59% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним, - опитування

59% американців вважають, що позиція президента США Дональда Трампа щодо кремлівського диктатора Володимира Путіна не достатньо жорстка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Harvard CAPS/Harris Poll.

Так 66% виборців вважають, що Путін грає в ігри і заводить США та Захід у глухий кут, тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити війну.

Водночас американці залежно від політичних вподобань розділилися щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.

