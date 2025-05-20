РУС
Шакалиене о разговоре Трампа и Путина: напоминает испорченную пластинку

Шакалье о разговоре Трампа и Путина

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным, сказала, что заявления по итогам этого звонка напоминают "заезженную пластинку".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT

По словам министра, такие результаты переговоров уже были и раньше, но существенных изменений относительно войны РФ против Украины до сих пор не произошло.

"Мне кажется, что результат переговоров немного напоминает заезженную пластинку, потому что мы уже имели очень похожую ситуацию и во время предыдущих переговоров. Когда сами переговоры оцениваются очень положительно и в основном вызывают определенные надежды, что сразу после этих переговоров произойдут существенные изменения. Как мы помним из прошлого опыта, их не было", - сказала она.

Шакалиене напомнила, что после этого и сам Трамп был разочарован и даже говорил, что рассержен, но после новой беседы с Путиным он снова говорит о положительных результатах.

"Сейчас мы снова имеем переговоры, которые оцениваются очень положительно. Только я не думаю, что результат будет другим, поскольку сейчас Путин продолжает свои действия в Украине", - добавила глава литовского Минобороны.

По ее мнению, такая ситуация даже выгодна Путину: "Когда мы говорим о нынешнем процессе, ему выгодно тянуть время, имитировать, что ведутся какие-то переговоры о чем-то, тем самым вводить в заблуждение союзников и тянуть время".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение войны в Украине пока маловероятно, - CNN

"Однако я не думаю, что многие союзники верят, что с Путиным вообще можно достичь каких-то договоренностей", - резюмировала она.

Напомним, Трамп заявил, что имеет в голове "красную линию", переход которой заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и Россией.

Литва (2570) путин владимир (32073) Трамп Дональд (6466)
та врешті, коли хто-небудь оприлюднить правду, що Трамп - колінічний ідіот; а ***** - клінічний терорист злочинець?
20.05.2025 11:15 Ответить
Трамп не ідіот.
Трамп той хто любить загрібати жар чужими руками і отримувати з цього «козирі» у власні руки.
20.05.2025 11:25 Ответить
Скоріше нагадує секс двох імпотентів...
20.05.2025 11:23 Ответить
Игорь Яковенко
20.05.2025 11:23 Ответить
Спів двох маразматиків під зіпсований патефон!
20.05.2025 11:28 Ответить
"Це геніально". путін декларує значну частину України - України. путін проголошує її незалежною. О, це чудово."
"путін зараз каже: "Це незалежність", велика частина України. Я кажу: «Наскільки це розумно?». І він збирається увійти і бути миротворцем. Це найсильніша миротворча сила..."
https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad / Трамп / 22.02.2022 /
20.05.2025 13:02 Ответить
 
 