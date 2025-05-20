УКР
Новини
Путін дурить Трампа, а той, схоже, навіть не усвідомлює цього, - WP

Відносини Трампа і Путіна - диктатор водить його за ніс

Президент США Дональд Трамп у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним, який продовжує саботувати показові мирні зусилля Вашингтону, спрямовані на припинення війни в Україні, схоже, має нескінченний запас терпіння, доброзичливості й розуміння.

Про це пише видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

11 березня президент України Володимир Зеленський погодився на пропозицію адміністрації Трампа щодо 30-денного припинення вогню. Путін — ні. Він чітко дав зрозуміти, що неспровокована агресія Росії триватиме, доки, на його думку, не буде усунено "першопричини" конфлікту.

30 березня Трамп заявив, що він "дуже розлючений" на Путіна за затягування переговорів, і пригрозив запровадити додаткові санкції на експорт російської нафти.

Видання нагадує, що це було 50 днів тому, і досі немає жодних ознак будь-яких додаткових санкцій.

Натомість вчора, 19 травня, президент США провів двогодинну телефонну розмову з Путіним, яка не принесла жодного помітного прогресу.

Замість того, щоб оголосити, що Росія дотримуватиметься режиму припинення вогню, Трамп заявив в соціальній мережі Truth Social, що "Росія й Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про припинення війни".

Колумніст видання Макс Бут зауважує, що з огляду на те, скільки уваги Трамп приділяє припиненню війни в Україні — можна було б подумати, що така непоступливість Росії розлютить його. Але ні. Замість того, щоб лаяти Путіна, як він раніше лаяв Зеленського, Трамп наполягав на тому, що його безрезультатна телефонна розмова з російським диктатором "пройшла дуже добре".

"Якби Україна припинила війну в односторонньому порядку, вона була б знищена як нація. Якби Росія припинила воювати, війна була б закінчена. Проте Трамп ніколи не виголошує цю очевидну істину публічно — і, наскільки нам відомо, в приватних розмовах теж. Путін водить Трампа за ніс, а Трамп дозволяє йому це робити", - наголошує WP.

За зачиненими дверима, як повідомляє видання, очільник Білого дому каже, що закінчити війну важче, ніж здається.

"Було б набагато простіше, якби він був готовий поводитися з Путіним так само, як він поводиться з усіма, хто кидає виклик його волі. Якби Трамп справді прагнув припинити війну в Україні, він би негайно зробив три кроки для посилення тиску на Росію. По-перше, він би домігся, щоб європейські держави передали Україні щонайменше 300 мільярдів доларів заморожених російських активів; по-друге, посилив би санкції проти російського енергетичного експорту, аби підірвати економіку РФ; і по-третє — пообіцяв би надати або хоча б продати Україні все необхідне озброєння для тривалої оборони. У такому разі Путін зрозумів би, що шанси виграти війну зникають, і йому доведеться серйозно сідати за стіл переговорів", - йдеться у матеріалі. 

Видання додає, що ситуація може змінитися протягом наступного року за умови, що Україна зможе запобігти весняному наступу Росії й не допустити його значного посилення.

"Є певні підстави для оптимізму з цього приводу, здебільшого завдяки швидкому зростанню власної оборонної промисловості України... Хоча провал Трампа у спробах досягти миру ще не означає катастрофи для України, він точно руйнує його образ майстерного перемовника. Зіткнувшись із жорсткою позицією Росії, Трамп нехтує головним правилом ефективних перемовин — необхідністю тиску", - резюмує WP.

