Шакалієне про розмову Трампа та Путіна: нагадує зіпсовану платівку

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, коментуючи телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним, сказала, що заяви за підсумками цього дзвінка нагадують "заїжджену платівку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT

За словами міністерки, такі результати переговорів уже були й раніше, але суттєвих змін щодо війни РФ проти України досі не відбулося.

"Мені здається, що результат перемовин трохи нагадує з заїждженою платівку, бо ми вже мали дуже схожу ситуацію і під час попередніх перемовин. Коли самі переговори оцінюються дуже позитивно і здебільшого викликають певні сподівання, що одразу після цих перемовин відбудуться суттєві зміни. Як ми пам'ятаємо з минулого досвіду, їх не було", - сказала вона.

Шакалієне нагадала, що після цього і сам Трамп був розчарований і навіть казав, що розсерджений, але після нової бесіди з Путіним він знову говорить про позитивні результати.

"Зараз ми знову маємо переговори, які оцінюються дуже позитивно. Тільки я не думаю, що результат буде іншим, оскільки наразі Путін продовжує свої дії в Україні", – додала глава литовського Міноборони.

На її думку, така ситуація навіть вигідна Путіну: "Коли ми говоримо про нинішній процес, йому вигідно тягнути час, імітувати, що ведуться якісь переговори про щось, тим самим вводячи в оману союзників і тягнучи час".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення війни в Україні наразі малоймовірне, - CNN

"Проте я не думаю, що багато союзників вірять, що з Путіним взагалі можна досягти якихось домовленостей", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Трамп заявив, що має у голові "червону лінію", перехід якої змусив би його відступити від мирних переговорів між Україною та Росією.