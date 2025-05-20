59% американцев считают, что Трамп недостаточно жесткий с Путиным, - опрос
59% американцев считают, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина не достаточно жесткая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Harvard CAPS/Harris Poll.
Так 66% избирателей считают, что Путин играет в игры и заводит США и Запад в тупик, тогда как 62% избирателей верят, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить войну.
В то же время американцы в зависимости от политических предпочтений разделились относительно того, довольны ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев довольны, а 76% демократов и 55% независимых не удовлетворены.
І що він може зробить?
Так отож...