Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд

США приступят к созданию новой системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол" (Golden Dome).

Об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ.

"Это исторический момент. Мы выполняем предвыборное обещание и создаем самый современный щит против ракет, когда-либо представленный человечеством", - сказал Трамп.

Он также пообещал достичь "почти стопроцентного" перехвата вражеских ракет.

Во время анонса Трамп объявил, что уже выбрана архитектура системы, которая объединит новейшие возможности с имеющимися наземными, морскими и космическими средствами ПВО:

Космические сенсоры и перехватчики: спутники с передовыми радарами и перехватчиками на низкой околоземной орбите;

Наземные ракетные пусковые установки: мобильные комплексы на территории США для быстрого реагирования;

Флот противоракетных кораблей: модернизированные эсминцы с усовершенствованными радарами и зенитными ракетами.

"Этот "щит" будет защищать каждый уголок нашей страны", - подчеркнул Трамп.

Также, по его словам, Канада выразила заинтересованность в присоединении к программе для защиты собственной территории. Поэтому уже ведутся переговоры о расширении Golden Dome на всю Северную Америку.

Кроме того, Трамп рассказал, что систему введут в эксплуатацию в течение трех лет и призвал Конгресс США принять "один большой прекрасный закон", заложив $25 миллиардов начального финансирования и доведя общие расходы до примерно $175 миллиардов.

