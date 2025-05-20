Розмова Трампа з Путіним є помилкою для США. Схоже, Америка відмовиться від посередництва в переговорах, - Болтон
Російський диктатор Володимир Путін досягнув цілей під час вчорашньої телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом.
Про це заявив ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон, який обіймав цю посаду під час першого терміну Дональда Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За словами Болтона, Путін досяг того, чого прагнув: розмова відбулася, однак без жодних конкретних результатів чи домовленостей.
"Єдине, чого хотів Путін - це безпосередній діалог з Трампом. І він його отримав", - зауважив Болтон.
Він також підкреслив, що в процес переговорів не втручалися ні Володимир Зеленський, ні європейські лідери, тож жодного зовнішнього тиску на сторони не було.
Болтон зазначив, що Трамп нарешті усвідомив - дипломатичний процес зайшов у глухий кут, і нині США стоять на порозі рішення про відмову від участі як посередника в переговорах.
"Це видається логічним наступним кроком для нього", - припустив Болтон.
Однак, на його думку, справжнім викликом стане питання: чи не спричинить вихід США з переговорного процесу зупинку постачання зброї Україні.
"Це був би надзвичайно небезпечний сценарій", - підкреслив він.
tZE inform@FranzMaser
https://x.com/FranzMaser/status/1924660261585051986
Результатом двогодинної розмови Трампа і Путіна стали дві речі - по-перше - РФ уникла американських санкцій, чисто перегравши Трампа порожніми обіцянками підготовки "меморандуму про угоду з Україною". По-друге - Трамп вирішив поступово відійти від "миротворчої місії" і передати її реалізацію європейському співтовариству. Для України це означає, що "потужна угода" про мінеральні ресурси була просто бездарним політичним кроком недолугої української влади.
Спочатку там були умови безпеки для України, але це не сподобалося Трампу і тепер маємо те що маємо.
Не може бути успішним президент без політичного та дипломатичного досвіду до свого обрання.
alexandr oblomov@OblomovAlexandr
https://x.com/OblomovAlexandr/status/1924674358460489980
Трамп не отвяжется от Украины. Давление на Украину с целью капитуляции продолжится. Слишком Трамп зависит от кремля. Вот и будет кремль использовать Трампа до конца. Не даст отойти.
Із твого допису виходить: якщо ху@ло послало Трампа, то він каратиме Україну, так чи ні?
Я тільки й чекав коли він це нарешті скаже - я нічого зробити не можу , тому - вмиваю руки . Коротше -
.
Давно вже. З початку 90-х.
Україна одна з найкорумпованіших країн світу.
І мова йде не тільки про корупцію у вищих ешелонах влади. Візьміть медицину. Будь-який лікар апріорі хабарник. Дільничні офіцери поліції. Геть усі судді, геть усі прокурори. Вчителі, директори і директорки шкіл, викладачі ВНЗ і т.д. і т.п. Геть усі дотичні до бюджетних коштів - це теж корупціонери. Винятків занадто мало, щоб такою ганьбою всеукраїнською пишатися. Рядові громадяни дають на лапу - вчителям, викладачам ВНЗ, лікарям, суддям, поліцейським. Тендерні державні закупівлі ну майже усі корупційні. Навіть корупціонували ОСББ. Геть усі керівники ОСББ теж живуть відкатами. Це вже стиль життя наш. І таку країну точно захищати ніхто не стане. Усі ідейні давно на фронті і вороття живими їм немає, бо немає демобілізації для них і, очевидно, не буде. Я багато думав про це і вважаю, що така країна і мені не потрібна. А Трампу - так тим більш.
Їх взагалі нема.
Чи ви давно були у Греції, в Угорщині, в арабських країнах, у Африці, на Кавказі?! Навіть у Німеччині все тримається на "вітаміні В" - блаті...