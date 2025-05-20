Шакалієне про розмову Трампа та Путіна: нагадує зіпсовану платівку
Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, коментуючи телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним, сказала, що заяви за підсумками цього дзвінка нагадують "заїжджену платівку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT
За словами міністерки, такі результати переговорів уже були й раніше, але суттєвих змін щодо війни РФ проти України досі не відбулося.
"Мені здається, що результат перемовин трохи нагадує з заїждженою платівку, бо ми вже мали дуже схожу ситуацію і під час попередніх перемовин. Коли самі переговори оцінюються дуже позитивно і здебільшого викликають певні сподівання, що одразу після цих перемовин відбудуться суттєві зміни. Як ми пам'ятаємо з минулого досвіду, їх не було", - сказала вона.
Шакалієне нагадала, що після цього і сам Трамп був розчарований і навіть казав, що розсерджений, але після нової бесіди з Путіним він знову говорить про позитивні результати.
"Зараз ми знову маємо переговори, які оцінюються дуже позитивно. Тільки я не думаю, що результат буде іншим, оскільки наразі Путін продовжує свої дії в Україні", – додала глава литовського Міноборони.
На її думку, така ситуація навіть вигідна Путіну: "Коли ми говоримо про нинішній процес, йому вигідно тягнути час, імітувати, що ведуться якісь переговори про щось, тим самим вводячи в оману союзників і тягнучи час".
"Проте я не думаю, що багато союзників вірять, що з Путіним взагалі можна досягти якихось домовленостей", - резюмувала вона.
Нагадаємо, Трамп заявив, що має у голові "червону лінію", перехід якої змусив би його відступити від мирних переговорів між Україною та Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп той хто любить загрібати жар чужими руками і отримувати з цього «козирі» у власні руки.
"путін зараз каже: "Це незалежність", велика частина України. Я кажу: «Наскільки це розумно?». І він збирається увійти і бути миротворцем. Це найсильніша миротворча сила..."
https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad / Трамп / 22.02.2022 /