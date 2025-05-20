Шакалиене о разговоре Трампа и Путина: напоминает испорченную пластинку
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным, сказала, что заявления по итогам этого звонка напоминают "заезженную пластинку".
По словам министра, такие результаты переговоров уже были и раньше, но существенных изменений относительно войны РФ против Украины до сих пор не произошло.
"Мне кажется, что результат переговоров немного напоминает заезженную пластинку, потому что мы уже имели очень похожую ситуацию и во время предыдущих переговоров. Когда сами переговоры оцениваются очень положительно и в основном вызывают определенные надежды, что сразу после этих переговоров произойдут существенные изменения. Как мы помним из прошлого опыта, их не было", - сказала она.
Шакалиене напомнила, что после этого и сам Трамп был разочарован и даже говорил, что рассержен, но после новой беседы с Путиным он снова говорит о положительных результатах.
"Сейчас мы снова имеем переговоры, которые оцениваются очень положительно. Только я не думаю, что результат будет другим, поскольку сейчас Путин продолжает свои действия в Украине", - добавила глава литовского Минобороны.
По ее мнению, такая ситуация даже выгодна Путину: "Когда мы говорим о нынешнем процессе, ему выгодно тянуть время, имитировать, что ведутся какие-то переговоры о чем-то, тем самым вводить в заблуждение союзников и тянуть время".
"Однако я не думаю, что многие союзники верят, что с Путиным вообще можно достичь каких-то договоренностей", - резюмировала она.
Напомним, Трамп заявил, что имеет в голове "красную линию", переход которой заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и Россией.
