, морскими и космическими средствами ПВО:
- Космические сенсоры и перехватчики: спутники с передовыми радарами и перехватчиками на низкой околоземной орбите;
- Наземные ракетные пусковые установки: мобильные комплексы на территории США для быстрого реагирования;
- Флот противоракетных кораблей: модернизированные эсминцы с усовершенствованными радарами и зенитными ракетами.
"Этот "щит" будет защищать каждый уголок нашей страны", - подчеркнул Трамп.
Также, по его словам, Канада выразила заинтересованность в присоединении к программе для защиты собственной территории. Поэтому уже ведутся переговоры о расширении Golden Dome на всю Северную Америку.
Кроме того, Трамп рассказал, что систему введут в эксплуатацию в течение трех лет и призвал Конгресс США принять "один большой прекрасный закон", заложив $25 миллиардов начального финансирования и доведя общие расходы до примерно $175 миллиардов.
залишитися чи втекти
і американці не хочуть
в'єтнамська війна ще у памʼяті американців
Відчуваю запах потужної брехні. По перше це дуже швидко. Нереальні строки для такого комплексу. По друге це занадто дешево для озвучених параметрів.
Реальність буде такою (один з варіантів):
1. Це програма на десятиліття, що з'їсть левову частку військового бюджету США з туманними перспективами. І чим далі, тим важче буде наступникам її закрити, адже пояснити народу таку кількість списаного в трубу бабла буде нереальною.
2. В реальності це буде пшик. Зв'яжуть між собою існуючі системи озброєнь, пафосно переріжуть стрічку і все..... Ну і розпиляне бабло звісно.
3. Нібито систему зроблять Lockheed Martin (тут без питань, вони можуть, правда за багато-багато грошей), SpaceX, Palantir, та Anduril. І от тут цікаво, бо це Ілон Маск, Пітер Тіль, Палмер Лакі - спонсори Трампа на виборах. І це вже дуже схоже на корупцію для спонсорів, адже якщо SpaceX хоч має досвід, то Palantir, а особливо Anduril не схожі на авторитетів в системі ПРО.
А тепер доля реальності - експерти оцінюють вартість від 500млрд. і строк в 20 років (в ідеальних умовах 10). І нові, тепер уже космічні перегони озброєнь гарантовані. Адже як там рашка, а от КНР сидіти мовчки точно не буде. І боротьба з такою системою досить проста - космічна шрапнель і превентивне розміщення ядерної зброї в космосі. Фантастика 70-80-их швидко стане реальністю, а годинник Судного дня буде за секунду до опівночі.
Вивід ядерних боєголовок в космос відслідковують. І якщо хтось попробує, думаю зразу зібьють, ніхто гратися з таким не буде.
всі причетні вже давно розробляють ці програми
Можно,звичайно,звинувачувати Трампа Чи ще когось у провалах та невдачах.Нема сенсу.Марно.Просто треба було ще у 2014 році ввести не сміхотворно військове положення,а РЕЖИМ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ.По-справжньому,без понтів.Війна йде,а юридично в них військове положення...Прохідний двір у країні,тому й різне лайно літає.Анархію треба завершувати,країна зтікає кров'ю...
Ніяких ракет, які можуть закінчитися, плюс система працює зі швидкістю світла, тобто в рази швидше будь-якої звичайної оборонної ракети.
Проте серйозні технічні труднощі ніхто не відміняв.
Ефективну систему "Залізний купол" важко уявити без лазерного компонента.
Усе це коштуватиме величезні гроші.
Багатомільярдні щорічні витрати витіснять інші важливі витрати на оборону.
Проте Канада не є частиною системи протиповітряної оборони США під керівництвом Північного командування США.
Це означає, що, хоча Канада допомагає моніторити і виявляти ракетні загрози через NORAD, право на збиття балістичної ракети повністю залишається на розсуд американців.
Тож, як зазвичай, ми допомагаємо Канаді зробити все можливе."
Трамп пізніше додав, що "автоматично" є сенс включити Канаду в нову оборонну систему, але наполягав, що Канада "заплатить свою частку."
Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд. Судячи із зміни назви "Залізний купол" на "золотий" Трамп знайшов аналог "ремонту доріг" за авторства Зеленського
Чи це буде аналог зеленого великого крадівництва тільки в значно більших масштабах?
Зеконмили?
Тепер давай пилять!