путін володимир росія США Трамп Дональд
Топ коментарі
+21
Рудому Донні до сонного Джонні як до Києва раком
показати весь коментар
20.05.2025 16:11 Відповісти
+20
Все він добре усвідомлює, це агент краснов, недарма його вербувало кгб.
показати весь коментар
20.05.2025 16:13 Відповісти
+17
През США має нескінченний запас дурості
показати весь коментар
20.05.2025 16:12 Відповісти
Рудому Донні до сонного Джонні як до Києва раком
показати весь коментар
20.05.2025 16:11 Відповісти
АЛЕ!!! Зауважимо !!!Це заява улюбленого видання ДОННІ !!!Видання МАГАШИСТІСІВ на усі 100%
показати весь коментар
20.05.2025 16:58 Відповісти
старий,рижий,прешлепнутий маразматик на великому гачку у путлєра і нічого гарного з цього звездіжа вже не буде
показати весь коментар
20.05.2025 18:08 Відповісти
ми поважаємо вибір мудрого американського наріду
показати весь коментар
20.05.2025 18:44 Відповісти
Ну чого так? Усе просто: у х**ла є вбивчий компромат. Дідусь донні щось зробив (або так зробили) неприйнятне у мокві. путін має козор і шантажує дідуся. Не голосно.
показати весь коментар
21.05.2025 07:07 Відповісти
През США має нескінченний запас дурості
показати весь коментар
20.05.2025 16:12 Відповісти
мерзотності, а не дурості
показати весь коментар
20.05.2025 16:24 Відповісти
Все він добре усвідомлює, це агент краснов, недарма його вербувало кгб.
показати весь коментар
20.05.2025 16:13 Відповісти
100%, та ще цим насолоджується, та дебіла клеїть
показати весь коментар
20.05.2025 16:51 Відповісти
рудий донні усе свідомо робить на догоду *****
WP - нема чого виправдовувати рудого маразмами та легковірністю
показати весь коментар
20.05.2025 16:16 Відповісти
Америка - країна можливостей.
Там навіть сільский дурник може стати мільярдером і президентом.
показати весь коментар
20.05.2025 16:16 Відповісти
якщо рф рокова пухлина Земної кулі, то Штати за Трампа - геморой
показати весь коментар
20.05.2025 16:20 Відповісти
Починаю вірити, що в 86, коли Трамп був в москві на ного пролився золотий дощ...
показати весь коментар
20.05.2025 16:21 Відповісти
плешивый с рыжим дурят всех, а все то ли идиоты, то ли делают вид что не понимают
показати весь коментар
20.05.2025 16:23 Відповісти
Та нє.
То Трамп дурить нас усіх.
"Бурхлива" діяльність з нульовим виходом.
показати весь коментар
20.05.2025 16:23 Відповісти
У нас теж є один з бурхливою діяльністю,нескінченими відосиками і нульовим виходом.
показати весь коментар
20.05.2025 17:40 Відповісти
ВСЕ ВІН РОЗУМІЄ. ЙОМУ ПРОСТО ПОФІГУ скільки европейців чи укрів помре, та і американців і кого завгодно. Не пофігу йому лише на Трампа
показати весь коментар
20.05.2025 16:23 Відповісти
партер заповнено і Вистава продовжується і надалі буде, оскільки всіх все влаштовує, окрім України правда, але війна завжди була ключовим двигуном технічного прогресу.
показати весь коментар
20.05.2025 16:24 Відповісти
Все давно сказано...
показати весь коментар
20.05.2025 17:39 Відповісти
crimes of Israel are just a small fraction compared to russian crimes. can be compared with russian crimes in Kharkiv.
показати весь коментар
20.05.2025 16:35 Відповісти
це опудало так довго теревенило про "немає карт", шо і у самого не знайшлось ніяких карт.
показати весь коментар
20.05.2025 16:28 Відповісти
yea, thats what USSR in Afghanistan were thinking. Wars continue as long as aggresor exists and its not Ukraine in this case.
показати весь коментар
20.05.2025 16:38 Відповісти
To compare Russia's crimes with America's crimes, one must be very naive and not understand what Russia is. This is a dangerous misconception. Sorry, I do not want to offend you, this is just a response to what you wrote. Yes, elements of violence, coercion and control are present in the activities of any state, but one should not confuse individual shameful moments in the history of many democratic countries of the world with the total machine of terror, murder and violence of all kinds, which has always been inherent in totalitarian monsters such as Russia. Modern Russia is one of four (the Third Reich, the USSR-Russia, fascist Italy, imperial Japan) imperialist-Nazi malignant tumors that were not punished after World War II, since the West considered the Third Reich more dangerous for itself and was forced to take the USSR-Russia as a temporary ally. Unlike Hitler's Third Reich, the Russian Reich in its communist-Nazi state has existed for more than 100 years. Since 1917, this Reich has destroyed about 100 million people in the 20th century alone, maybe more. And now this Russian Reich, which was not punished in the past, has unleashed a new monstrous war in Europe, and this is only the beginning.
показати весь коментар
20.05.2025 23:39 Відповісти
українською це слово звучить якось несерйозно, а от кацапською те, що треба : мудазвон ваш Трамп...
показати весь коментар
20.05.2025 16:39 Відповісти
Донні - самовдоволений шизоїд. Сам чудить, несе дич і сам собі виставляє оцінки "вдмінно". Дебіле, політикам оцінки ставить історія, а не баба Маланка. І як так піде далі, то це буде не оцінка, а палата в дурці. Він навіть не старається запам'ятати, що говорив вчора!.. Караул!.. І набрав таких самих бовдурів в команду.
показати весь коментар
20.05.2025 16:39 Відповісти
Тампон пістіт як троцький!!! Але скоро за базар прийдеться відповідати!!!
показати весь коментар
20.05.2025 16:44 Відповісти
Агент кремля Краснов во всей красе. Донни был завербован КГБ еще во время Олимпиады-80.
показати весь коментар
20.05.2025 16:49 Відповісти
.
показати весь коментар
20.05.2025 16:54 Відповісти
телефонна розмова з російським диктатором "пройшла дуже добре". Джерело: https://censor.net/ua/n3553302

ну так, обговорили одинадцятого онука.
показати весь коментар
20.05.2025 16:54 Відповісти
Гандональду Пынька как из брандсбоида поливает в его глазенки, а Гандоня только пузыри пускает!
показати весь коментар
20.05.2025 17:01 Відповісти
Ерйозно?! В США найкраща розвідка в світі і президен знає набагато більше простого громадянина, яий робить висновки з того, що на поверхні.
показати весь коментар
20.05.2025 17:07 Відповісти
старичок вже нюх потіряв , дібіл
показати весь коментар
20.05.2025 17:23 Відповісти
Тільки повернення ядерного статусу. Все інше маячня і бла-бла.
показати весь коментар
20.05.2025 18:41 Відповісти
ТАМПОН за сутки хотел прекратить войну....
У власти РЫЖЫЙ 121 день ...
Его ,,любовь,, к ПУЙЛУ будет длиться доооолгооо ...
ЭТОТ ДУЭТ БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ВЕЧНО
показати весь коментар
20.05.2025 19:26 Відповісти
 
 