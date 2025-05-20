Розмова Трампа з Путіним є помилкою для США. Схоже, Америка відмовиться від посередництва в переговорах, - Болтон

Російський диктатор Володимир Путін досягнув цілей під час вчорашньої телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом.

Про це заявив ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон, який обіймав цю посаду під час першого терміну Дональда Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За словами Болтона, Путін досяг того, чого прагнув: розмова відбулася, однак без жодних конкретних результатів чи домовленостей.

"Єдине, чого хотів Путін - це безпосередній діалог з Трампом. І він його отримав", - зауважив Болтон.

Він також підкреслив, що в процес переговорів не втручалися ні Володимир Зеленський, ні європейські лідери, тож жодного зовнішнього тиску на сторони не було.

Болтон зазначив, що Трамп нарешті усвідомив - дипломатичний процес зайшов у глухий кут, і нині США стоять на порозі рішення про відмову від участі як посередника в переговорах.

"Це видається логічним наступним кроком для нього", - припустив Болтон.

Однак, на його думку, справжнім викликом стане питання: чи не спричинить вихід США з переговорного процесу зупинку постачання зброї Україні.

"Це був би надзвичайно небезпечний сценарій", - підкреслив він.