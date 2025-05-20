УКР
Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалилася, - The Wall Street Journal

Відносини Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський намагається схилити президента США Дональда Трампа на свій бік, використовуючи до нього більш м'який підхід. Проте це завдання може виявитися нездійсненним.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Зеленський уже погодився на тимчасове припинення вогню, запропоноване Трампом, а також підписав угоду про корисні копалини зі США. Крім того, президент України полетів до Туреччини на переговори, до яких закликав російського диктатора Володимира Путіна.

Навіть такий підхід майже нічого не приніс Зеленському, вважають у виданні. Трамп після вчорашньої розмови з Путіним знову переключився на запропоновану главою Кремля послідовність дій щодо припинення війни, а також пом'якшив свою позицію щодо Москви.

Коли Путін відмовився підписати угоду про 30-денне припинення вогню, Трамп не став вводити нові санкції проти Росії, як він погрожував зробити, нагадали у виданні. Замість цього президент США заявив, що Україна і Росія повинні вести переговори між собою.

Крім того, готовність Трампа терпіти ухилення Путіна від припинення вогню контрастує з його вибуховою реакцією на заяву Зеленського про те, що Росія не збирається припиняти війну, яку український лідер зробив під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті в лютому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери європейських країн хочуть схилити Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому, - Пєсков

Журналісти підкреслили, що готовність Зеленського підкоритися вимогам Трампа після провальної зустрічі принесла йому нову зустріч із президентом США у Ватикані наприкінці квітня, де вони, схоже, помирилися. Проте американський лідер все ще ставиться до Путіна прихильно.

У виданні додали, що російський диктатор говорить про те, що він відкритий для завершення війни, але продовжує відмовлятися від ініціативи України та США щодо тимчасового перемир'я. Він наполягає на тому, що нібито "необхідно розв'язати цілу низку складних питань", перш ніж зробити паузу в бойових діях.

Старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова в розмові з журналістами заявила, що розпливчастий меморандум, до якого нещодавно закликав Путін, - це не більше ніж спосіб запропонувати Трампу щось таке, що президент США зможе назвати російською поступкою. Вона вважає, що Кремль може використати це, щоб проштовхнути пункти про припинення західної військової допомоги Україні, а також про відмову Києва від претензій на окуповані території. За її словами, російський диктатор упевнений у тому, що США схилятимуть Україну до виконання деяких вимог Москви.

"Путін буде боротися за Україну будь-якими способами до самої смерті. Він абсолютно одержимий. Він вважає, що якщо Росія не доб'ється свого в Україні, то їй загрожує власне знищення. І так чи інакше, він вірить, що доб'ється свого", - резюмувала Станова.

Також читайте: Путін дурить Трампа, а той, схоже, навіть не усвідомлює цього, - WP

