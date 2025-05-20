УКР
Новини
59% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним, - опитування

Трамп та Путін

59% американців вважають, що позиція президента США Дональда Трампа щодо кремлівського диктатора Володимира Путіна не достатньо жорстка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Harvard CAPS/Harris Poll.

Так 66% виборців вважають, що Путін грає в ігри і заводить США та Захід у глухий кут, тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити війну.

Водночас американці залежно від політичних вподобань розділилися щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалилася, - The Wall Street Journal

опитування (2026) путін володимир (24681) США (24127) Трамп Дональд (6987)
+11
Зато у нас типа 74% считают, что Бубочка- величайший лидер современности и не просрал всё, что можно было просрать в период 2019-2022 гг. Чем думаем, так и живём.
20.05.2025 19:03 Відповісти
+4
А якби на його місці був якийсь дурачок?(с)...
20.05.2025 19:10 Відповісти
+3
20.05.2025 19:02 Відповісти
Маразматик маразматику ока не виклює.
20.05.2025 19:02 Відповісти
20.05.2025 19:02 Відповісти
Цікаво а інші 41 думають що він крутий?
20.05.2025 19:02 Відповісти
Вони взагалі не думають. Зайве.
20.05.2025 19:04 Відповісти
Жорстко, не жорстко... В закоханих свої правила...
20.05.2025 19:03 Відповісти
Зато у нас типа 74% считают, что Бубочка- величайший лидер современности и не просрал всё, что можно было просрать в период 2019-2022 гг. Чем думаем, так и живём.
20.05.2025 19:03 Відповісти
чи підвищили вам зарплатню ,після 9 травня ?
20.05.2025 19:11 Відповісти
4000 баксів на місяць вчителям платять
20.05.2025 19:26 Відповісти
Вы себе даже не представляете, насколько моя зарплата не зависит от того, какое очередное говнище находится у власти.
20.05.2025 21:15 Відповісти
Добав принаймні для достовірності 73 % тих хто голосував у 2 турі.
20.05.2025 19:13 Відповісти
Вы думаете, что те, кто не пошёл на 2-й тур, хоть чём-то умнее этих дегенератов?
20.05.2025 21:16 Відповісти
Звичайно-бо у Трампа у голові лише красна лінія на якій тримаються вуха і більше нічого немає...
20.05.2025 19:04 Відповісти
Він поранений у голову
20.05.2025 19:05 Відповісти
Надо это говорить Трампу с утра до вечера, может психанёт старичок...
20.05.2025 19:05 Відповісти
Він вранці забуває, що сам казав ввечері, тут "говорить"!
20.05.2025 19:07 Відповісти
Та куди вже жорсткіше? Вони хочуть шоб він йому дирку зовсім зализав? Як ***** на чемоданчик ходити буде?
20.05.2025 19:06 Відповісти
Не суньте свого носа куди не треба ,американці і самі розберуться без наших порад.
20.05.2025 19:06 Відповісти
Шо й куди тобі засунули, небораче?
20.05.2025 19:12 Відповісти
Так це я кажу нашим диванним ура-патріотам , якщо ти теж ура-патріот це і тебе стосується.
20.05.2025 19:29 Відповісти
Ну, як може бути Трамп, «жорстким», з московським КЕРОВНІКОМ, ще з часів перебування трампа у совдепії, після шести банкроств та незрозумілого «відновлення» шоумена Трампа!.!?
20.05.2025 19:07 Відповісти
А якби на його місці був якийсь дурачок?(с)...
20.05.2025 19:10 Відповісти
Ну уявіть собі ситуацію коли Трамп таки зрозумів шо ху-йло його юзає як циркове поні.
І що він може зробить?
Так отож...
20.05.2025 19:15 Відповісти
ця херня на трампона не впливає, йому пофіг
20.05.2025 19:30 Відповісти
Президент Сполучених Штатів дуже жорсткий до пуйла. Досі не надав тому військову допомогу; все ж таки корейська зброя--хєровінька.
20.05.2025 19:45 Відповісти
"Недостатньо жорсткий"??? Та сьогодні він ледь сраку не вилизує ботоксному недофюреру..
20.05.2025 20:12 Відповісти
20.05.2025 20:41 Відповісти
 
 