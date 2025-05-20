РУС
59% американцев считают, что Трамп недостаточно жесткий с Путиным, - опрос

Трамп и Путин

59% американцев считают, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина не достаточно жесткая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Harvard CAPS/Harris Poll.

Так 66% избирателей считают, что Путин играет в игры и заводит США и Запад в тупик, тогда как 62% избирателей верят, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить войну.

В то же время американцы в зависимости от политических предпочтений разделились относительно того, довольны ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев довольны, а 76% демократов и 55% независимых не удовлетворены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытка Зеленского склонить Трампа на свою сторону провалилась, - The Wall Street Journal

+11
Зато у нас типа 74% считают, что Бубочка- величайший лидер современности и не просрал всё, что можно было просрать в период 2019-2022 гг. Чем думаем, так и живём.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:03 Ответить
+4
А якби на його місці був якийсь дурачок?(с)...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:10 Ответить
+3
показать весь комментарий
20.05.2025 19:02 Ответить
Маразматик маразматику ока не виклює.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:02 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 19:02 Ответить
Цікаво а інші 41 думають що він крутий?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:02 Ответить
Вони взагалі не думають. Зайве.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:04 Ответить
Жорстко, не жорстко... В закоханих свої правила...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:03 Ответить
Зато у нас типа 74% считают, что Бубочка- величайший лидер современности и не просрал всё, что можно было просрать в период 2019-2022 гг. Чем думаем, так и живём.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:03 Ответить
чи підвищили вам зарплатню ,після 9 травня ?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:11 Ответить
4000 баксів на місяць вчителям платять
показать весь комментарий
20.05.2025 19:26 Ответить
Вы себе даже не представляете, насколько моя зарплата не зависит от того, какое очередное говнище находится у власти.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:15 Ответить
Добав принаймні для достовірності 73 % тих хто голосував у 2 турі.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:13 Ответить
Вы думаете, что те, кто не пошёл на 2-й тур, хоть чём-то умнее этих дегенератов?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:16 Ответить
Звичайно-бо у Трампа у голові лише красна лінія на якій тримаються вуха і більше нічого немає...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:04 Ответить
Він поранений у голову
показать весь комментарий
20.05.2025 19:05 Ответить
Надо это говорить Трампу с утра до вечера, может психанёт старичок...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:05 Ответить
Він вранці забуває, що сам казав ввечері, тут "говорить"!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:07 Ответить
Та куди вже жорсткіше? Вони хочуть шоб він йому дирку зовсім зализав? Як ***** на чемоданчик ходити буде?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:06 Ответить
Не суньте свого носа куди не треба ,американці і самі розберуться без наших порад.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:06 Ответить
Шо й куди тобі засунули, небораче?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:12 Ответить
Так це я кажу нашим диванним ура-патріотам , якщо ти теж ура-патріот це і тебе стосується.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:29 Ответить
Ну, як може бути Трамп, «жорстким», з московським КЕРОВНІКОМ, ще з часів перебування трампа у совдепії, після шести банкроств та незрозумілого «відновлення» шоумена Трампа!.!?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:07 Ответить
А якби на його місці був якийсь дурачок?(с)...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:10 Ответить
Ну уявіть собі ситуацію коли Трамп таки зрозумів шо ху-йло його юзає як циркове поні.
І що він може зробить?
Так отож...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:15 Ответить
ця херня на трампона не впливає, йому пофіг
показать весь комментарий
20.05.2025 19:30 Ответить
Президент Сполучених Штатів дуже жорсткий до пуйла. Досі не надав тому військову допомогу; все ж таки корейська зброя--хєровінька.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:45 Ответить
"Недостатньо жорсткий"??? Та сьогодні він ледь сраку не вилизує ботоксному недофюреру..
показать весь комментарий
20.05.2025 20:12 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 20:41 Ответить
 
 