Зеленський Володимир (25253) путін володимир (24681) Трамп Дональд (6987) війна в Україні (5846)
Топ коментарі
+15
20.05.2025 18:46
+11
Зеленський мав схилити Трампа на свій бік? Дуже цікаво, а як?
20.05.2025 18:40
+8
Вже і не згадаєш, коли востаннє, якість намагання Володі завершувалися успіхом.
20.05.2025 18:46
Горбатого могила випрямить
20.05.2025 18:40
Бідний зєля. Скільки підлабузнічав, заносив дупіту рижому п.дару і гарантований облом. Мужську любофф з плішивим трампло не продає.
20.05.2025 18:50
Головне , що робить цей висновок видання Мердока . Він же володіє й FOX NEWS - а якщо не на боці ЗЕ то на чиєму тоді боці маганарцист ?
20.05.2025 21:46
Зеленський мав схилити Трампа на свій бік? Дуже цікаво, а як?
20.05.2025 18:40
ну писать же что то надо писакам)
20.05.2025 18:44
У нього був шанс в паській резиденції поставити Трампа р...(censored) але видно,що ***** навіть по телефону викликає у дональда оргазм.
20.05.2025 18:47
Руками👊🤜🤛
20.05.2025 18:49
Так само як араби нещодавно переконали Трампа відмовитися від підтримки Ізраїлю, купивши лояльність рудого лідора за гроші.
20.05.2025 18:51
Показав би, як можна грати в гольф без ключки.
20.05.2025 21:16
А хто, взмозі з ідіота зробити,лауреата нобелівської премії ?
дайте Трампу дзеркало нехай любується
20.05.2025 18:44
У него хватает. Он с Белого дома уже и так сделал "цыганское барокко" с зеркалами и золотыми побрякушками.
20.05.2025 18:51
Бо русня таки вміє краще, і засобів більше має.
20.05.2025 18:45
Бо Трамп агент Краснов і Пуйло має на нього компромат.
20.05.2025 18:58
Ріелтер вважае,що путін мачо.Він навіть не уявляе,яку шкоду приніс цей мачо світу.Трамп також запросто міг би стати злочинцем. Для нього це норма,як і для Путіна.Виродки.
20.05.2025 18:46
Вже і не згадаєш, коли востаннє, якість намагання Володі завершувалися успіхом.
20.05.2025 18:46
20.05.2025 18:46
мені цікаво, який редактор дозволяє собі публікувати такий допис в коментарях? ЦН перетворився на Жовту пресу, а бутусов на п'яничку підпарканну.
20.05.2025 20:04
На цьому сайті можна усе крім поминати ім"я сивочолого всує...
21.05.2025 05:21
Тобі зебіле щось не подобається? То і я не в захваті від життя при твоєму придурошному приЗЕдентові.
21.05.2025 06:07
два кремлівські агенти ,один 🤠 другий 🤡...на світової арени геополітикі ...разом проти України ,міняють сценарій по методічці з кремля , і їдуть туди куди їх ху* ло посилає ...а за цей час ,ні одне видання чи журналіст ,навіть не натякають , про втрати ,які зеленський завдав Україні !!!
20.05.2025 18:48
І копалини не допомогли
20.05.2025 18:52
Трумп Непохитний...
20.05.2025 18:53
Всі розумні, давно від рудої мавпи у світі відмовилися. Зе, маючи підтримку Західних країн, чомусь пішов загравати з трампом та з путлярою, не дивлячись навіть на те, що це шкодить Україні. Смерть кацапії! Путлер капут. Трампа на звалище!
20.05.2025 18:53
Нездала влада ЕрЗе. В усьому нездала.

І ті 73/43%зебіли, які її набрали нам всім на біду - навіть не покаються...
20.05.2025 18:54
пропонуєте всім піти до церкви і бити поклони ?
20.05.2025 19:07
А відсмоктати у трампа, він ще не спромігся? Може це схилить рудого на його сторону? 😁
20.05.2025 19:01
якщо на балістичні ракети не спромігся, то хай спробує. щось же повинно в Зелі виходить добре
20.05.2025 19:08
На жаль, Зеленському доведеться лизати дупу Трампу все одно. Навіть коли зрозуміло, що Трамп все вирішив давно. Бо рижий ублюдок запросто нам може зробити гірше. Так що в цій плоскості зельку не ругайте.
20.05.2025 19:06
Так це не новина, все чого торкається ЗЕлена клешня закінчується провалом
20.05.2025 19:07
саме тут відімо Тампон все вирішив заздалегідь.
20.05.2025 19:10
І Сі, і Путін - це брати азіати. Трампу не вийде відірвати Путіна від брата.
20.05.2025 19:10
Як можна схилити кудись какашку? Вона просто розповзається во всі боки та мерзенно тхне.
20.05.2025 19:18
Бо Трамп нічого не може. Він старий імпотент. Так само як штати перетворилися з гегемона на позорисько
20.05.2025 19:23
Цікаво як Меланія почувається як жінка поряд з цим старим лайном з висохлими причандалами та мозком?
20.05.2025 20:21
Не на бік України, а на свій бік.
20.05.2025 19:32
ЗАТО КОПАЛИНИ ВСІ ВІДДАВ
20.05.2025 19:49
ты даже до начала копания тех копалин не дотянешь.минимум с 2040) чтото будут наверх подымать если есть что подымать еще)
20.05.2025 20:36
Зеленський робить все можливе. В той час коли у нього за спиною хтось краде з його партії. До нього всі хто займав його пост Взагалі Нічого не робили та дозволяли красти не тільки за спиною, а і перед обличчям вимагаючи свій відсоток. Слава Богу, що ці всі Злодії не при владі
20.05.2025 20:06
товсто
20.05.2025 20:44
Цього старого бовдура може "протверезити" лише Конгрес та американське суспільство.
20.05.2025 20:17
переходь на темну сторону трамп каже
20.05.2025 21:54
Путін буде боротися за Україну будь-якими способами до самої смерті. Він абсолютно одержимий. Він вважає, що якщо Росія не доб'ється свого в Україні, то їй загрожує власне знищення. І так чи інакше, він вірить, що доб'ється свого", - резюмувала Станова. Джерело: https://censor.net/ua/n3553345
- якщо це дійсно так - для українців це дуже погані новини !
20.05.2025 22:06
 
 