59% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним, - опитування
59% американців вважають, що позиція президента США Дональда Трампа щодо кремлівського диктатора Володимира Путіна не достатньо жорстка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Harvard CAPS/Harris Poll.
Так 66% виборців вважають, що Путін грає в ігри і заводить США та Захід у глухий кут, тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити війну.
Водночас американці залежно від політичних вподобань розділилися щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.
Топ коментарі
+11 Green Bill #603485
показати весь коментар20.05.2025 19:03 Відповісти Посилання
+4 Andrew Moon
показати весь коментар20.05.2025 19:10 Відповісти Посилання
+3 Алекс Скела
показати весь коментар20.05.2025 19:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І що він може зробить?
Так отож...