Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалилася, - The Wall Street Journal

Президент України Володимир Зеленський намагається схилити президента США Дональда Трампа на свій бік, використовуючи до нього більш м'який підхід. Проте це завдання може виявитися нездійсненним.

Зазначається, що Зеленський уже погодився на тимчасове припинення вогню, запропоноване Трампом, а також підписав угоду про корисні копалини зі США. Крім того, президент України полетів до Туреччини на переговори, до яких закликав російського диктатора Володимира Путіна.

Навіть такий підхід майже нічого не приніс Зеленському, вважають у виданні. Трамп після вчорашньої розмови з Путіним знову переключився на запропоновану главою Кремля послідовність дій щодо припинення війни, а також пом'якшив свою позицію щодо Москви.

Коли Путін відмовився підписати угоду про 30-денне припинення вогню, Трамп не став вводити нові санкції проти Росії, як він погрожував зробити, нагадали у виданні. Замість цього президент США заявив, що Україна і Росія повинні вести переговори між собою.

Крім того, готовність Трампа терпіти ухилення Путіна від припинення вогню контрастує з його вибуховою реакцією на заяву Зеленського про те, що Росія не збирається припиняти війну, яку український лідер зробив під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті в лютому.

Журналісти підкреслили, що готовність Зеленського підкоритися вимогам Трампа після провальної зустрічі принесла йому нову зустріч із президентом США у Ватикані наприкінці квітня, де вони, схоже, помирилися. Проте американський лідер все ще ставиться до Путіна прихильно.

У виданні додали, що російський диктатор говорить про те, що він відкритий для завершення війни, але продовжує відмовлятися від ініціативи України та США щодо тимчасового перемир'я. Він наполягає на тому, що нібито "необхідно розв'язати цілу низку складних питань", перш ніж зробити паузу в бойових діях.

Старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова в розмові з журналістами заявила, що розпливчастий меморандум, до якого нещодавно закликав Путін, - це не більше ніж спосіб запропонувати Трампу щось таке, що президент США зможе назвати російською поступкою. Вона вважає, що Кремль може використати це, щоб проштовхнути пункти про припинення західної військової допомоги Україні, а також про відмову Києва від претензій на окуповані території. За її словами, російський диктатор упевнений у тому, що США схилятимуть Україну до виконання деяких вимог Москви.

"Путін буде боротися за Україну будь-якими способами до самої смерті. Він абсолютно одержимий. Він вважає, що якщо Росія не доб'ється свого в Україні, то їй загрожує власне знищення. І так чи інакше, він вірить, що доб'ється свого", - резюмувала Станова.

